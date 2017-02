ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΨΗΦΙΣΕ ΝΤΑΜΙΕΝ ΣΑΖΕΛ ΚΑΙ "LA LA LAND"

Ακριβώς μια βδομάδα μετά την απονομή βραβείων του Σωματείου των Αμερικανών Παραγωγών, τα ACE Eddie Awards για το καλύτερο μοντάζ αλλά και τα SAG Awards του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών, δόθηκαν τo περασμένο Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 και τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών.

Μεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο 32χρονος Ντέμιεν Σαζέλ με το «La La Land» κερδίζοντας τους Μπάρι Τζένκινς («Moonlight»), Κένεθ Λόνεργκαν («Manchester by the Sea»), Ντενί Βιλνέβ («Arrival») και Γκάρθ Ντέιβις («Lion»). «Οι ταινίες είναι μια παγκόσμια γλώσσα», είπε ο ταλαντούχος Σαζέλ στον ευχαριστήριο λόγο του. Επίσης κάλεσε τον Ιρανό σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί, ο οποίος είπε πως δεν θα παραβρεθεί στην απονομή των βραβείων Όσκαρ στα οποία η ταινία του «Ο Εμποράκος» είναι υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης Ταινίας, μετά το διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση εισόδου μουσουλμάνων στην χώρα, να έρθει μιας και «οι ταινίες είναι τόσο δυνατές και μιλάνε στους πάντες».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών, Πάρις Μπέρκλεϊ, στον λόγο του θύμισε πως σπουδαίοι σκηνοθέτες που μετανάστευσαν στην Αμερική, όπως οι Ρούμπεν Μαμούλιαν και Μπίλι Γουάιλντερ, έκαναν εκπληκτικές ταινίες και κατέληξε πως η Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών θα αποτελεί πάντα σπίτι για όλους τους σκηνοθέτες.

Ο νεαρός Σαζέλ, από ότι όλα δείχνουν, πάει ολοταχώς για το πρώτο του Όσκαρ μιας και η βαρύτητα του συγκεκριμένου Σωματείου σε σχέση με τα προγνωστικά των βραβείων Όσκαρ, δεν είναι καθόλου αμελητέα, αν κρίνουμε στατιστικά από τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών, τουλάχιστον αναφορικά με τον τελικό νικητή. Μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, 14 φορές ο νικητής του βραβείου του Σωματείου Σκηνοθετών πήρε και το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Όσον αφορά στο βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για Πρώτη Ταινία αυτό πήγε στον Γκάρθ Ντέιβις για το συγκινητικό «Lion» κερδίζοντας τους Κέλι Φρεμόν Κρεγκ («The Edge of Seventeen»), Νέιτ Πάρκερ («The Birth of a Nation»), Τιμ Μίλερ («Deadpool») και Νταν Τράχτενμπεργκ («10 Cloverfield Lane»). Τέλος για την σκηνοθεσία του σε ντοκιμαντέρ κέρδισε ο Έζρα Έντελμαν για το «O.J.: Made in America», ενώ τιμητικό βραβείο για την συνολικό του έργο ως σκηνοθέτης πήρε ο σπουδαίος Ρίντλεϊ Σκοτ, ο οποίος είχε προταθεί πέρσι για το «The Martian».

Αναλυτικά οι νικητές έχουν ως εξής.

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Μεγάλου Μήκους Ταινία: Ντέμιεν Σαζέλ – La La Land

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Πρώτη Ταινία: Γκάρθ Ντέιβις – Lion

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Ντοκιμαντέρ: Έζρα Έντελμαν – O.J. Made in America

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Δραματική Σειρά: Μιγκέλ Σαπότσνικ – Game of Thrones για το επεισόδιο «The Battle of the Bastards»

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Κωμική Σειρά: Μπέκι Μάρτιν – Veep για το επεισόδιο «Inauguration»

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Στιβ Ζέιλιαν – The Night Οf για το επεισόδιο «The Beach»

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Variety/Talk Show: Ντον Ρόι Κινγκ – Saturday Night Live για το επεισόδιο με παρουσιαστή τον Ντέιβ Σαπέλ

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Σπέσιαλ Variety/Talk Show: Γκλεν Γουάις – The 70th Annual Tony Awards

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Ριάλιτι: Ρούμπερτ Τόμσον – American Grit για το επεισόδιο «The Finale – Over the Falls»

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Παιδικό Πρόγραμμα: Τίνα Μάρμπι – An American Girl Story – Melody 1963: Love Has to Win

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Διαφημιστικό: Ντέρεκ Σιανφράνς.

*To "La la land" είναι υποψήφιο για 14 Όσκαρ.

