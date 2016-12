Η..."πατρινή" ταινία και οι διακρίσεις από την Αγγλία! Οι "3 Μοίρες" του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου καλύτερη ανεξάρτητη παραγωγή για το 2016!

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η ανεξάρτητη ταινία “3 Μοίρες” που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Πάτρα και το μεγαλύτερο μέρος της στην Αchaia Clauss. Πριν λίγους μήνες στον δημιουργό της ταινίας Τεύκρο Σακελλαρόπουλου εστάλει από έναν ειδικευμένο Αγγλικό εκδοτικό οργανισμό στους χώρους της τεχνολογίας, των μέσων ψυχαγωγίας και των τηλεπικοινωνιών ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το έργο. Τον εντόπισαν από τα διεθνή μητρώα σκηνοθετών-παραγωγών, όπου είναι καταχωρημένος (ως Teucris Cina). Το συμπλήρωσε, το έστειλε και το ξέχασε. Φυσικά έστειλε και τον σύνδεσμο (τότε μη ανακοινώσιμο δημόσια) με την ταινία. Παρατήρησε όμως κάποια στιγμή πως την είχαν παρακολουθήσει ολόκληρη.

Προχθές την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και η Teucris χαρακτηρίστηκε ως:

«TEUCRIS CINA

CONCEPTUAL CINEMATOGRAPHER OF THE YEAR - GREECE & BEST INDEPENDENT FILM PRODUCTION: "3 MOIRAI" (FATES)»

«Εννοιολογική Κινηματογραφία – και οι “3 Μοίρες” ως καλύτερη ανεξάρτητη παραγωγή για το 2016!

Ο Τεύκρος Σακελλαρόπουλος σχολιάζοντας αυτή τη διάκριση τονίζει: "Θα ήθελα πολύ να πιστεύω πως οι “3 Μοίρες” θα αρχίσουν να γίνονται αποδεκτές, ως τεχνική και κινηματογραφικό στυλ διεθνώς μαζί με τις επόμενες ταινίες, τις οποίες προετοιμάζω. Η αλήθεια είναι πως σε κατ’ ιδίαν επικοινωνία με ανθρώπους του θεάματος στο εξωτερικό όλοι σχεδόν με έχουν ενθαρρύνει απλά δυσκολεύονται να “εκτεθούν” ακόμα δημόσια, περιμένοντας ίσως την αρχή να την κάνει κάποιος άλλος.

Ίσως να ξεκίνησε αυτό… Ίσως…

Τέλος να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά την Achaia Clauss Winery, η οποία πλέον μου έχει εμπιστευθεί την κινηματογραφική της παρουσίαση, καθώς και τους πολυαγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες, οι οποίοι με πίστεψαν από την πρώτη στιγμή για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση τους στο έργο αυτό· τους αναφέρω πάλι:

Μιχάλη Σμυρλή,

Κώστα Ηλιόπουλο,

Σάκη Κλήρη,

τις Μοίρες:

Χρύσα Δρίβα,

Θεανώ Κανελλάκη,

Παναγιώτα Σμυρλή καθώς και τις

Τόνια Ράπτη και Γεωργία Σμυρλή

Μην ξεχνάτε! Ηθοποιός σημαίνει ΦΩΣ και το 75% μίας κινηματογραφικής ταινίας είναι οι ηθοποιοί της…"