Βάδην: Αργυρό μετάλλιο για τον Τσορδιά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 50χλμ

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Ξεχώρισαν οι αθλητές της Ολυμπιάδας


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Βάδην: Αργυρό μετάλλιο για τον Τσορδιά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 50χλμ Ξεχώρισαν οι αθλητές της Ολυμπιάδας
 

Ο Δημήτρης Τσορδιάς τερμάτισε στη δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδη στα 50χλμ., ενώ πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Γιάννης Βαΐτσης στις εγκαταστάσεις του Σχινιά. Επίσης ξεχωριστές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι αθλητές της Ολυμπιάδας.

Ο αθλητής του Ιλισσού διένυσε την απόσταση σε 4 ώρες 30.38 και άφησε στη δεύτερη θέση τον Δημήτρη Τσορδιά (ΑΕ Ολυμπίας Πατρών) με 4.34.34 και στην τρίτη τον Κώστα Σταμέλο (Φίλιππος Βέροιας) με 4.37.21.

Ο Κώστας Ντεντόπουλος, παρότι πήρε θέση στην γραμμή εκκίνησης δεν κατάφερε να τερματίσει.   Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 50χλμ βάδην έγιναν και οι Χειμερινοί Αγώνες βάδην με συμμετοχή αθλητών όλων των ηλικιών.

Ο Ζαχαρίας Τσαμουδάκης, ο οποίος φέτος θα κυνηγήσει τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23,  ήταν πρώτος στα 20χλμ. Ανδρών με 1.29.37 Αγώνα προπόνησης έκανε ο Γιώργος Τζατζιμάκης, που επικράτησε στα 10χλμ. βάδην Εφήβων με 46.17, αλλά και η Αθανασία Βαίτση, νικήτρια στα 5χλμ. Νεανίδων με 24.32.8.   Τα αποτελέσματα

50χλμ βάδην
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
1 ΒΑΙΤΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

4:30:38
2 ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4:34:34
3 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 4:37:21
4 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ εγκ.
20χλμ Βάδην
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:29.37
2 ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:32.24
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 1:43.13
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:44.00
2 ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:53.36
10χλμ Βάδην
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
ΕΦΗΒΩΝ
1 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46:17.0
2 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 50:25.0
3 ΦΕΡΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 54:52.0
ΑΝΔΡΩΝ
ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ  ΗΣΑΙΑΣ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ DNS
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΡΟΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 58.24
2 ΣΑΛΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ DNS
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.32
2 ΜΠΑΝΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 55.29
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΒΑΙΤΣΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:00.52
2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:03.19
3 ΦΥΤΙΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 1:09.27
5χλμ Βάδην
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 26:59.9
ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ DNS
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ DNS
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΜΑΡΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 26:04.7
2 ΜΟΙΡΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 27:32.5
3 ΤΣΑΦΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29:19.3
4 ΜΠΟΥΧΛΑ ΟΛΓΑ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 30:51.0
5 ΤΣΙΑΝΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 31:35.0
6 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 32:45.0
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 ΒΑΙΤΣΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 24:32.8
3χλμ Βάδην
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
ΠΠ Α
1 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 20:38.8
ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ DNS
ΠΚ Α
1 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 16:47.7
2 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 17:18.9
3 ΚΑΡΚΑΝΗ  ΡΕΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 18:12.5
4 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 18:16.8
5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 19:59.5
2χλμ Βάδην
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
ΠΠ Β
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 12:33.0
ΠΚ Β
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 11:07.0
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14:29.0
1χλμ Βάδην
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σύλλογος Επίδοση
ΜΙΝΙ ΠΠ
1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 45:63.0
2 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 52:89.0
ΜΙΝΙ ΠΚ
1 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4:55.0
2 ΜΠΟΥΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5:01.4
3 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 5:28.3
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΥΔΙΑ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 6:27.3

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 15/01/2017 22:54

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/424827

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