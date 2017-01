ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΠΕΤΑΣ, ΛΑΜΠΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ 27-28/1 ΤΗ ΒΑΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΤΟ ROYAL

Την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου το Up Stage του Royal υποδέχεται και πάλι τους τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, πλαισιωμένους αυτή τη φορά από την ιδιαίτερα ταλαντούχα ερμηνεύτρια Βάσω Κωνσταντάκη! Η νεαρή ερμηνεύτρια είχε κλέψει τις εντυπώσεις από την πρώτη της κιόλας αυθόρμητη εμφάνιση ως guest στο σχήμα και αναμενόμενο ήταν να ακολουθήσει η συνεργασία της με τους τρεις μουσικούς που αγκάλιασε το κοινό του Royal τις τελευταίες εβδομάδες.

Το μουσικό σχήμα αποτελείται από το Νίκο Λιόπετα, πρώην διευθυντή της Δημοτικής Μπαντίνας, με εξαιρετικές ερμηνείες στους ιστορικούς καρναβαλικούς χορούς, τον ταλαντούχο μουσικό και με μακρά πορεία σε Jazz μπάντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Λάμπη Κροκιδά στο πιάνο, το Χριστόφορο Τσακανίκα των «Μη μου άπτου» και των «Playboys» στο σαξόφωνο και τη νεαρή ερμηνεύτρια Βάσω Κωνσταντάκη, που συστήθηκε στο κοινό αρχικά από μαθητικό φεστιβάλ schoolwave με το συγκρότημα L.O.S.T. και στη συνέχεια με το σχήμα Verona σε ρυθμούς φανκ τζαζ.

Για δύο βράδια θα μας ταξιδέψουν μελωδικά με εξαιρετικές επιλογές όπως το «Αν θυμηθείς το όνειρο μου» του Μίκη Θεοδωράκη ή το “Fly me to the moon” από τον αξέχαστο Frank Sinatra αλλά και επιλογές από τη διεθνή μουσική σκηνή όπως το «Let it be» ή το «Βésame mucho»!

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου

Μετά τις 10 το βράδυ, στο Up Stage

Royal Theater (Παλαιό Πτωχοκομείο) Ακτή Δυμαίων 53

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2610 310120