Απονεμήθηκαν τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών/SAG - Πολλές οι διαμαρτυρίες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια λαμπερή βραδιά, σύσσωμοι οι νικητές των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών, από την Έμα Στόουν του «La la land» ως τον Μαχερσάλα Αλί του «Moonlight» , επιτέθηκαν στην πολιτική του νέου Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η απονομή έγινε την Κυριακή 29/1/2017 το βράδυ. Είχε προηγηθεί η απονομή των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών όπου διακρίθηκε το «La La land» και η περίφημη επιβολή μέτρων και απαγόρευση εισόδου στις Η.Π.Α. πολιτών από μουσουλμανικές χώρες που αποφάσισε ο Τραμπ. Η Έμα Στόουν τιμήθηκε για το «La La Land», ενώ τα πολιτικά φορτισμένα φιλμ «Fences», «Moonlight» και «Hidden Figures» είδαν την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ τους με την προσοχή όλων να είναι περισσότερο στραμμένη στις δηλώσεις και τις διαμαρτυρίες των Αμερικανών ηθοποιών εναντίον των αποφάσεων Τραμπ.

Απονέμοντας το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου που κέρδισε αναμενόμενα η Έμα Στόουν, ο Αστον Κούτσερ απηύθυνε χαιρετισμό «σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στα αεροδρόμια που ανήκουν στη δική μου Αμερική. Είστε μέρος του υλικού απ' το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, σας αγαπάμε και σας καλωσορίζουμε».

Η Τζούλια Λούι-Ντρέιφους, παραλαμβάνοντας το SAG για το ρόλο της στο τηλεοπτικό «Veep», δήλωσε τα εξής: «είμαι κόρη ενός μετανάστη. Ο πατέρας μου διέφυγε από τους διωγμούς στη Γαλλία της ναζιστικής κατοχής κι εγώ είμαι Αμερικανίδα πατριώτισσα - κι αγαπώ αυτή τη χώρα. Κι επειδή αγαπώ αυτή τη χώρα, τρομοκρατούμαι από τα σφάλματά της. Κι αυτός ο αποκλεισμός των μεταναστών είναι ένα σφάλμα κι είναι αντιαμερικανικός.»

Δυναμικός και συγκινητικός ήταν και ο λόγος του Μαχερσάλα Αλί που τιμήθηκε για το ρόλο του στο «Moonlight» (που ήδη παίζεται στην Αθήνα). «Βλέπουμε τι συμβαίνει όταν καταδιώκεις τους ανθρώπους, κλείνονται στον εαυτό τους. Νιώθω ευγνώμων που υποδύθηκα έναν κύριο που είδε ένα αγόρι να κλείνεται στον εαυτό του και βρήκε την ευκαιρία να τον ανυψώσει και να του πει ότι είναι σημαντικός κι ότι είναι εντάξει, να τον αποδεχτεί - κι ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε με καλύτερο τρόπο αυτό.»

Παραλαμβάνοντας το δικό του βραβείο, ο Τζον Λίθγκοου αστειεύτηκε κυνικά: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω μια υποτιμημένη ηθοποιό που, με κάποιον τρόπο, έβαλε σε λέξεις ακριβώς τις δικές μου σκέψεις πριν τρεις βδομάδες σε μια άλλη απονομή βραβείων, τη Μέριλ Στριπ». Η Λίλι Τόμλιν αναρωτήθηκε... τι ταμπλό να φτιάξει για να κρατά στην επόμενη διαδήλωση ενώ ο Μπράιαν Κράνστον, που τιμήθηκε για τον ρόλο του Προέδρου Λίντον Τζόνσον στο «All the Way», είπε, «ειλικρινά νομίζω ότι ο 36ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. θ' αγκάλιαζε τον 45ο και θα του ευχόταν κάθε επιτυχία και θα του έλεγε, "απλώς μην ουρήσεις στη σούπα που θα φάμε όλοι μαζί"».

Με το χαρακτηριστικά cool πάθος τους, τόσο η Βαϊόλα Ντέιβις, όσο και ο Ντενζέλ Γουόσινγκτον που βραβεύτηκαν για το «Fences», μίλησαν με ένταση και δύναμη εναντίον των ρατσιστικών τάσεων της πρώτης εβδομάδας διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά εκείνος που αληθινά έκλεψε την παράσταση, με τη γροθιά του σηκωμένη στον αέρα, ήταν ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, επικεφαλής της ομάδας του «Stranger Things», που είπε τα εξής: «Είμαστε ενωμένοι γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι κι είμαστε μαζί σ' αυτή την τρομακτική, επώδυνη, χαρούμενη, ενθουσιώδη, μυστηριώδη διαδρομή που λέγεται ζωή. Εμείς θα δώσουμε καταφύγιο σε όλα τα φρικιά και τους περιθωριακούς, εκείνους που δεν έχουν σπίτι. Θα προσπεράσουμε τα ψέματα. Θα κυνηγήσουμε τα τέρατα».

Ακολουθεί παρακάτω η λίστα με τα SAG Awards 2017:

Α' Ανδρικός Ρόλος: Ντενζέλ Γουόσινγκτον, «Fences»

A' Γυναικείος Ρόλος: Εμα Στόουν, «La La Land»

B' Ανδικός Ρόλος: Μαχερσάλα Αλί, «Moonlight»

B' Γυναικείος Ρόλος: Βαϊόλα Ντέιβις, «Fences»

Ομαδική ερμηνεία σε ταινία: «Hidden Figures»

Ανδρική ερμηνεία σε τηλεταινία ή μίνι-σειρά: Μπράιαν Κράνστον, «All the Way»

Γυναικεία ερμηνεία σε τηλεταινία ή μίνι-σειρά: Σάρα Πόλσον, «The People v. O.J.Simpson»

Ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά: Τζον Λίθγκοου, «The Crown»

Γυναικεία ερμηνεία σε δραματική σειρά: Κλερ Φόι, «The Crown»

Ανδρική ερμηνεία σε κωμική σειρά: Γουίλιαμ Μέισι, «Shameless»

Γυναικεία ερμηνεία σε κωμική σειρά: Τζούλια Λούι-Ντρέιφους, «Veep»

Ομαδικό καστ σε δραματική σειρά: «Stranger Things»

Ομαδικό καστ σε κωμική σειρά: «Orange Is the New Black»

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε τηλεοπτική σειρά: «Game of Thrones»

Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε ταινία: «Hacksaw Ridge».

Πηγή: flix.gr