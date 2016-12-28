Πάτρα: Εφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν αύριο Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Κηδείες-Μνημόσυνα

ΚΗΔΕΙΕΣ


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε ακόμα
Πάτρα:Ατελείωτες οι ουρές στη ΔΕΗ - Ξεροσταλιάζουν για να ... πληρώσουν
Πάτρα: Εφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν αύριο Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

*ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΝΕΟΚΛ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

(ΕΤΩΝ 60)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΤΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

 

*ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΛΕΩΝ. ΜΠΑΡΔΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 81)

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΩΝ

 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στο Σκιαδά Τριταίας

(πριν την ταφή θα τελεστεί τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Σκιαδά)

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 

ΧΡΥΣΑΝΘH

ΦΩΤΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/12/2016 11:47

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/422305

thebest.gr © 2016

Life&the City
ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Αντώνης Κουνάβης Ναυτιλιακός πράκτορας Minoan Lines / Grimaldi Lines
ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Αντώνης Κουνάβης
Αθλητισμός
Πόλο: Όλα έτοιμα για το τουρνουά "Α. Χριστόπουλος"Ξεκινά σήμερα δείτε το πρόγραμμα
Πόλο: Όλα έτοιμα για το τουρνουά "Α. Χριστόπουλος"
Culture
Άντριου Ρίτζλεϊ, Μαντόνα, Μακάρτνεϊ και πολλοί άλλοι αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια τον Τζορτζ Μάικλ"Μεγάλωσα μαζί του, ήταν μια μουσική συλλογή για τους καλούς και τους κακούς καιρούς", είπε ένας θαυμαστής του
Άντριου Ρίτζλεϊ, Μαντόνα, Μακάρτνεϊ και πολλοί άλλοι αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια τον Τζορτζ Μάικλ


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Πρωτοχρονιά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με Δοξολογία και ευχές-Στη Μητρόπολη ΠατρώνΘα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος
Πρωτοχρονιά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με Δοξολογία και ευχές-Στη Μητρόπολη Πατρών
Κοινωνία
Τι πρέπει να κάνετε για να προφυλαχτείτε από την κακοκαιρία, όταν περπατάτε ή είστε στο αυτοκίνητοΣυμβουλές από την ΕΛ.ΑΣ
Τι πρέπει να κάνετε για να προφυλαχτείτε από την κακοκαιρία, όταν περπατάτε ή είστε στο αυτοκίνητο

Events
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»Ο Ιταλός απερχόμενος πρωθυπουργός μοιράστηκε την προσωπική στιγμή στο facebook
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»
Αγορά
Οι φόροι που πρέπει να πληρωθούν μέχρι την ΠαρασκευήΒαθιά το χέρι στην τσέπη
Οι φόροι που πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα:Θλίψη για τον αιφνίδιο χαμό της δημοτικής υπαλλήλου Ευθυμίας Ρέζου -Συλλυπητήρια από τον Δήμαρχο Πάτρα:Θλίψη για τον αιφνίδιο χαμό της δημοτικής υπαλλήλου Ευθυμίας Ρέζου -Συλλυπητήρια από τον Δήμαρχο
Έσβησε στα 60 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς ο Πατρινός φωτογράφος Μίλτος Γιαννούλης Έσβησε στα 60 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς ο Πατρινός φωτογράφος Μίλτος Γιαννούλης
Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τις φωτογραφίες του Λιάγκα με την νεαρή δημοσιογράφο του MAD Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τις φωτογραφίες του Λιάγκα με την νεαρή δημοσιογράφο του MAD
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο φωτογράφος Μίλτος Γιαννούλης Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο φωτογράφος Μίλτος Γιαννούλης
ΦΛΑΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΟΥ DISTINTO- ΔΕΙΤΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ, ΤΟ ΚΕΦΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΩΣ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ! ΦΛΑΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΟΥ DISTINTO- ΔΕΙΤΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ, ΤΟ ΚΕΦΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΩΣ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ!
Δυτική Ελλάδα:Από τις 3 το μεσημέρι οδηγείστε στα νέα 25χλμ της Ιόνιας Οδού-Παραδίδεται σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών το τμήμα από Κουβαρά μέχρι Αμφιλοχία Δυτική Ελλάδα:Από τις 3 το μεσημέρι οδηγείστε στα νέα 25χλμ της Ιόνιας Οδού-Παραδίδεται σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών το τμήμα από Κουβαρά μέχρι Αμφιλοχία
Ο Τζώρτζ Μάικλ λίγο καιρό πριν το θάνατό του - Σοκαριστικές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ο Τζώρτζ Μάικλ λίγο καιρό πριν το θάνατό του - Σοκαριστικές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πού έκαναν Χριστούγεννα Μπάρμπα, Κούγιας, Σπυροπούλου και δεκάδες Πατρινοί; Το... brunch της παρουσιάστριας- ΦΩΤΟ Πού έκαναν Χριστούγεννα Μπάρμπα, Κούγιας, Σπυροπούλου και δεκάδες Πατρινοί; Το... brunch της παρουσιάστριας- ΦΩΤΟ
Στη στέγη του ηθοποιού ο Νίκος Καλογερόπουλος -Εχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα Στη στέγη του ηθοποιού ο Νίκος Καλογερόπουλος -Εχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα
Ένας μαγικός, ολοκαίνουργιος χώρος για τα παιδιά στο κέντρο της Πάτρας Ένας μαγικός, ολοκαίνουργιος χώρος για τα παιδιά στο κέντρο της Πάτρας