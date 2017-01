Πάτρα: Εκδήλωση το απόγευμα παρουσία του Μητροπολίτη, στο Συνεδριακό του ΤΕΙ

Εκδήλωση για τα 180 χρόνια από την ίδρυση της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος πραγματοποιείται σήμερα, στις 7 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ, στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή DVD με θέμα: « η ορθόδοξη πορεία μιας ζωντανής Ενορίας».

Μουσικοχορευτικό δρώμενο από τον παιδικό σταθμό της Ι.Μητροπόλεως

Συναυλία από το νεανικό χορωδιακό σχήμα BelCantes του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας και την παιδική χορωδία του 17ου Γυμνασίου Πάτρας.

Βραβεύσεις

Το παρών θα δώσει και ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος

Πρόγραμμα Συναυλίας

Γίνονται θαύματα Stephen Schwartz Ο Βασιλιάς της Αιγύπτου

Walking in the air Howard Blake O χιονάνθρωπος

Κάπου κάποιο χειμώνα Stephen Flaherty Αναστασία

Let it go Kristen –Robert Lopez Ψυχρά κι ανάποδα

Colors of the wind Alan Menken Ποκαχόντας

I see the light Alan Menken Μαλλιά κουβάρια

Μες στο βυθό Alan Menken Η μικρή γοργόνα

A whole new world Alan Menken Αλλαντίν

Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού Alan Menken Η Παναγία των Παρισίων

Ο κύκλος ζωής Elton John Ο βασιλιάς των λιονταριών

Βιολί: Μαρία Γούτου

Φλάουτο:Ράνια Καββαδία

Πιάνο: Λουντμίλα Ιβάνοβα

Διευθύνει η Έλενα Δρουκοπούλου