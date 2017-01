Ξεφυλλίστε εδώ την επετειακή έκδοση του thebest.gr για την Παναχαϊκή σε ηλεκτρονική μορφή

Η φετινή επετειακή έκδοση του The Best Magazine είναι αφιερωμένη στο αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το 2016 στην Πάτρα, την αναγέννηση της Παναχαϊκής. Μπορείτε από σήμερα να την ξεφυλλίσετε και σε ηλεκτρονική μορφή από το thebest.gr εδώ



Πρόκειται για το Who is Who της ομάδας, σε ένα λεύκωμα που περιλαμβάνει σπέσιαλ φωτογραφίσεις με όλα τα πρόσωπα της Παναχαϊκής, τους Πατρινούς επιχειρηματίες που ανέλαβαν να την οδηγήσουν στη νέα εποχή, τους παίκτες, το αθλητικό και τεχνικό team, αλλά και όλα τα πρόσωπα που συμβάλουν καθημερινά στην ανοδική της πορεία τον Κώστα Κατσουράνη, τον Τάκη Κυριακόπουλο, τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο και τα υπόλοιπα στελέχη.

Κι ακόμα περιλαμβάνει ένα πλούσιο αναδρομικό φωτορεπορτάζ με σπάνιο υλικό της θρυλικής πορείας της Παναχαϊκής από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα.

Χορηγός της έκδοσης είναι η Dur, ενώ κυκλοφορεί στα περίπτερα της Πάτρας.