O Theodore έρχεται για ένα live στην Πάτρα

Στις 19 Ιανουαρίου ο Theodore θα βρεθεί στον Συνδετήρα στην Πάτρα για ένα ξεχωριστό live με κομμάτια από τα δύο προσωπικά του άλμπουμ, το "7" και το "It Is But It’s Not". Μαζί με την πενταμελή μπάντα του, ανάμεσά τους και η Melentini, καθώς και μια ομάδα που επιμελείται σταθερά τον ήχο και τα φώτα σε κάθε live του, ο Theodore επιχειρεί μέσα από τις παραστάσεις του να παρασύρει το κοινό σε μια διαφορετική εμπειρία, άκρως ατμοσφαιρική.

Ο 24χρονος Theodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με αξιοσημείωτη πορεία. Oι επιρροές του, από τους Pink Floyd και Radiohead σε συνδυασμό́ με τις σπουδές του στο πιάνο και την παραδοσιακή́ ελληνική́ μουσική́, του δίνουν μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Έλληνες σύγχρονους δημιουργούς. Σε μια ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικής, ψυχεδελικής και ambient υπόστασης, ο ταλαντούχος αυτός μουσικός δίνει μια ιδιάζουσα, δική του ηλεκτρονική post-rock τεχνοτροπία και αντίληψη στη σύνθεση και υλοποίηση της μουσικής του, αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό.

Τα Μedia στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τον περιγράφουν ως ένα ανερχόμενο αστέρι και ένα σπάνιο ταλέντο. Τον Σεπτέμβριο το ΒΒC6 και συγκεκριμένα η Lauren Laverne έπαιξε 2 τραγούδια από το δεύτερο άλμπουμ του δηλώνοντας ότι είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον μπορούμε να ακούσουμε αυτή την στιγμή!

Οι live εμφανίσεις του είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Τον είδαμε το καλοκαίρι ως opening act στο live των Sigur Ros στην Αθήνα (13/6 @ Release Athens Festival). Σημειωτέον ότι ότι το δεύτερο άλμπουμ του έχει την υπογραφή του Ken Thomas, του παραγωγού των Sigur Ros και του Yann Tiersen. Στις δυνατές στιγμές του καταγράφονται επίσης, μία παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός (2015) όπου έντυσε μουσικά την ταινία του Buster Keaton ‘The Cameraman’ παίζοντας ζωντανά, μία επιτυχημένη προσωπική συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (2014), η περσινή εμφάνιση στο Fuzz με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του καθώς και live gigs στο six d.o.g.s στην Αθήνα και σε clubs & φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη.



Παίζουν οι μουσικοί

Φωνή, Πιάνο, synthesizer, glockenspiel και kaoss pad: Theodore

Ηλεκτρική κιθάρα: Βασίλης Ντοκάκης, Alessandro Giovanetto

Μπάσο: Νικόλας Παπαχρονόπουλος

Φωνή, synthesizer, glockenspiel,τρομπέτα: Melentini

Ντράμς: Ashley Hallinan

Ηχολήπτης: Βαγγέλης Μόσχος

Βοηθός Ηχολήπτη: Βαγγέλης Χασιώτης

Φώτα: Μελίνα Ζερβάκη

Μετά το live ακολουθεί dj set από τον resident του Συνδετήρα, Μίμη Πλέσσα.



Useful Links

www.theodore-music.com

Facebook: https://www.facebook.com/Theodore.Music.Official

Τwitter: https://twitter.com/MusicOfTheodore

Ιnstagram: https://www.instagram.com/musicoftheodore/

YouTube: https://www.youtube.com/user/TheodoreMusic7

Soundcloud: https://soundcloud.com/theodore-official

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου

Ώρα 21:30

Είσοδος Ελεύθερη

Συνδετήρας, Αλ. Υψηλάντου 146, Πάτρα