Πρωτοχρονιάτικη συναυλία και κοπή πίτας από την Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου

Οι μουσικοί της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δερβενίου καλωσορίζουν το νέο έτος 2017, με τη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο Δερβενίου!

Μια παρεα ολοι μας εκεινη τη βραδια, κοινό και μουσικοί! Θα υπάρχει και μικρός μπουφές δωρεάν για το κοινό μας, από μητέρες μουσικών της Νεανικής Μπάντας του Δερβενίου.

Το μουσικό πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:

α' Μέρος (Εορταστικό)

1. SANTA ON PARADE

2. GOOD KING WENCESLAS

3. 12 DAYS OF CHRISTMAS

4. CHRISTMAS CHEER

5. RUDOLPH THE RED NOSE REINDEER

6. WINTER WONDERLAND

7. THE LITTLE DRUMMER BOY

8. YO CHRISTMAS TREE

β' Μέρος (Σύγχρονο)

9. THE MAGNIFICENT SEVEN

10. WIPE OUT

11. OVER THE RAINBOW (Soloist: Αντώνης Γκόγκος)

12. ROLLING IN THE DEEP

13. MY HEART WILL GO ON (Soloist: Ανδριάνα Σανδραβέλη)

14. MACARENA (Soloists: Αντώνης Γκόγκος)

Του μουσικού συνόλου ηγείται ο κ. Παναγιώτης Παναγάκος.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πάτρα: Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του