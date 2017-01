Το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες του - Φαβορί ο Ντάμιεν Σαζέλ του "La La Land"

Με τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Όσκαρ να πλησιάζουν, είχαμε την αναγγελία των υποψηφιοτήτων από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών – Directors Guild of America, ενώ πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν αυτές του Σωματείου των Αμερικανών Παραγωγών, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει ολοένα και περισσότερο πλέον.



Όσον αφορά στη βαρύτητα του συγκεκριμένου σωματείου των σκηνοθετών σε σχέση με τα προγνωστικά των Όσκαρ, δεν είναι καθόλου αμελητέα, αν κρίνουμε στατιστικά από τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών, τουλάχιστον αναφορικά με τον τελικό νικητή, όπως αναφέρει η ανάρτηση του flix.gr.

Μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, 14 φορές ο νικητής του βραβείου του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών ταυτίστηκε και με τις προτιμήσεις της Ακαδημίας των Όσκαρ, παίρνοντας σπίτι του και το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Όσον αφορά στις υποψηφιότητες, όμως, η λίστα του σωματείου αφήνει αρκετά περιθώρια για εκπλήξεις στην αντίστοιχη πεντάδα των Όσκαρ.

Φυσικά, προσθέτει το σάιτ flix.gr, θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ήδη «κλειδωμένες» τις υποψηφιότητες για τους Μπάρι Τζένκινς («Moonlight»), Ντάμιεν Σαζέλ («La La Land») και Κένεθ Λόνεργκαν («Manchester by the Sea»), που έρχονται ήδη φορτωμένοι με πολυάριθμες βραβεύσεις, ενώ πολλές είναι οι ελπίδες και για τον Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος παρέδωσε με τo «Arrival» μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Αυτό αφήνει στον Γκαρθ Ντέιβις του συγκινητικού «Lion» που παίχθηκε και στην Πάτρα, τη μεγαλύτερη πιθανότητα να δώσει τη θέση του σε κάποιον άλλο ενδεχομένως στα Όσκαρ, όπως τον Ντένζελ Γουάσινγκτον του «Fences», τον Μελ Γκίμπσον του «Αντιρρησία Συνείδησης» ή τον Μάρτιν Σκορσέζε («Σιωπή»), ο οποίος δεν προτάθηκε από το Σωματείο των Σκηνοθετών.

Οι νικητές των βραβείων του Σωματείου Σκηνοθετών θα ανακοινωθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2017.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα των υποψηφιοτήτων.

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Μεγάλου Μήκους Ταινία

Ντάμιεν Σαζέλ - La La Land

Μπάρι Τζένκινς – Moonlight

Κένεθ Λόνεργκαν - Manchester by the Sea

Ντενί Βιλνέβ - Arrival

Γκαρθ Ντέιβις - Lion

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Πρώτη Ταινία

Κέλι Φρεμόν Κρεγκ - The Edge of Seventeen

Νέιτ Πάρκερ - The Birth of a Nation

Γκαρθ Ντέιβις - Lion

Τιμ Μίλερ - Deadpool

Νταν Τράχτενμπεργκ - 10 Cloverfield Lane

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Ντοκιμαντέρ

Ότο Μπελ - The Eagle Huntress

Εζρα Εντελμαν - O.J.: Made in America

Τζος Κρίγκμαν & Ελίζ Στάινμπεργκ - Weiner

Ραούλ Πεκ - I Am Not Your Negro

Ρότζερ Ρος Γουίλιαμς - Life, Animated.

*Ο σκηνοθέτης του «Lion» αξίζει να σημειωθεί πως είναι υποψήφιος για 2 βραβεία.

*Στο μεταξύ, οι δέκα (10) Καλύτερες Ταινίες σύμφωνα με το Σωματείο Αμερικάνων Παραγωγών –Producers Guild of America, για το 2016 είναι οι εξής:

Arrival του Ντενί Βιλνέβ

Deadpool του Τιμ Μίλερ

Fences του Ντένζελ Γουάσινγκτον

Hacksaw Ridge του Μελ Γκίμπσον

Hell or High Water του Ντέιβιντ Μακένζι

Hidden Figures του Θίοντορ Μέλφι

La La Land του Ντάμιεν Σαζέλ

Lion του Γκαρ Ντέιβις

Manchester by the Sea του Κένεθ Λόνεργκαν

Moonlight του Μπάρι Τζένκινς.

Οι πέντε (5) Καλύτερες Ταινίες Κινουμένων Σχεδίων σύμφωνα με το Σωματείο Αμερικάνων Παραγωγών είναι οι εξής:

Finding Dory

Kubo and the Two Strings

Moana

The Secret Life of Pets

Zootopia.

*Από τη λίστα με τα καλύτερα φιλμ όπως τα επέλεξαν τα μέλη του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών, είναι χαρακτηριστική η απουσία του «Silence - Σιωπή» του Μάρτιν Σκορσέζε αλλά και του «Nocturnal Animals – Νυκτόβια πλάσματα» του Τομ Φορντ, του «Jackie» του Πάμπλο Λαραΐν και το «Loving» του Τζεφ Νίκολς.