Δυτ. Ελλάδα: Σεισμός 4,5 ρίχτερ αισθητός στην Πάτρα - 8 χλμ ΒΔ του Ρίου το επίκεντρο

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά στην Πάτρα .Το επίκεντρο σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου το μέγεθος ήταν 3,7 ρίχτερ και το επίκεντρο προσδιορίζεται 8 χλμ BΔ του Ρίου.

M 4.5 Region

Date time2017-01-10 12:44:51.5 UTC

Location38.34 N ; 21.71

Distances180 km W of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 14:44:51.5 2017-01-10

11 km N of Pátra, Greece / pop: 164,000 / local time: 14:44:51.5 2017-01-10

8 km NW of Río, Greece / pop: 6,100 / local time: 14:44:51.5 2017-01-10

Νέα σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα. Νεότερα σε λιγο