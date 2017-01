Έγινε η επιλογή των 3 νεαρών πρωταγωνιστών του νέου φιλμ του Κώστα Ζάπα «Φρανκενστάιν REC»

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία Minus Pictures, οι τρεις νεαροί πρωταγωνιστές της νέας ταινίας με τίτλο «Φρανκενστάιν REC», είναι ο Άγγελος Βαλέρας (γνωστός από την ταινία «Αγάπη, Αγάπη, Αγάπη»), η Έλλη Τσιτσιπά (πρωτοεμφανιζόμενη) και ο Φώτης Χριστόπουλος (γνωστός από το χιπ χοπ συγκρότημα Over Dose).

Για 1η φορά παγκοσμίως στην ιστορία των κινηματογραφήσεων του Φρανκενστάιν, οι πρωταγωνιστές έχουν την πραγματική ερμηνευτική ηλικία του μυθιστορηματικού κόσμου της Μαίρη Σέλλεϋ, που έγραψε για τον νεαρό έφηβο φοιτητή της ιατρικής Βίκτορ Φρανκενστάιν, την αρραβωνιαστικιά του Ελίζαμπεθ Λαβέντσα και τον επιστήθιο φίλο τους Χένρι Κλερβάλ.

Τη διεθνή διανομή της ταινίας ανέλαβε η γερμανική Asgard International γνωστή από τις ταινίες Keoma Rises, Arachne, The Jester from Transylvania, Anomalous: The Birth, Bunker of the Dead, The Legendary Adventures of Karl May.

Eκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι: Willi Kamarad, Thamara Barth και Marc Steinhauer.

Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή της Minus Pictures (Greece) με την συνεργασία των εταιριών Dreamfilms Gmbh (Germany), Oticons (Bulgaria), Rappas Films (Greece), Sems A.E. (Greece) και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Την μουσική της ταινίας υπογράφει ο συνθέτης Shigeru Umebayashi, παγκόσμια γνωστός από τις ταινίες: «Ιπτάμενα στιλέτα», «Η κατάρα του χρυσού λουλουδιού» του Ζανγκ Γιμού, «2046» και «Ερωτική επιθυμία» του Γουόνγκ Καρ Γουάι , «Hannibal rising» του Πίτερ Βέμπερ και «A Single Man» του Τομ Φορντ.

Τα special effects – ειδικά εφέ και animation της ταινίας ανέλαβε ο Παναγιώτης Ράππας γνωστός από την συνεργασία του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στο Λονδίνο και στο AMBLIN-Universal Studio (μετέπειτα DreamWorks) καθώς και με τις εταιρίες Disney, Paramount, Columbia, Fox, MGM, Warner Bros, DreamWorks, Universal, Filmax. Ο Παναγιώτης Ράππας είναι ισόβιο μέλος της Αμερικανικής Academy of Motion Pictures Arts and Science, των γνωστών Όσκαρ.

Παραγωγός ο Γρηγόρης Αθανασίου, δύο φορές επιλεγμένος ως ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους παραγωγούς κινηματογράφου, Cannes Film Festival (European Film Promotion) και Toronto Film Festival (Toronto Producers Lab).

Την σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Κώστας Ζάπας (από τους σημαντικότερους διεθνείς κινηματογραφικούς δημιουργούς κατά το διεθνή Τύπο), γνωστός επίσης από την συνεργασία του με την Zentropa του Λαρς φον Τρίερ, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η προηγούμενη ταινία του «Αγάπη, αγάπη, αγάπη» όπου παίζει και η Πατρινή ηθοποιός Νικολίτσα Ντρίζη, προβλήθηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο.

Την διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Μιχάλης Μπούρης και τα σκηνικά και τα κοστούμια η Μαρία Καραθάνου.

Το μοντάζ και το compositing ο Αντώνης Δελαπόρτας.

Το sound design και τον ήχο ο Ηλίας Φλάμμος

Την διεύθυνση παραγωγής ο Αντώνης Σπίνουλας

Το post production το στούντιο Genesis M.Productions

Η ταινία θα γυριστεί στην Ελλάδα με διεθνείς guest star και συνεργάτες.

Επίσης θα βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κώστα Ζάπα που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Καστανιώτη και στα αγγλικά από την Column Books.

Το σενάριο της ταινίας έχει επιλεγεί στα καλύτερα του κόσμου στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (Toronto IFF - Toronto Producers Lab), της Κορέας (Puchon IFF - Network of Asian Fantastic Films), της Σαγκάης (Shanghai IFF - The Chinese SIFF project) και της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki IFF - Crossroads Co-Production).

Οι ξένοι guest star, οι άλλοι Έλληνες ηθοποιοί καθώς και οι υπόλοιποι συνεργάτες της ταινίας θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

