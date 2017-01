Δόθηκαν τα βραβεία People's Choice Awards 2017 - Θριάμβευσαν Έλεν Ντι Τζένερις, Ντεπ και Χανκς

H Έλεν Ντι Τζένερις σπάει τα ρεκόρ, ο Τζόνι Ντεπ τρεκλίζει, ο Τομ Χανκς γοητεύει, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζιούνορ σαρώνει... Αυτές είναι ορισμένες από τις εντυπώσεις της φετινής λαμπερής απονομής των People's Choice Awards.

«To 2016 ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Είδαμε όλοι πως ένας εγωμανής δισεκατομμυριούχος έκανε σκόνη μια έμπειρη πολιτικό. Μιλάω φυσικά για το "Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος».

Τα (σοβαρά) αστεία για τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλειψαν ούτε από την απονομή των People's Choice Awards που με οικοδεσπότη τον Τζόελ ΜακΧέιλ βρήκαν την διάσημη παρουσιάστρια Έλεν Ντι Τζένερις να σπάει όλα τα ρεκόρ στην ιστορία των βραβείων, τον σταρ Τζόνι Ντεπ να δίνει έναν ακόμη στα όρια του hangover αλησμόνητο ευχαριστήριο λόγο, την Τζένιφερ Λόπεζ να λάμπει (από χαρά), την Μπλέικ Λάιβλι να κερδίζει την Μέριλ Στριπ και τον Τομ Χανκς - αγνοημένο από την Οσκαρική κούρσα - να κερδίζει το βραβείο καλύτερου Ηθοποιού σε Δράμα.

Αναλυτικά τα κινηματογραφικά βραβεία του People's Choice Awards 2017 έχουν ως εξής:

Αγαπημένο Κινηματογραφικό Είδωλο: Τζόνι Ντεπ

Αγαπημένος Ηθοποιός: Ράιαν Ρέινολντς

Αγαπημένη Ηθοποιός: Τζένιφερ Λόρενς

Αγαπημένη Περιπέτεια: Deadpool με τον Ράιαν Ρέινολντς

Αγαπημένη Ηθοποιός Δράσης: Μάργκο Ρόμπι

Αγαπημένο Δράμα: Me Before You – Πριν Έρθεις εσύ (το είδαμε στην Πάτρα τον περασμένο Αύγουστο)

Αγαπημένη Κωμωδία: Bad Moms

Αγαπημένη Ταινία: Finding Dory

Αγαπημένο Θρίλερ: The Girl on the Train

Αγαπημένος Ηθοποιός Δράσης: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζιούνορ

Αγαπημένη Κωμικός: Μελίσα ΜακΚάρθι

Αγαπημένη Φωνή σε Ταινία: Ελεν ΝτιΤζένερις για το «Finding Dory»

Αγαπημένος Δραματικός Ηθοποιός: Τομ Χανκς για το ρόλο του στο «Sully» του Κλιντ Ίστγουντ.

Πηγή: flix.gr