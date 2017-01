Τένις: Ο Νικ Κύργιος εμφανίστηκε με μπλουζάκι κατά του Τραμπ - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ο Νικ Κύργιος δεν έχει μάθει να είναι politically correct. Λέει πάντα αυτό που πιστεύει, έστω κι αν πολλάκις το έχει πληρώσει. Με t-shirt που έγραφε «F… Donald Trump» εμφανίστηκε ο Αυστραλοκύπριος τενίστας σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Νικ Κύργιος έκανε μέσω twitter ένα ειρωνικό σχόλιο για την συμπεριφορά του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό της Ντόχα, υπονοώντας πως δεν έχουν όλοι οι παίκτες στο tour την ίδια αντιμετώπιση. Επίσης, τον είδαμε να φοράει ένα t-shirt κατά του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

I would've been defaulted and suspended until 2025