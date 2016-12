Όλοι όσοι "έφυγαν" το 2016 - Από τον Bowie και τον Michael έως τον Παντελίδη, τον Βόγλη, τον Μπάρκουλη και την Καρέλα

Τον τίτλο μίας θλιβερής χρονιάς από πλευράς αριθμού αγαπημένων καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων που μας αποχαιρέτισαν για πάντα, παίρνει το 2016 που σε τρεις μέρες μας εγκαταλείπει για να υποδεχτούμε με αισιοδοξία το 2017.

Το 2016 ξεκίνησε με πολύ σημαντικές απώλειες όπως του χαμαιλέοντα της ποπ και ροκ μουσικής σκηνής David Bowie που έσβησε στα 69 του χρόνια στις 10 Ιανουαρίου και της σπουδαίας ηθοποιού του ελληνικού θεάτρου με σημαντική συμβολή σε ρόλους αρχαίου δράματος, Άννας Συνοδινού σε ηλικία 88 ετών.

Ο Άγγλος συντάκτης νεκρολογιών Nick Serpell χαρακτήρισε τον αριθμό των διάσημων που πέθαναν το 2016 ως "φαινομενικό".

Το 2016 πήρε μαζί του τον Άγγλο ηθοποιό Άλαν Ρίκμαν (στις 14 Ιανουαρίου) σε ηλικία 69 χρονών, ο οποίος είχε παίξει τον καθηγητή Severus Snape στις ταινίες του Χάρι Πότερ αλλά και το ποπ/ροκ είδωλο των δεκαετιών ’80 και ‘90, Prince του «Purple rain» και του «When doves cry» σε ηλικία 58 ετών, τον θρυλικό Αμερικανό πυγμάχο Muhammad Ali (Κάσιους Μαρσέλους Κλέι) σε ηλικία 74 ετών, τον πρώην Πρόεδρο της Κούβας και ηγέτη της επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο στις 25 Νοεμβρίου σε ηλικία 90 ετών, τον Ιταλό συγγραφέα Ουμπέρτο Έκο στα 84 του (είχε γράψει το περίφημο μυθιστόρημα "Το όνομα του ρόδου" που έγινε και ταινία με τον Σον Κόνερι) και ανήμερα τα Χριστούγεννα, τον Κυπριοβρετανό George Michael του «Careless whisper», του «Freedom» και του «Jesus to a child» σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Στα πρόσωπα που έφυγαν για πάντα μέσα στο 2016 και ο Καναδός τραγουδοποιός και ερμηνευτής του «First you take Manhattan», του «Hallelujah» και του «Dance me to the end of love» Λέοναρντ Κοέν στις 7 Νοεμβρίου σε ηλικία 82 ετών. Υπήρξε ένας μοναδικός καλλιτέχνης που μάλιστα συνδέθηκε για πολλά χρόνια και με την Ύδρα που ήταν το «ησυχαστήριο» του.

Μας στενοχώρησε πολύ και ο θάνατος λίγο πριν φύγει το 2016, στις 27 Δεκεμβρίου της Πριγκίπισσας Λέια – Κάρι Φίσερ του «Πολέμου των άστρων» στα 60 της μόλις χρόνια ενώ η παλιά σταρ του Χόλιγουντ Ζα ζά Γκαμπόρ έφυγε από τη ζωή στα 99 της στις 18 Δεκεμβρίου.

Στα 96 της χρόνια η Γαλλίδα ηθοποιός Μισέλ Μοργκάν με τα ωραιότερα μάτια του γαλλικού σινεμά, όπως έμεινε στην ιστορία, πέρασε στην αθανασία.

Αντίο είπαμε και στον 83χρονο Robert Vaughn της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «The Man from U.N.C.L.E.», στον σκηνοθέτη Κέρτις Χάνσον του «Λος Άντζελες Εμπιστευτικό» (ήταν 71 ετών), στον 82χρονο σκηνοθέτη του «Pretty Woman» με τους Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ, Γκάρι Μάρσαλ αλλά και στον 93χρονο Καναδό σκηνοθέτη του Χολυγουντιανού μελό φιλμ που είχε κάνει τεράστια εμπορική επιτυχία «Love story» το 1970, Άρθουρ Χίλερ (πέθανε στις 17 Αυγούστου).

Μόλις στα 27 του έφυγε μέσα τον Ιούνιο του 2016 ο ηθοποιός Άντον Γιέλτσιν γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες «Star Trek» (έπαιξε και στο «Star Trek beyond» που βγήκε στις ελληνικές αίθουσες τον περασμένο Ιούλιο).

Στα 83 του έσβησε ο κωμικός Τζιν Γουάιλντερ πολλών αγαπημένων φιλμ, ανάμεσα τους και η επιτυχία της δεκαετίας του ’80 «Η Γυναικάρα με τα κόκκινα», στα 91 του ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κένεντι, ο οποίος είχε τιμηθεί με βραβείο Όσκαρ β’ ανδρικού για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο μεγάλος δραπέτης - Cool Hand Luke» του 1967, πλάι στον Πολ Νιούμαν και στα 70 της χρόνια η Αμερικανίδα ηθοποιός Πάτι Ντιουκ – βραβείο Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου στην ταινία «Το θαύμα της Άννι Σάλιβαν» το 1962.

Συνεχίζοντας αυτή τη λίστα θα αναφέρουμε από τους συμπατριώτες μας, τον ηθοποιό Γιάννη Βόγλη αγαπημένων φιλμ όπως το «Κορίτσια στον ήλιο» και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», ο οποίος είχε διατελέσει και καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Ο επιβλητικός αυτός πρωταγωνιστής έφυγε στα 79 του χρόνια, στις 20 Απριλίου.

Στις 23 Αυγούστου στα 80 του χρόνια πέθανε ο Ανδρέας Μπάρκουλης, εκ των κορυφαίων και πιο δημοφιλών ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά των δεκαετιών ’50 και ’60. Στο ξεκίνημα της καριέρας του με αφορμή το φιλμ «Ο Μιμίκος και η Μαίρη» είχε έρθει και στην Πάτρα, στο Ιντεάλ το 1959.

Στις 5 Δεκεμβρίου έσβησε ο Πέτρος Φυσσούν στα 83 του, αρχοντικός ηθοποιός που «έγραψε» ως Υψηλάντης στην ταινία «Μαντώ Μαυρογένους». Είχε συμβάλλει στην αναδιοργάνωση του Πατρινού θεάτρου, στη προ ΔΗΠΕΘΕ εποχή στις αρχές του ’80 ενώ είχε γυρίσει το φιλμ «Αδελφός Άννα» της δεκαετίας του ’60, με την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Μάνο Κατράκη στην ιερά μονή Ταξιαρχών στο Αίγιο.

Το 2016 πήρε μαζί του και τον 89χρονο Γιάννη Μιχαλόπουλο (τον θυμόμαστε ως γυναικά διευθυντή στο ξεκαρδιστικό φιλμ «Αχ αυτή η γυναίκα μου» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ως δικαστή στη σειρά «Ορκιστείτε παρακαλώ»), την ηθοποιό του σήριαλ «Εμείς και εμείς» Νατάσα Μανίσαλη στα 55 της, τον εκλεκτό σκηνοθέτη Νίκο Παναγιωτόπουλο στα 74 του, τον σκηνοθέτη γιο του Χάρυ Κλυνν, Νίκο Τριανταφυλλίδη, στα 49 του χρόνια, το κύκνειο άσμα του οποίου είναι ένα ντοκιμαντέρ για τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ, τον εικαστικό Παναγιώτη Τέτση στα 91 του, τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη σειρών όπως τα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» στα 78 του χρόνια, τον καθηγητή φιλοσοφίας του δικαίου και πολιτικής Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο στα 103 του, τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Βέλιο στα 63 του, τον μεταφραστή, θεατρικό συγγραφέα Ερρίκο Μπελιέ στα 66 του, την τραγουδίστρια Ελίζα Μαρέλλι που είχε πει εξαιρετικά και τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, στα 77 της, τον Νεοελληνιστή καθηγητή Δημήτρη Μαρωνίτη στα 87 του, τον συγγραφέα Αντώνη Σουρούνη στα 74 του, τον σεναριογράφο του συγκινητικού φιλμ «Το Ταξίδι» με Κούρκουλο και Βουγιουκλάκη, Βαγγέλη Γκούφα στα 91 του αλλά και τον Γιώργο Βασιλείου της «Λάμψης» και του «Καλημέρα ζωή» που πέθανε στα 66 του χρόνια.

Αντίο και στην τραγουδίστρια του "ελαφρού" και σύζυγο του Τάκη Μωράκη, Νάντια Κωνσταντοπούλου στα 80 της χρόνια, η οποία είχε τραγουδήσει και στην Πάτρα όπως στο Villy’s Park αλλά και στον δημοσιογράφο Γιώργο Γεωργιάδη που τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στη Ζάκυνθο (πέθανε μόλις 61 ετών στις 12 Νοεμβρίου).

Θλίψη σκόρπισε και η είδηση του θανάτου του διαπρεπούς τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου από την Πάτρα, στα 90 του χρόνια, ο οποίος ξεκίνησε ως επιτυχημένος δικηγόρος και εξελίχθηκε σε σημαίνον πρόσωπο της πολιτικής σκηνής της χώρας σημαδεύοντας το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου.

Τοπικά θα αναφέραμε και το θάνατο της ζωγράφου και λογοτέχνιδας Μαρίας Καρέλα στα 74 της, του κινηματογραφιστή και αιθουσάρχη Νίκου Μόρφη, του ανθρώπου του “Ακροπόλ”, του “Αχίλλειον” και του Άστυ που έφυγε στα 83 του, αλλά και της καθηγήτριας λατινικών του Πολυκλαδικού Λυκείου της Πάτρας Κικής Ρέσσου στα 72 της χρόνια, η οποία σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Αθήνα, και του φωτογράφου Μίλτου Γιαννούλη που έφυγε από τη ζωή στα 60 του μόλις χρόνια, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016.

Κλείνοντας δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε για κανένα λόγο το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης, τον λαικό αυτοδημιούργητο τραγουδιστή και συνθέτη που πέθανε αιφνίδια σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 18 Φεβρουαρίου 2016, με το θάνατο του να συγκλονίζει το πανελλήνιο και με τα τραγούδια του όπως «Τα σχοινιά σου» τόσους μήνες μετά να ακούγονται ανελλιπώς στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και στα μαγαζιά ενώ ο δίσκος που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Για πάντα…», ένα best of με 18 τραγούδια του, έχει γίνει ανάρπαστος.

*Το 2016 πήρε κι άλλους μαζί του στο ταξίδι προς την αιωνιότητα που πιθανόν να παραλείψαμε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ