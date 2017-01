Αχαΐα: Τα ΠΡΟΣΩΠΑ του 2016 - Το thebest.gr κάνει τον απολογισμό της χρονιάς - ΔΕΙΤΕ ποιοί και πώς μας απασχόλησαν

Το thebest.gr κάνει έναν απολογισμό και φρεσκάρει τη μνήμη μας για τη χρονιά που πέρασε και άφησε πίσω της ειδήσεις, εικόνες και φυσικά πρωταγωνιστές. Ας δούμε λοιπόν τα πρόσωπα της χρονιάς της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής στην Πολιτική, την Διοίκηση, την Κοινωνία, τις Επιχειρήσεις και τον αθλητισμό, αλλά και δύο απώλειες που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Πελετίδης

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης απασχόλησε το πανελλήνιο, όταν τον Απρίλιο του 2016, αποφάσισε να περπατήσει 220 χιλιόμετρα επί οχτώ ημέρες, από την Πάτρα στην Αθήνα, για να αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή.

Μαζί του περπάτησαν χιλιάδες Πατρινοί και η πορεία όχι μόνο έγινε θέμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας, αλλά απασχόλησε την επικαιρότητα για καιρό.

Μιχάλης Μπεκίρης

Ο πρώην βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Μιχάλης Μπεκίρης είναι το «δεξί χέρι» του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο νέος πρόεδρος του κόμματος, μόλις εξελέγη τον Ιανουάριο του 2016, τοποθέτησε τον Αχαιό πολιτικό στη θέση του διευθυντή του πολιτικού του γραφείου και έκτοτε είναι από τους πλέον στενούς συνεργάτες του.

Ο Μιχάλης Μπεκίρης ανήκει στη νέα γενιά πολιτικών (γεννήθηκε το 1971), ωστόσο διαθέτει και πείρα από την άσκηση εξουσίας, καθώς διετέλεσε υφυπουργός Μεταφορών επί κυβέρνησης Καραμανλή. Και φυσικά βρίσκεται σε απ’ ευθείας γραμμή με την Αχαΐα, την οποία επισκέπτεται συχνά – πυκνά.

Γιώργος Μαυραγάνης

Ο Πατρινός πρώην υφυπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά, μαθητής του Προτύπου Λυκείου Πατρών και δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, ετοιμάζεται να διεκδικίσει στις επόμενες εκλογές μια θέση στο κοινοβούλιο ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που ανακοίνωσε και δημοσίως λιο πριν εκπνεύσει το 2016.

Ιάσονας Φωτήλας

Ο βουλευτής Αχαΐας Ιάσονας Φωτήλας, εκλεγμένος με το Ποτάμι, προκάλεσε αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, όταν τον Οκτώβριο του 2016, πρότεινε τη συμπόρευση του κόμματος με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κλιμακούμενη στάση του αυτή, οδήγησε στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού, στις 18 Οκτωβρίου, με απόφαση του Σταύρου Θεοδωράκη.

Έκτοτε ο κ. Φωτήλας παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, ωστόσο στις 14 Δεκεμβρίου του 2016, βρέθηκε στην πρώτη σειρά της ομιλίας του Κώστα Αχ. Καραμανλή στην Πάτρα, δείχνοντας πως φλερτάρει ανοιχτά με το κεντροδεξιό κόμμα.

Σία Αναγνωστοπούλου

Η πρώτη σε σταυρούς (στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015) βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνωστοπούλου, υπηρέτησε ως αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, από τον Σεπτεμβρίου 2015, όταν επανεξελέγη με λίστα, μέχρι τον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016 οπότε και επέστρεψε στα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα.

Η κυρία Αναγνωστοπούλου από την στιγμή που έγινε γνωστό πως την θέση του υπουργού Παιδείας θα αναλάβει ο Κώστας Γαβρόγλου, εξέφρασε την επιθυμία να «αποχωρήσει» καθώς δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει με την νέα πολιτική ηγεσία.

Αν και η ίδια είναι πανεπιστημιακός - καθηγήτρια Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο - δεν δίστασε να τα βάλει με τους συναδέλφους για την κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα, προκαλώντας θυελλώδεις αντιδράσεις, μένοντας πιστή στη θέση της για δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Ως υπουργός η κυρία Αναγνωστοπούλου, βοήθησε την Αχαΐα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τόσο με τη διοργάνωση του Patras IQ, την οποία έθεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, όσο και με την ενίσχυση των τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Πάτρας.

Χρήστος Κορδάς

Περισσότερες από 40 παιδικές χαρές της πόλης, ανάμεσά τους αυτές των Υψηλών Αλωνίων, της πλατείας Εθνικής Αντίστασης και της Μαρίνας της Πάτρας ανακατασκευάστηκαν με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Το φιλόδοξο σχέδιο του Δήμου Πατρέων για ασφαλείς χώρους για τα παιδιά επιφορτίστηκε και έχει φέρει σε πέρας ο Αντιδήμαρχος Έργων - Καθαριότητας – Μηχανολογικού Εξοπλισμού Χρήστος Κορδάς. Φιλοδοξία του το έργο να συνεχιστεί και το 2017 αφού στον προγραμματισμό έχουν ενταχθεί κι άλλες παιδικές χαρές στις συνοικίες της πόλης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παναγιώτης Σκούτας

Ο Παναγιώτης Σκούτας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1957. Από ο 1964 ζει στην Αθήνα. Έχει ενεργό συμμετοχή στην πολιτική και ανήκει στον χώρο της Αριστεράς. Είναι στενός συνεργάτης του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά κι έχει αναλάβει την διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του.

Θοδωρής Μιχόπουλος

Έμπειρος δημοσιογράφος που έχει περάσει από θέσεις ευθύνης σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες ο Πατρινός Θοδωρής Μιχόπουλος επέστρεψε μέσα στο 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου, ως διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού. Μέχρι πρότινος ήταν Προϊστάμενος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού. Χαμηλών τόνων, πιστός στις αρχές του και μακριά από ίντριγκες, επισκέπτεται αρκετά συχνά την γενέτειρα όπου διατηρεί μακροχρόνιες φιλίες.

Κώστας Μάρκου

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο καθηγητής ενδοκρινολογίας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών εξελέγη πρόεδρος του ΚΕΣΥ (Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας). Ο Κώστας Μάρκου αναδείχθηκε πρόεδρος με 27 ψήφους από τους 28 συμμετέχοντες στην συνεδρίαση, ενώ υπήρξε και μια λευκή ψήφος. Ανάμεσα στα άλλα συμμετείχε στην επιτροπή που έφερε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την διαδικασία των νέων διοικήσεων όλης της χώρας.

Δημήτρης Κουρέτας

Ο Πατρινός καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών οργανισμών – Τοξικολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επιλέχθηκεαπό την Κομισιόν, να συμμετάσχει στο Ανώτατο Συμβούλιο Ειδικών Επιστημόνων διαχείρισης χημικών και διατροφικών κρίσεων της Ε.Ε.

Η επιλογή του δε, έγινε βάσει αυστηρών επιστημονικών κριτηρίων από την Ε.Ε., η οποία αξιολόγησε θετικά την επιστημονική του αρτιότητα και έκρινε ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση και δεν έχει να κάνει με προτάσεις κυβερνήσεων των κρατών – μελών, όπως συμβαίνει σε άλλες θέσεις ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Κουρέτας, είναι ο μόνος Έλληνας που συμμετέχει στο συγκεκριμένο επιστημονικό συμβούλιο.

Γιώργος Γιαννόπουλος

Μέσα στον Δεκέμβριο ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Υγείας. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας, μέλος του προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγροτικών Ιατρείων, Γ.Γ. της Ε.Ι.Ν.Α.Π. , Γ.Γ. της ένωσης γιατρών ΕΣΥ ν. Καβάλας, μέλος της γραμματείας του Γ.Σ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και πρόεδρος της Ένωσης ιατρών νοσοκομείων Αχαΐας.

Νίκος Κοντοές

Ο Νίκος Κοντοές ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών είναι εκ των πρωτεργατών της οριστικής παράδοσης του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας. Σε αυτόν αποδίδεται το σχέδιο πάνω στο οποίο συμφώνησαν Κυβέρνηση και Δήμος Πατρέων, προκειμένου να φθάσουν στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της πόλης.

Τάκης Γεωργακόπουλος

Ένα χρόνο στο τιμόνι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συμπληρώνει αυτές τις ημέρες ο Αχαιός Ιατρός ΜΕΘ της Πνευμονολογίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείο Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”. Ο κ. Γεωργακόπουλος ανέλαβε υποδιοικητής του ΕΟΠΥΥ και κατά κοινή ομολογία έχει να επιδείξει έως τώρα σημαντικό έργο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέσσερα νεογέννητα προσφυγόπουλα στην Πάτρα

Τρία αγοράκια και ένα κοριτσάκι από την Συρία είδαν το πρώτο φως της ζωής τους στην Πάτρα καθώς οι μητέρες τους, μετά από ένα μεγάλο κι επίπονο ταξίδι βρήκαν προσωρινό λιμάνι σε ξενοδοχείο του Ρίου. Τα τέσσερα παιδάκια που ποτέ δεν γνώρισαν την πραγματική τους πατρίδα και βέβαια κανείς δεν γνωρίζει ακόμα που θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους αποτελούν πλέον το επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των συμπατριωτών τους που διαμένουν στην Πάτρα. Είχε προηγηθεί η άφιξη 200 περίπου προσφύγων στην Πάτρα από την Συρία, πριν δυο μήνες περίπου.

Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Αμβρόσιος

Με τον αιρετικό και αμφιλεγόμενο λόγο του ο μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Αμβρόσιος βρέθηκε για μια ακόμη φορά στην επικαιρότητα τόσο με τις «κατάρες» του κατά του πρώην Υπουργού Νίκου Φίλη, όσο και για την κόντρα του με τον ηθοποιό Γιώργο Κιμούλη και την παράσταση «Πλούτος». Για πρώτη φορά φέτος πάντως δήλωσε δημοσίως ότι πρόκειται να αποσυρθεί.

Παναγιώτης Βαρώτσος

Το έργο του Πατρινού καθηγητή Παναγιώτη Βαρώτσου και την προσφορά του στην επιστήμη τίμησε με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος επέδωσε ειδικό βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στον ομότιμο καθηγητή του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νίκος Παπάκος & Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

Τον πρόεδρο της δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο υποδέχτηκαν το 2016 ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Νίκος Παπάκος μαζί με τον πρόεδρο Εφετών Γιώργο Σπηλιωτόπουλο. Οι δυο λειτουργοί της Θέμιδας ανέλαβαν πρωτοβουλίες για μια ξεχωριστή εκδήλωση στον δεύτερο όροφο του δικαστικού μεγάρου, όπου η ορχήστρα του μουσικού συνόλου Πατρών παρέθεσε συναυλία κλασσικής μουσικής, σε συνδυασμό με τα εγκαίνια αίθουσας αρχαιολογικών εκθεμάτων.

Θανάσης Κούστας

Ο πολυπράγμων επιμελητηριακός σύμβουλος, Πατρινός, Θανάσης Κούστας πρωτοστάτησε σε αρκετές δράσεις εξωστρέφειας τόσο του επιμελητηρίου Αχαΐας όσο και προσωπικές. Πρωτοβουλίες που έφεραν στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή επισκέπτες. Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος του Επιμελητηρίου "Culture and shopping" ήρθαν στην πόλη 5.500 τουρίστες, από Ρωσία, Γαλλία και Γερμανία, ενώ τοποθετήθηκαν δύο μεγάλοι τουριστικοί χάρτες στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου. Σε ότι αφορά στον ίδιο μέσα στο 2015 κυκλοφόρησε τo νέο του βιβλίο με τίτλο "Αγκινάρες με αλάτι". Ένα σύγγραμμα που πραγματεύεται μια περιπλάνηση στην Πάτρα των αρχών της δεκαετίας του 1960 μέσα από μνήμες του ίδιου. Αποτέλεσμα της ιδιαίτερης αγάπης που τρέφει για την πόλη του και την ιστορία της.

Κυριάκος Μπίρμπας

Ο 18χρονος Κυριάκος Μπίρμπας μονοπώλησε τα δημοσιεύματα του τοπικού αλλά και Αθηναϊκού Τύπου, όταν τον Αύγουστο μπήκε πρώτος στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Ο απόφοιτος του Αρσακείου Λυκείου Πατρών που συγκέντρωσε συνολικά 19.773 μόρια, δεν κατάφερε απλώς να κερδίσει την πρώτη θέση στην σχολή της επιλογής του, αλλά να είναι ο πρώτος των πρώτων σε ολόκληρη την Ελλάδα συγκεντρώνοντας την ψηλότερη βαθμολογία!

Γεράσιμος Φεσσιάν

Ο π. Περιφερειακός Σύμβουλος και π. αντινομάρχης Αχαΐας Γεράσιμος Φεσσιάν έδωσε και την χρονιά που φεύγει βροντερό «παρών» στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ στην πόλη. Είναι από αυτούς που προσπαθούν να καλυτερεύσουν την ζωή τους μέσα από πρωτότυπες ιδέες και παρεμβάσεις και φέτος μια από τις ενέργειες στις οποίες συμμετείχε επιτυχώς είχε να κάνει με την πρόσβαση των ΑμεΑ στον Προαστιακό.

Περικλής Αγγελόπουλος

Τα ελληνικά ΜΜΕ δεν στέλνουν πλέον δημοσιογράφους στα πεδία των μαχών. Ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που συνεχίζει να καλύπτει τη φρίκη του πολέμου, δουλεύοντας για το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, είναι ο Πατρινός Περικλής Αγγελόπουλος. Ο βραβευμένος εικονολήπτης και συνεργάτης του βρετανικού Guardian βρέθηκε το Φθινόπωρο εντός της εμπόλεμης ζώνης, καταγράφοντας στο φακό του τις σκληρές μάχες για την ανακατάληψη της Μοσούλης.

Άγγελος Γεωργόπουλος

«Οπλισμένος» με θέληση και τόλμη ο 26χρονος Πατρινός Άγγελος Γεωργόπουλος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, να κάνει πράξη το όνειρο της ζωής του: Τον γύρο του κόσμου με το ποδήλατό του! Σήμερα, έχοντας περάσει από 12 χώρες και έχοντας διανύσει 8.500 χλμ, ένα χρόνο μετά βρέθηκε στην άλλη άκρη της γης και συγκεκριμένα στο Περού.

Παναγιώτης Σκόνδρας

Ο τσολιάς που έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την υφήλιο μέσα από το φακό του προσωπικού φωτογράφου του Μπάρακ Ομπάμα κατά την επίσκεψή του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είναι ο Καλαβρυτινός από την Κερασιά Λεχουρίου Καλαβρύτων Παναγιώτης Σκόνδρας. Η εικόνα του Καλαβρυτινού τσολιά έγινε viral και γοήτευσε μεγάλο κοινό στα social media.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης, Πλάτωνας & Κώστας Μαρλαφέκας – Λουξ

Η Πατρινή εταιρία αναψυκτικών βλέπει τα αριθμητικά της μεγέθη να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο κατακτώντας μέσα στο 2016 την δεύτερη θέση στις εταιρίες αναψυκτικών της χώρας και σταθερά την πρώτη Ελληνική. Πάντα καινοτόμα, προτεινε φέτος μια νέα γκάμα [ροϊόντων που ήδη αποτελούν best sellers, τα plus ‘n light τα πρώτα light αναψυκτικά με φυσικά μόνο γλυκαντικά,

λιγότερες θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και Plus βιταμίνη C.

Βαγγέλης Λιόλιος - Coffee Island

Ο Πατρινός παιδίατρος που απογείωσε εν μέσω κρίσης την εταιρία Coffee Island, προμηθεύοντας με δικά του χαρμάνια από δικές του φυτείες καφέ στην Βραζιλία ένα δίκτυο εκατοντάδων καταστημάτων εντός και εκτός Ελλάδας, εγκαινίασε το 2016 το πρώτο του κατάστημα στο Λονδίνο, ενώ η ενασχόλησή του με την ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα, τον απογείωσε.

Dur - Θόδωρος Δούρος

Η Πατρινή εταιρία είδε φέτος τα κλασικά πόλο μπλουζάκια της να επιλέγονται επανειλημμένως για δημόσιες και ιδιωτικές εμφανίσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ των οποίων και κατά την επίσκεψή του στην Κούβα για την κηδεία του Φιντέλ Κάστρο. Δεν ήταν όμως μόνο ο πρωθυπουργός που επέλεξε τα ρούχα της πατρινής εταιρίας, της αρχαιότερης Ελληνικής εταιρίας στην ανδρική ένδυση, για τις εμφανίσεις του. Σταθεροί φαν της φίρμας είναι και πολλοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έλλη Τρίγγου

Ήταν σίγουρα η χρονιά της. Η καστανόξανθη, χαμογελαστή κόρη του Πατρινού αρτοποιού Κώστα Τρίγγου, ξεχώρισε με την παρουσία και ερμηνεία της στην τολμηρή ταινία «Suntan» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, τον Ιούνιο αποφοίτησε από την φημισμένη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και το φθινόπωρο έως και λίγο πριν τα Χριστούγεννα έπαιξε στην παράσταση που συζητήθηκε και ήταν σχεδόν sold out, στο Εθνικό θέατρο, «Στέλλα κοιμήσου» του Γιάννη Οικονομίδη. Από την Πάτρα κρατά τρυφερές αναμνήσεις και φροντίζει να την επισκέπτεται συχνά, για τον πατέρα της που ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο, λέει πως θα μπορούσε να είναι ο «Αλ Πατσίνο» της Ελλάδας ενώ για τη νέα χρονιά και πιο συγκεκριμένα τον ερχόμενο Μάρτιο ετοιμάζεται να παίξει σε μία νέα κινηματογραφική ταινία.

Λίλα Μπακλέση

Η Πατρινή ηθοποιός παρότι έχει ξεχωρίσει ήδη εδώ και πάνω από δύο χρόνια, με την καριέρα της να έχει στην κυριολεξία απογειωθεί, εν τούτοις θα λέγαμε πως και μέσα στο 2016 τα πήγε εξαιρετικά. Η σειρά όπου παίζει στον ΑΝΤ1, το «Ταμάμ» συνεχίζεται, με την ηρωίδα της, την Έλλη να έχει μείνει έγκυος από τον Τζεμ - Γιάννη Χατζηγεωργίου ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί υποδυόμενη μία τραγουδίστρια σε επαρχιακό λαικό μαγαζί στην θεατρική παράσταση «Αυτή η Νύχτα Μένει» του Θάνου Αλεξανδρή στο ανακαινισμένο θέατρο «Δημήτρης Ροντήρης», στην οδό Φρυνίχου 10, στην Πλάκα, στην Αθήνα. Την παράσταση έχει σκηνοθετήσει η Κίρκη Καραλή. Το έργο που παλιότερα είχε γυριστεί και κινηματογραφική ταινία, θα το δούμε μέσα στο 2017 και στην Πάτρα. Εκτός όλων αυτών η Λίλα Μπακλέση δάνεισε και τη φωνή της στο επιτυχημένο φιλμ ψηφιακού animation “Πελαργοί” που το είδαμε και στην Πάτρα τον Οκτώβριο, ενώ ως γνήσια ενζενί νέας κοπής, φιγουράρει σε γνωστά περιοδικά όπως το «ΟΚ» αλλά και το «Elle» στο τεύχος του Δεκεμβρίου.

Λυδία Κονιόρδου

Ηθοποιός κύρους, μεγάλων δυνατοτήτων και κλασικών ρόλων όπως η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη αλλά και η Κλυταιμνήστρα, η Λυσιστράτη, η Φαίδρα και η Μήδεια από το αρχαίο δράμα, η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας υπήρξε η επιλογή – έκπληξη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για το Υπουργείο Πολιτισμού μετά τον ανασχηματισμό του περασμένου Νοεμβρίου.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα της (συνεχίζει να παίζει στο θέατρο Μουσούρη με τον Πέτρο Φιλιππίδη στο έργο «Και τώρα οι δυο μας») είπε το ναι αναλαμβάνοντας τα ηνία σε ένα υπουργείο γεμάτο προβλήματα και ανοιχτά θέματα. Η τέως καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στην Πάτρα, δέχτηκε «βροχή» τα αιτήματα, εντυπωσιάστηκε από το έργο που γίνεται στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση του «κοσμήματος» της Αχαικής πρωτεύουσας, του Δημοτικού θεάτρου Απόλλων, που είναι έργο του Τσίλερ.

Βαγγέλης Πολίτης

Σε ρόλο κλειδί στο πλάι της νέας Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου βρέθηκε ένας Πατρινός με σημαντική πορεία τόσο στον ακαδημαικό χώρο ως ομότιμος καθηγητής του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής, περιφερειακής ανθρωπογεωγραφίας, όσο και στον καλλιτεχνικό χώρο με θητεία στο Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου αλλά και στο ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας, ο Βαγγέλης Πολίτης - Στεργίου. Ο ίδιος χαμηλών τόνων, με διοικητική εμπειρία και εργατικός, είχε αφήσει καλή εντύπωση στην Λυδία Κονιόρδου από την περίοδο της συνεργασίας τους στο ΔΗΠΕΘΕ με αποτέλεσμα όταν ανέλαβε η νέα Υπουργός να τον καλέσει και να του αναθέσει χρέη Διευθυντή του Πολιτικού γραφείου της στο κτίριο του Υπουργείου στην οδό Μπουμπουλίνας στην Αθήνα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρόταση της κ. Κονιόρδου ως «μία πρόκληση που δεν μπορούσε να αρνηθεί».

Το πολιτικό γραφείο της Υπουργού στο ΥΠΠΟ, την ευθύνη του οποίου ανέλαβε, είναι το επιτελικό γραφείο που ουσιαστικά διοικεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, βοηθώντας την Υπουργό να ασκεί τον εποπτικό και προγραμματικό της ρόλο.

Αλέξανδρος Μαραγκός

"Σάρωσε" στα διεθνή βραβεία International Photography Awards (IPA) 2016,ο πολιτογραφημένος Πατρινός Αλέξανδρος Μαραγκός. Στα φετινά βραβεία έλαβαν μέρος φωτογράφοι από 162 χώρες του κόσμου με 17.037 φωτογραφίες. Ο Αλέξανδρος Μαραγκός απέσπασε συνολικά επτά τιμητικές διακρίσεις με πέντε φωτογραφίες στην κατηγορία των επαγγελματιών φωτογράφων. Μέσα στο 2016 ο Έλληνας φωτογράφος έχει αποσπάσει άλλες δύο τιμητικές διακρίσεις σε έναν από τους σημαντικότερους φωτογραφικούς διαγωνισμούς, τα βραβεία PX3 Prix de la Photographie Paris Awards!

Στάθης Δράκος

Ο Στάθης Δράκος, που γνωρίσαμε μέσα από τους Minor Project έζησε μια μοναδική συνεργασία με την Δήμητρα Γαλάνη και τον Νίκο Μοραΐτη μέσα στο 2016. Η συνύπαρξή τους μας χάρισε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Στις 14 Νοεμβρίου παρουσίασαν τον νέο τους δίσκο με τίτλο «Το Βαλς των χαμένων μετά». Το Τραγούδι «Η εκδρομή», η ελληνική εκδοχή του “In colours”, έχει συγκινήσει ήδη το κοινό και ακούγεται στα ραδιόφωνα.

Παναγιώτης Κοτσαύτης

Ο Παναγιώτης Κοτσαύτης, ένα νέο παιδί χαμηλών τόνων, οικογενειάρχης με δύο παιδιά, με σπουδές στο φυσικό του Πανεπιστημίου Πατρών και λάτρης «από κούνια» του σινεμά καθώς παππούς, γονείς και θείος, όλοι έχουν ασχοληθεί ως κινηματογραφιστές και αιθουσάρχες στην Πάτρα, έκανε τη διαφορά μέσα στο 2016. Μετά το θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο που εξόπλισε με καινούρια μηχανή προβολής ψηφιακού ήχου και εικόνας προβάλλοντας καινούρια φιλμ, συμφώνησε με τον Χαράλαμπο Κρητικό και άνοιξε και πάλι μετά από 8 ολόκληρα χρόνια την 2 η αίθουσα του ιστορικού Πάνθεον στην οδό Δημητρίου Γούναρη και Κανακάρη, ξεκινώντας στις αρχές Οκτωβρίου προβολές νέων φιλμ κερδίζοντας σιγά και σταθερά και πάλι την εμπιστοσύνη των σινεφίλ. Ήδη στις επιτυχίες του καταγράφονται οι αποκλειστικές προβολές στην Πάτρα του “Elle” με την Ι. Ιπέρ, του «Toni Erdmann» αλλά και του «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» του Κεν Λόουτς ενώ με τη «Ρόζα της

Σμύρνης» που έφερε μέσα στα Χριστούγεννα, προξένησε συνωστισμό.

Και ο …Ζαχαρίας

Μπήκε στην ζωή μας το 2016 και από ότι φαίνεται ήρθε για να μείνει. Πρόκειται για το ρομποτάκι που δημιούργησαν οι επιστήμονες του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Πήρε το όνομά του από τον πιστό σκύλο του παππού στα σκίτσα του Αρκά, αποτελεί ουσιαστικά ένα οικιακό ρομπότ για την φροντίδα των ηλικιωμένων και το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από το Patras IQ.

ΔΥΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κωστής Στεφανόπουλος

Η είδηση του θανάτου του στα 90 του χρόνια ήταν πρώτο θέμα στο σύνολο του Τύπου της χώρας, καθώς ως πρώτος πολίτης της τίμησε όσο λίγοι το αξίωμα. Ο Πατρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας που δίδαξε ήθος στην πολιτική μας ζωή έφυγε πλήρης ημερών έχοντας ζήσει μια πλούσια εμπειριών και συγκινήσεων ζωή.

Νίκη Νικολοπούλου

Η κόρη του Νίκου Νικολόπουλου και της Τασίας Μανωλοπούλου Νίκη, έφυγε από τη ζωή στα 16 της χρόνιας συγκλονίζοντας καταρχήν την τοπική κοινωνία, αλλά και το πανελλήνιο. Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της, το νεαρό της ηλικίας, καθώς και το γεγονός ότι έπασχε από αυτισμό, η δωρεά των οργάνων της μονοπωλούσαν επί μέρες το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναχαϊκή

Η Παναχαϊκή, βρίσκεται ήδη στην κορυφή της βαθμολογίας χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας από τους συνδιεκδικητές του Πρωταθλήματος. Η ομάδα που οι παίκτες της συναντήθηκαν για πρώτη φορά μόλις στις 10 Αυγούστου, μέσα σε τρεις μήνες έχει να επιδείξει μια εξαιρετική πορεία στο Πρωτάθλημα, ζωντανεύοντας πλέον τα όνειρα επανόδου στις μεγάλες κατηγορίες του Ελληνικού ποδοσφαίρου. Η απόφαση 14 Πατρινών επιχειρηματιών να επενδύσουν στην επιστροφή της Πατρινής ομάδας εκεί που της αξίζει βρίσκει συμμάχους χιλιάδες πατρινούς φίλαθλους, αλλά και τον Κώστα Κατσουράνη.

Προμηθέας

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα με συνεχόμενες ανόδους από το τοπικό πρωτάθλημα, αγωνίζεται φέτος στην Α1 Εθνική. Ιστορική στιγμή για την πατρινή ομάδα, η οποία ζει το μεγάλο της όνειρο στην κορυφαία κατηγορία.

Κώστας Κατσουράνης

Μετά την ολοκλήρωση μίας κορυφαίας αθλητικής καριέρας ο ποδοσφαιριστής Κώστας Κατσουράνης επέστρεψε στην Πάτρα, όπου ανέλαβε χρέη τεχνικού διευθυντή στην Παναχαϊκή. Η προσπάθεια που γίνεται στην πατρινή ομάδα, έχει ήδη αποδώσει καρπούς και προϊδεάζει για ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Χριστόδουλος Κολόμβος

Ο διεθνής φουνταριστός με την Εθνική πόλο των ανδρών, Χριστόδουλος Κολόμβος μέσα στο 2016 κατέκτησε την έκτη θέση στο ολυμπιακό τουρνουά του Ρίο, ενώ έχει κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους.

Νόρα Δράκου

Η Νόρα Δράκου είναι η σταθερή αξία της πατραϊκής κολύμβησης, η οποία πήρε μέρος για δεύτερη φορά στην καριέρα της σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η νεαρή αθλήτρια αγωνίσθηκε στα 50 μέτρα ελεύθερο, όπου πήρε την 31η θέση..

Κριστέλ Βουρνά

Δεύτερη συμμετοχή σε Ολυμπιάδα είχαμε για την Κριστέλ Βουρνά, η οποία παρόλο που ταλαιπωρήθηκε μέχρι να οριστικοποιηθεί η παρουσία της, τελικά κατέκτησε την 23η θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα.

Σοφία Ρήγα

Η Πατρινή αθλήτρια αγωνίσθηκε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι στο Ρίο, όπου κατάφερε να τερματίσει την διαδρομή στην 103η θέση. Ωστόσο στο μαραθώνιο σημαντικός είναι ο τερματισμός και η συμμετοχή.

Φωτεινή Πλέα

Η πυγμάχος της Παναχαϊκής συνέχισε να βρίσκεται στο βάθρο των κορυφαίων διοργανώσεων, με αποκορύφωμα το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και βέβαια είναι αήττητη στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ είναι εξίσου δυνατή και στις σπουδές της, όπου πλέον είναι φοιτήτρια της ιατρικής.

Νίκος Αργυρόπουλος

Ο κορυφαίος αθλητής κρέμασε τα παπούτσια του μετά από είκοσι χρόνια συνεχόμενης παρουσίας του στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Ο Νίκος Αργυρόπουλος ολοκλήρωσε την καριέρα του στον αγαπημένο του Απόλλωνα.

Δημήτρης Μπιτσάκος

Το ασυμβίβαστο του αθλητικού νόμου φαίνεται ότι έδωσε τέλος στην μεγάλη καριέρα του καλύτερου φουνταριστού όλων των εποχών, που έχει αναδείξει το πατραϊκό πόλο. Ο Δημήτρης Μπιτσάκος είναι πάντα μέσα στους καλύτερους πολίστες και μας έχει χαρίσει μεγάλες αθλητικές στιγμές.

Λουκάς Καταπόδης

Ο έμπειρος ποδηλάτης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας Ερασιτεχνών, προσθέτοντας άλλη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του. Άλλωστε στις εγχώριες διοργανώσεις αποτελεί πάντα το φαβορί για την πρώτη θέση.