Το φιλμ "Γυναίκα στους Αμμόλοφους" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Αγρινίου

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αγρινίου συνεχίζει τις προβολές της με ταινίες , παλιά αριστουργήματα της έβδομης τέχνης αλλά και ταινίες σύγχρονες με ιδιαίτερη κινηματογραφική γραφή. Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 στις 9.00 το βράδυ θα προβληθεί η ταινία :

Γυναίκα στους Αμμόλοφους - Woman in the Dunes / Suna No Onna

Μια από τις μεγάλες στιγμές της κινηματογραφικής δημιουργίας στην δεκαετία του '60, κι η μεγάλη αποκάλυψη στην Δύση της σουρεαλιστικής, ιδιοσυγκρασιακής θεώρησης του κόσμου από τον Χιρόσι Τεσιγκαχάρα.

Ένας ερασιτέχνης εντομολόγος αφήνει το Τόκιο για να μελετήσει ένα αταξινόμητο είδος σκαθαριού που ζει σε μια μακρινή, αχανή έρημο.

Όταν χάνει το λεωφορείο για να επιστρέψει στον πολιτισμό, πείθεται να περάσει τη νύχτα στο σπίτι μιας νεαρής χήρας που ζει σε μια καλύβα στον πυθμένα ενός αμμόλοφου.

Το αποτέλεσμα είναι μια από τις πιο πυρετώδεις όσο και αισθαντικές απεικονίσεις της μάχης των φύλων στην ιστορία του σινεμά, και συνάμα, και μια εφιαλτική παραβολή του καθημερινού Σισύφειου αγώνα για ζωή.

Διάρκεια: 146', Ιαπωνική ταινία, 1964

Σκηνοθεσία: Χιρόσι Τεσιγκαχάρα

Πρωταγωνιστούν: Έιτζι Οκάντα, Κιόκο Κισίντα

Οι προβολές πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αγρινίου στις 9.00 το βράδυ.

Τιμή εισιτηρίου 3 euro

Είσοδος ελεύθερη σε άνεργους και ΑΜΕΑ

