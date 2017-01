Αναστάτωση από τα 4,9 ρίχτερ που κούνησαν την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα -7 χλμ ΒΔ του Ρίου το επίκεντρο-Οι εκτιμήσεις σεισμολόγων-BINTEO&ΦΩΤΟ

12.45 O σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας μιλώντας στο thebest.gr ανέφερε ότι μέχρι στιγμής το συμβάν φαίνεται να είναι μεμονωμένο και συνηθισμένο για την περιοχή και η εξέλιξη του παρακολουθείται. Καθησυχαστικός και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης , ο οποίος έγραψε στο facebook "Oυδέν πρόβλημα με το σεισμό, απολαύστε το χιόνι".

Καθησυχαστικός εμφανίζεται και ο σεισμολόγος , καθηγητής του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάζος.ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 4,6 ρίχτερ, εστιακό βάθος έως 5 χλμ και το επίκεντρο εντοπίζεται μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα, στην Ναύπακτο και στο Μεσολόγγι. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Η στιγμή του σεισμού των 4,9 R σε καφετέρια της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερα αισθητός έγινε στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή ο σεισμός που σημειώθηκε στις 11.53. Σύμφωνα με νεότερη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 ρίχτερ, εστιακό βάθος 2 μόλις χλμ και το επίκεντρο προσδιορίζεται στα 7 χλμ ΒΔ του Ρίου και 12 χλμ βόρεια της Πάτρας. Σύμφωνα με πληρφορίες του thebest.gr μαθητές σχολείων βγήκαν στο προαύλιο και αρκετοί αποχωρούν από σχολεία. Το μικρό εστιακό βάθος είναι αυτός που προκάλεσε την αναστάτωση. Αισθητοί έχουν γίνει μετασεισμοί μικρότερης έντασης.

M 3.9

Location38.34 N ; 21.72 E

Depth2 km

Distances 179 km W of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 11:53:15.3 2017-01-09

11 km N of Pátra, Greece / pop: 164,000 / local time: 11:53:15.3 2017-01-09

7 km NW of Río, Greece / pop: 6,100 / local time: 11:53:15.3 2017-01-09

Αισθητός σεισμός στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα έγινε αισθητός πριν λίγα δευτερόλεπτα. Περισσότερα σε λίγο.

Γονείς έξω από το Στρούμπειο παραλαμβάνουν τα παιδιά τους