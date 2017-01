Με δύο εξώφυλλα αφιερωμένα σε George Michael και Carrie Fisher κυκλοφορεί το περιοδικό Entertainment Weekly

To ευρείας κυκλοφορίας Αμερικανικό περιοδικό Entertainment Weekly που θα το βρείτε και στην Πάτρα, στο Κέντρο Τύπου, στο καινούριο τεύχος του (13 Ιανουαρίου 2017) πρωτοτυπεί καθώς κυκλοφορεί με 2 ξεχωριστά εξώφυλλα, τα οποία και αφιερώνει σε 2 πρόσφατες μεγάλες καλλιτεχνικές απώλειες, στον Βρετανό ποπ σταρ Τζορτζ Μάικλ και στην Αμερικανίδα ηθοποιό του «Πολέμου των άστρων» Κάρι Φίσερ, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή τις μέρες των Χριστουγέννων σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές τους και σε όλο τον κόσμο.

Το περιοδικό με τον τρόπο αυτό τιμά τη μνήμη τους. Στο άρθρο αφιέρωμα για τον 53χρονο George Michael μιλούν στο Entertainment Weekly οι: Aretha Franklin, Cindy Crawford και Melissa Etheridge.

Συγκινητικός είναι και ο αποχαιρετισμός του Mark Hamill στην συμπρωταγωνίστρια του, Πριγκίπισσα Λέια, Carrie Fisher.

Στο τεύχος αυτό γίνεται βέβαια αναφορά και στον θάνατο της μητέρας της Fisher, της πρωταγωνίστριας του θρυλικού μιούζικαλ «Singin’ in the Rain», Debbie Reynolds, η οποία έσβησε από εγκεφαλικό επεισόδιο, την επόμενη μέρα του θανάτου της κόρης της. Όπως γράφει το περιοδικό, η Κάρι Φίσερ που πέθανε μετά από καρδιακή προσβολή, άφησε πίσω της λυπημένους πολλούς φαν και γενιές που μεγάλωσαν και αγάπησαν τον «Πόλεμο των Άστρων» του Τζορτζ Λούκας αλλά και μία αξιόλογη δεύτερη καριέρα ως συγγραφέας βιβλίων όπως το «Postcards from the Edge» και «Wishful Drinking».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

*Οι φωτό είναι από το σάιτ του περιοδικού, ew.com.

Διαβάστε ακόμα:

Μία ακόμη σημαντική κινηματογραφική απώλεια: Έσβησε στα 84 της η μητέρα της Κάρι Φίσερ, Debbie Reynolds