Για τους λάτρεις του είδους: Η Μίλα Γιόβοβιτς εξολοθρεύει ζόμπι στο "Resident Evil: To Τελευταίο Κεφάλαιο"

Ξεκίνησε να προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Ster/Odeon στη Βέσο Μάρε, από την Πέμπτη 26/1/2017, η ταινία «Resident Evil: To Τελευταίο Κεφάλαιο - Resident Evil: The Final Chapter», με πρωταγωνίστρια και πάλι τη Μίλα Γιόβοβιτς.

Το Resident Evil: Το Τελευταίο Κεφάλαιο, είναι η 6η και τελευταία ταινία της άκρως επιτυχημένης μεταφοράς του διάσημου video game στη μεγάλη οθόνη. Το φανατικό κοινό του franchise, το οποίο έχει χτιστεί σταθερά από τις αρχές του 21ου αιώνα, περιμένει με αγωνία την κατάληξη σε αυτήν την ιστορία πολέμου μεταξύ ανθρώπων και ζόμπι.

Η αλήθεια είναι ότι το φιλμ από το τρέιλερ φαντάζει ενδιαφέρον και με καταιγιστική δράση.

Η ιστορία συνεχίζεται από το σημείο που την είχαμε αφήσει στο τέλος του Resident Evil: Η Τιμωρία. Η ανθρωπότητα πνέει πλέον τα λοίσθια, αφού η Alice (Milla Jovovich) προδόθηκε από τον Wesker (Shawn Roberts) στην Ουάσιγκτον και οι ορδές των ζόμπι αφάνισαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η ηρωίδα μας καλείται να επιστρέψει στο Raccoon City, όπου η σατανική Umbrella Corporation συγκεντρώνει τις δυνάμεις της για το τελικό χτύπημα. Σε μια παλικαρίσια μάχη με το χρόνο, η Alice θα ενώσει τις δυνάμεις της σε αυτή την τελευταία της αποστολή με παλιούς γνώριμους και θα προετοιμάσει το έδαφος για νέες συμμαχίες.

Πρόκειται για το τελευταίο κεφάλαιο και την υπέρτατη περιπέτεια, ώστε να αποτραπούν τα σχέδια της Umbrella Corporation που θέλει να εξαλείψει το ανθρώπινο είδος από προσώπου γης, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood.

Παραγωγή: Πολ Γ. Σ. Αντερσον, Τζέρεμι Μπολτ, Ρόμπερτ Κούλζερ, Σάμουελ Χαντίντα

Σκηνοθεσία: Πολ Γ. Σ. Αντερσον

Σενάριο: Πολ Γ. Σ. Αντερσον

Φωτογραφία: Γκλεν ΜακΦέρσον

Μοντάζ: Ντούμπι Γουάιτ

Μουσική: Πολ Χάσλινγκερ.

Πρωταγωνιστούν εκτός της Μίλα Γιόβοβιτς και οι Άλι Λάρτερ, Σον Ρόμπερτς, Ρούμπι Ρόουζ.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Η 41χρονη ηθοποιός και μοντέλο Jovovich πρωτοκέρδισε την προσοχή του κοινού το 1991 με το ρομαντικό φιλμ «Return to the Blue Lagoon». Το 1997 έπαιξε στην περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Γαλλικής παραγωγής «The Fifth Element – Το 5ο Στοιχείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Luc Besson, ο οποίος την σκηνοθέτησε και ως Ζαν Ντ’ Αρκ στον κινηματογράφο 2 χρόνια αργότερα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν αλλά κατόπιν χώρισαν.

Το «Resident Evil: To Τελευταίο Κεφάλαιο» λέγεται ότι κόστισε κοντά στα 40 εκατομμύρια δολάρια και οι έως τώρα διεθνείς εισπράξεις έχουν ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια.

Στην ταινία παίζει και ο Κουβανός μοντέλο και ηθοποιός William Levy.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ