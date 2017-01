Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των φετινών BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας – Για 11 βραβεία υποψήφιο το "La La Land"

Με 11 υποψηφιότητες συνολικά, το «La La Land» του Ντέμιεν Σαζέλ που ήδη τιμήθηκε με 7 Χρυσές Σφαίρες, συνεχίζει την σαρωτική του πορεία και δείχνει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και στα φετινά BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.

Όσο για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ κάνετε υπομονή έως τις 24 Ιανουαρίου 2017.

Όπως αναφέρει το έγκυρο κινηματογραφικό σάιτ flix.gr, στη δεύτερη και τρίτη θέση με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα φετινά BAFTA, βρίσκονται το «Arrival» του Καναδού Ντενί Βιλνέβ και το «Nocturnal Animals» του Αμερικανού Tom Ford με 9 και ακολουθεί το «Manchester by the Sea» του Κένεθ Λόνεργκαν με 6, τα «Fantastic Beasts and Where to Find Them», «Hacksaw Ridge – Αντιρρησίας Συνείδησης», «Lion» και «I, Daniel Blake» με πέντε (5) και το «Moonlight» και το «Florence Foster Jenkins» με 4.

Ακολουθεί ανά κατηγορία η λίστα των υποψηφιοτήτων:

Καλύτερη Ταινία

Arrival

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

American Honey

Denial

Fantastic Beasts and Where to Find Them

I, Daniel Blake

Notes on Blindness

Under the Shadow

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό

The Girl With all the Gifts

The Hard Stop

Notes on Blindness

Under the Shadow

The Pass

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Dheepan

Julieta

Mustang

Son of Saul

Toni Erdmann

Ντοκιμαντέρ

13th

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner

Animation

Finding Dory

Zootopia

Kubo and the Two Strings

Moana

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ για το Arrival

Κεν Λόουτς για το I, Daniel Blake

Ντέμιεν Σαζέλ για το La La Land

Κένεθ Λόνεργκαν για το Manchester by the Sea

Τομ Φορντ για το Nocturnal Animals

Πρωτότυπο Σενάριο

Τέιλορ Σέρινταν για το Hell or High Water

Πολ Λάβερτι για το I, Daniel Blake

Ντέμιεν Σαζέλ για το La La Land

Κένεθ Λόνεργκαν για το Manchester by the Sea

Μπάρι Τζένκινς για το Moonlight

Διασκευασμένο Σενάριο

Έρικ Χάισενερ για το Arrival

Ρόμπερτ Σένκαν, Αντριου Νάιτ για το Hacksaw Ridge

Τέοντορ Μέλφι, Αλισον Σρέντερ για το Hidden Figures

Λουκ Ντέιβις για το Lion

Τομ Φορντ για το Nocturnal Animals

A' Ανδρικός Ρόλος

Αντριου Γκάρφιλντ για το Hacksaw Ridge

Κέισι Αφλεκ για το Manchester by the Sea

Τζέικ Τζίλενχαλ για το Nocturnal Animals

Ράιαν Γκόσλινγκ για το La La Land

Βίγκο Μόρτενσεν για το Captain Fantastic

Α' Γυναικείος Ρόλος

Εϊμι Άνταμς για το Arrival

Έμιλι Μπλαντ για το The Girl on the Train

Έμα Στόουν για το La La Land

Μέριλ Στριπ για το Florence Foster Jenkins

Νάταλι Πόρτμαν για το Jackie

B' Ανδρικός Ρόλος

Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον για το Nocturnal Animals

Ντεβ Πατέλ για το Lion

Χιου Γκραντ για το Florence Foster Jenkins

Τζεφ Μπρίτζες για το Hell or High Water

Μαχέρσαλα Αλι για το Moonlight

B Γυναικείος Ρόλος

Χέιλι Σκουίρς για το I, Daniel Blake

Μισέλ Γουίλιαμς για το Manchester by the Sea

Ναόμι Χάρις για το Moonlight

Νικόλ Κίντμαν για το Lion

Βαϊόλα Ντέιβις για το Fences

Μουσική

Γιόχαν Γιοχάνσον για το Arrival

Μίκα Λέβι για το Jackie

Τζάστιν Χούρβιτς για το La La Land

Ντάστιν Ο' Χάλοραν, Χάουσκα για το Lion

Έϊμπελ Κορζενιόφσκι για το Nocturnal Animals.

Φωτογραφία

Μπράντφορντ Γιανγκ για το Arrival

Ζιλ Νατζενς για το Hell or High Water

Λάινους Σάντγκρεν για το La La Land

Γκριγκ Φρέιζερ για το Lion

Σίμους ΜακΓκάρβεϊ για το Nocturnal Animals

Μοντάζ

Τζο Γουόκερ για το Arrival

Τζον Γκίλμπερτ για το Hacksaw Ridge

Τομ Κρος για το La La Land

Τζένιφερ Λέιμ για το Manchester by the Sea

Τζόαν Σόμπελ για το Nocturnal Animals.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Doctor Strange

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Nocturnal Animals

Kοστούμια

Allied - Σύμμαχοι

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Mακιγιάζ και Κομμώσεις

Doctor Strange

Florence Foster Jenkins

Hacksaw Ridge

Nocturnal Animals

Rogue One: Α Star Wars Story

Ήχος

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Ειδικά Οπτικά Εφέ

Arrival

Doctor Strange

The Jungle Book

Rogue One: Α Star Wars Story

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation

The Alan Dimension

A Love Story

Tough

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Consumed

Home

Mouth of Hell

The Party

Standby

Ανερχόμενος Σταρ

Άνια Τέιλορ-Τζόι

Λάια Κόστα

Λούκας Χέτζες

Ρουθ Νέγκα

Τομ Χόλαντ.

*Τα BAFTA 2017 θα απονεμηθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στο London's Royal Albert Hall, με οικοδεσπότη και πάλι τον ηθοποιό Στίβεν Φράι.

Ο Κέισι Άφλεκ του "Manchester by the sea".