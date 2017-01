Έρχεται 2 Φεβρουαρίου το "Gold" με τον Μάθιου Μακόναχι... "αγνώριστο" χρυσοθήρα στην Ινδονησία

To διαφημιστικό τρέιλερ της νέας Αμερικάνικης περιπέτειας «Gold» με πρωταγωνιστές τον Μάθιου Μακόναχι και τον Έντγκαρ Ραμίρεζ παίζεται ήδη στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα και αναμένεται με ενδιαφέρον στις αίθουσες.

Θα δούμε την ταινία που διανέμει η εταιρεία Feelgood στις 2 Φεβρουαρίου 2017. Στις ΗΠΑ το φιλμ βγήκε την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ελάχιστες αίθουσες και από τις 27 Ιανουαρίου ξεκινά να προβάλλεται σε ευρύ κύκλωμα αιθουσών.

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το «Gold» είναι μια συναρπαστική περιπέτεια από τον ταλαντούχο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, τον 51χρονο Stephen Gaghan (Syriana, Traffic). Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει ο βραβευμένος με Όσκαρ και -για μια ακόμα φορά μεταμορφωμένος και αγνώριστος εδώ- Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) ενώ στο πλάι του εμφανίζεται η Bryce Dallas Howard (Jurassic World, The Help, Ο Πιτ και ο Δράκος του, Σκοτεινό Χωριό) και ο Édgar Ramírez (της σειράς Carlos της ταινίας «Hands of stone»).

Εκτός από τις εξαιρετικές της ερμηνείες και τις αναπάντεχες ανατροπές της, η ταινία ξεχωρίζει για την ανθρώπινη ιστορία της που πραγματεύεται τη φιλοδοξία, την εμπιστοσύνη, τη μέθη της επιτυχίας, την αλλοτρίωση από τον πλούτο, αλλά και την αγάπη, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Feelgood.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Gold» (Iggy Pop, Danger Mouse, Stephen Gaghan και Daniel Pemberton).

Παίζουν επίσης οι Corey Stoll, Toby Kebbell, Craig T. Nelson, Stacy Keach και ο Bruce Greenwood.

Βασίζεται σε μία ιστορία του 1993 που εξελίχθηκε σε μίνι σκάνδαλο και αφορούσε σε μαζική εξόρυξη χρυσού στη ζούγκλα της Ινδονησίας.

Τα γυρίσματα έγιναν σε Νέα Υόρκη, New Mexico και Ταιλάνδη.

Ξέφρενα διασκεδαστικό, χαρακτήρισε το φιλμ το Variety.

Για απολαυστική ιστορία, μίλησε το The Screen Internationalν και για κορυφαία πρωταγωνιστική ερμηνεία του Μακόναχι το The Hollywood Reporter.

Σύνοψη:

Εμπνευσμένο από το σκάνδαλο της Bre-X Minerals Corporation που ξέσπασε το 1993, όταν η εταιρία δήλωσε πως έχει ανακαλύψει ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού στην Ινδονησία, το Gold παρακολουθεί την περιπέτεια του χρυσοθήρα David Walsh (Mathew McConaughey) και του γεωλόγου Michael Acosta (Édgar Ramírez) στην ινδονησιακή ζούγκλα καθώς αναζητούν τον θησαυρό που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Διάρκεια: 121 λεπτά.

Το χρονολόγιο ενός σκηνοθέτη

Κανείς δεν ήθελε να κοιτάξει… Γιατί; Γιατί βγάζαμε όλοι τόσα πολλά χρήματα». Kenny Wells (Matthew McConaughey)

Το έτος 1988… Κοντά στο τέλος του αμερικανικού αιώνα, οπότε γιατί να μην ρίξω μια έντονη ματιά σε έναν Αμερικανό, τον Kenny Wells, καθώς κάνει μεγάλα όνειρα και τα κυνηγάει μέχρι την άκρη του κόσμου;

«Ήταν το όνειρο μου. Το είχα ονειρευτεί. Κι αν πουλήσεις ένα όνειρο, τι σου απομένει;» Kenny Wells (Matthew McConaughey)

Το Gold έχει αντλήσει την έμπνευση του από πραγματικά περιστατικά. Είναι το επικό παραμύθι για κάποιον που έχει ένα αμερικάνικο όνειρο και κάνει τα πάντα για να το διατηρήσει ζωντανό.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Matthew McConaughey πρωταγωνιστεί ως Kenny Wells. Ένας άντρας που εργάστηκε στη βιομηχανία εξόρυξης, όπως και ο πατέρας του, που δεν φοβάται τα βουνά ή τον πλούτο που μπορεί να κρύβει το έδαφος. Όμως σε αυτή τη βιομηχανία, μια ζαριά μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στα αμύθητα πλούτη και την απόλυτη αποτυχία.

Ο Kenny ενσαρκώνει το επιχειρηματικό πνεύμα της Αμερικής, ίσως γιατί το καλύτερο κομμάτι μας είναι αυτή η ακλόνητη πεποίθηση που ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Ο Kenny πουλάει όλα του τα αποκτήματα και φεύγει για την άκρη του κόσμου, προς την Ινδονησία, για να βρει τον χρυσό που είναι πεπεισμένος ότι υπάρχει στις πιο σκοτεινές, βαθιές ζούγκλες του πλανήτη, στη Βόρνεο.

Συνοδοιπόρος του ο Mice Acosta (τον υποδύεται ο Edgar Ramirez). Μαζί θα παλέψουν με τη φύση, το οικονομικό κατεστημένο της Νέας Υόρκης, τις συνωμοσίες πίσω από τις συνωμοσίες, αλλά το κυριότερο, θα δοκιμάσουν την πίστη στον ίδιο τους τον εαυτό.

Όταν κάνουν τη μεγαλύτερη ανακάλυψη κοιτασμάτων χρυσού στην ιστορία, συνειδητοποιούν ότι αυτό το όνειρο είναι μόνο η αρχή της περιπέτειας. Πολύ σύντομα ο Kenny θα βρεθεί αντιμέτωπος με διεφθαρμένους πολιτικούς, διπρόσωπους τραπεζίτες, ύπουλους κυβερνητικούς πληροφοριοδότες, όλους τους κλασικούς παίχτες που περικυκλώνουν τα πλούσια κοιτάσματα και που όλοι θέλουν να τα κλέψουν απ’ αυτόν.

Ο Kenny είναι αυτός ο ανθρωπάκος που μπορεί να χάσει αυτό που αγαπάει. Κυρίως είναι ο άνθρωπος με πραγματικούς φίλους, αληθινή αγάπη, που πιστεύει ότι το να μετράς στην Αμερική, σημαίνει ότι τα έχεις καταφέρει. Όπως ξέρουμε όλοι, αυτό το συγκεκριμένο ελάττωμα έχει κατατροπώσει ακόμα και γίγαντες.

Η ιστορία ενός ονειροπόλου, ένα προειδοποιητικό παραμύθι, το Gold, με τον τρόπο της κλασικής περιπετειώδους αφήγησης, εκθέτει την αληθινή φύση των ανθρώπων. Είτε δουλεύουν σε ένα μπαρ στο Ρένο ή στους πύργους της Wall Street, η επιδίωξη του χρυσού κάνει όλους τους ανθρώπους να υποκύψουν στα πιο χαμηλά τους ένστικτα.

Ο Matthew McConaughey αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς εν ζωή, μεταμορφώθηκε ολικά, με μια φαλάκρα και άθλια οδοντοστοιχία, βάζοντας κιλά, πίνοντας μπύρες, τρώγοντας burgers και καταπίνοντας milkshakes, για να ζωντανέψει αυτόν τον αυθεντικό Αμερικάνο, τον Kenny Wells. Το κυνήγι του ονείρου τελικά είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός από όλους.

Την περίοδο που η παγκόσμια οικονομική κρίση άρχισε να ξεσπά το 2008 όπου όλοι πάλευαν, έχαναν δουλειές και σπίτια, στο Λος Άντζελες, οι σεναριογράφοι και παραγωγοί Patrick Massett και John Zinman έπεσαν πάνω σε ένα άρθρο για το σκάνδαλο με τα κοιτάσματα χρυσού που ενέπλεκε μια καναδική εταιρία την Bre-X Minerals Ltd, η οποία επικαλέστηκε την ανακάλυψη ενός τεράστιου αποθέματος χρυσού στην Ινδονησία από έναν ερασιτέχνη χρυσοθήρα και έναν γεωλόγο. Η μετοχή απογειώθηκε και η Bre-X αποκόμισε δισεκατομμύρια.

Όλοι είχαν το μυαλό τους στα λεφτά. Ο σεναριογράφος John Zinman θυμάται: «Συνέβαιναν πολλά στη χώρα με την κρίση και αυτή η ιστορία χτύπησε πολλά καμπανάκια».

Έτσι, το συγγραφικό δίδυμο μετέφερε την ιστορία στις ΗΠΑ του ’80 και επινόησε τον Kenny Wells, έναν χρυσοθήρα που έχει μια πιστή φιλενάδα την Kay, έναν έξυπνο γεωλόγο συνεταίρο τον Mike Acosta και μια βαθιά επιθυμία να φτιάξει τη ζωή του. «Μας αρέσουν πολύ οι αουτσάιντερς, που πρέπει να σηκωθούν από το πάτωμα και να αποδείξουν την αξία τους και ο Kenny είναι τόσο ζωηρός και υπέροχος, αν και έπιασε πάτο» σχολιάζει ο έτερος σεναριογράφος Patrick Massett.

Έτσι, το 2009 οι δυο τους έγραψαν το Gold, μια καταιγιστική, ανθρωποκεντρική ιστορία με έντονη πλοκή γεμάτη ανατροπές, με πνεύμα και προσωπικότητα. Και με ένα προκλητικό μυστήριο στο κέντρο της. «Όλοι μας σε κάποια φάση πρέπει να βγούμε στον κόσμο και να αποδείξουμε την αξία μας» εξηγεί ο Zinman. «Η ταινία εξερευνά τη φιλοδοξία, την έννοια της αυτοεκτίμησης, και στον πυρήνα της είναι μια ιστορία για τη φιλία. Αυτοί οι δύο, ο Kenny και ο Mike μοιράζονται κάποιες ανάγκες. Θέλουν και οι δύο να τους αξιολογήσουν οι άλλοι πιο ευνοϊκά. Αναγνωρίζουν ο ένας κάτι στον άλλον. Αυτή ή φιλία "δένει" όλα τα άλλα θέματα της ταινίας».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ