Πάτρα: Ποιοι θέλουν να κάνουν χαλάστρα στους ερωτευμένους την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου;

Μια ιδιαίτερη και πρωτότυπη εκδήλωση με τίτλο «Χαλάστρα στα ερωτευμένα ζευγαράκια» φιγουράρει στο facebook τις τελευταίες μέρες . Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές πρόκειται για :

"Ένα event που αν όλα πάνε καλά, θα είναι το απόλυτο "must be there" για τα μπακούρια, κάφρους και όλους αυτούς τέλοσπαντων που θέλουν να είναι μόνοι τους στις 14 Φεβρουαρίου ή πολύ απλά αγαπάνε όλο τον χρόνο και η "ξενόφερτη" γιορτή του άγιου των ερωτευμένων δεν λέει και τίποτα.

Θα γίνει "χαλάστρα" σε αυτούς που αγκαλιάζονται και φιλιούνται ανεξέλενκτα στους δρόμους της πόλης!".

*Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση έχουν «δηλώσει συμμετοχή» 3. 458 άτομα.

Δείτε την εκδήλωση στο facebook εδώ.