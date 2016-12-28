Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Δεκεμβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Δεκεμβρίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 89
ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 18 ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 409
ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 - ΓΟΥΝΑΡΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
02:00 πμ – πρωί
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221

ΠΑΡΑΛΙΑ
14:00-22:30
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

Ρίο
14:00-22:30
ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 - ΡΙΟ ΤΗΛ.: 2610-990.150

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/12/2016 10:09

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/422289

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