Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Δεκεμβρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Δεκεμβρίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221 - ΑΡΑΤΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
02:00 πμ – πρωί
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221 - ΑΡΑΤΟΥ

ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560

ΠΑΡΑΛΙΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/12/2016 10:43

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/422462

thebest.gr © 2016

Life&the City
ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Τάκης Λαµπρόπουλος Έµποριο ελαστικών
ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Τάκης Λαµπρόπουλος
Αθλητισμός
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέραςΔιαβάστε αναλυτικά
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Culture
Πάτρα: Mαθητικές εβδομάδες με τους "Μικροαστούς" στο θέατρο Απόλλων Ααπό 26 Δεκεμβρίου 2016 έως και 8 Ιανουαρίου 2017
Πάτρα: Mαθητικές εβδομάδες με τους "Μικροαστούς" στο θέατρο Απόλλων


Φαρμακεία
Πολιτική
Χέρι βοηθείας από τον Νίκο Παππά για τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ και την αναγέννηση της Παναχαϊκής- Τι δήλωσε στο thebest.gr Συζήτηση μιας ώρας και selfie με Κατσουράνη
Χέρι βοηθείας από τον Νίκο Παππά για τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ και την αναγέννηση της Παναχαϊκής- Τι δήλωσε στο thebest.gr
Κοινωνία
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος με θύμα Βολιώτη επιχειρηματίαΣτη δικαιοσύνη σήμερα ο δράστης
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος με θύμα Βολιώτη επιχειρηματία

Events
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»Ο Ιταλός απερχόμενος πρωθυπουργός μοιράστηκε την προσωπική στιγμή στο facebook
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»
Αγορά
Τάσεις σταθεροποίησης διαμορφώνονται στις τιμές πετρελαίουΣιγκαπούρη
Τάσεις σταθεροποίησης διαμορφώνονται στις τιμές πετρελαίου



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα:Θλίψη για τον αιφνίδιο χαμό της δημοτικής υπαλλήλου Ευθυμίας Ρέζου -Συλλυπητήρια από τον Δήμαρχο Πάτρα:Θλίψη για τον αιφνίδιο χαμό της δημοτικής υπαλλήλου Ευθυμίας Ρέζου -Συλλυπητήρια από τον Δήμαρχο
Θερίζει η γαστρεντερίτιδα- Προειδοποίηση από το ΚΕΕΛΠΝΟ- Πως να προφυλαχτείτε Θερίζει η γαστρεντερίτιδα- Προειδοποίηση από το ΚΕΕΛΠΝΟ- Πως να προφυλαχτείτε
Πόθεν έσχες: Οι πλούσιοι και οι φτωχοί βουλευτές της Αχαΐας για το 2013 και το 2014 - Διαβάστε αναλυτικά τι δήλωσαν Πόθεν έσχες: Οι πλούσιοι και οι φτωχοί βουλευτές της Αχαΐας για το 2013 και το 2014 - Διαβάστε αναλυτικά τι δήλωσαν
Πάτρα:Αύριο η κηδεία του φωτογράφου Μίλτου Γιαννούλη - Έφυγε στα 60 του από ανακοπή καρδιάς Πάτρα:Αύριο η κηδεία του φωτογράφου Μίλτου Γιαννούλη - Έφυγε στα 60 του από ανακοπή καρδιάς
ΦΛΑΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΟΥ DISTINTO- ΔΕΙΤΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ, ΤΟ ΚΕΦΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΩΣ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ! ΦΛΑΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΟΥ DISTINTO- ΔΕΙΤΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ, ΤΟ ΚΕΦΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΩΣ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ!
Δολοφόνησαν άγρια παιδοψυχίατρο μέσα στο σπίτι της Δολοφόνησαν άγρια παιδοψυχίατρο μέσα στο σπίτι της
Ιόνια Οδός: Και μετά την παράδοση του δρόμου τα... τροχαία - Δυσάρεστη πρεμιέρα σήμερα με τα ατυχήματα στον κόμβο Αμφιλοχίας- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Ιόνια Οδός: Και μετά την παράδοση του δρόμου τα... τροχαία - Δυσάρεστη πρεμιέρα σήμερα με τα ατυχήματα στον κόμβο Αμφιλοχίας- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Έσβησε στα 60 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς ο Πατρινός φωτογράφος Μίλτος Γιαννούλης Έσβησε στα 60 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς ο Πατρινός φωτογράφος Μίλτος Γιαννούλης
Οδήγηση στα νέα 25 χιλιόμετρα της Ιονίας Οδού - Κεφαλοβρυσο - Αμφιλοχία σε λιγότερο από μισή ώρα! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ Οδήγηση στα νέα 25 χιλιόμετρα της Ιονίας Οδού - Κεφαλοβρυσο - Αμφιλοχία σε λιγότερο από μισή ώρα! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Πού έκαναν Χριστούγεννα Μπάρμπα, Κούγιας, Σπυροπούλου και δεκάδες Πατρινοί; Το... brunch της παρουσιάστριας- ΦΩΤΟ Πού έκαναν Χριστούγεννα Μπάρμπα, Κούγιας, Σπυροπούλου και δεκάδες Πατρινοί; Το... brunch της παρουσιάστριας- ΦΩΤΟ