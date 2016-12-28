Πάτρα: Εφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν αύριο Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

*ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΝΕΟΚΛ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
(ΕΤΩΝ 60)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΤΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΛΕΩΝ. ΜΠΑΡΔΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στο Σκιαδά Τριταίας
(πριν την ταφή θα τελεστεί τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Σκιαδά)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘH
ΦΩΤΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448