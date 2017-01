Αλεξάντερ Πέιν: Η συνάντηση του Αιγιώτη Χολιγουντιανού σκηνοθέτη με τον Παπακαλιάτη

Στην Αμερική βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης καθώς η τελευταία του ταινία με τίτλο "Ένας άλλος κόσμος" προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες εκεί.

Την ταινία παρακολούθησε και ο Αιγιώτης Χολιγουντιανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν. Μάλιστα φωτογραφήθηκε με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη ο οποίος μοιράστηκε τη φωτογραφία στα social media γράφοντας:

Είναι και χαρά και τιμή να βλέπει την ταινία ένας τόσο ταλαντούχος καλλιτέχνης όπως ο Alexander Payne. It was an honor to have one of the most talented filmmakers of our time,at the screening of Worlds Apart / Ένας άλλος κόσμος last night, Mr. Alexander Payne. #movie