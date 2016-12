Συγκλονίζει ο σύντροφος του George Michael: «Θα μου λείπεις για πάντα»

Ο σύντροφος του Τζορτζ Μάικλ Fadi Fawaz ήταν αυτός που βρήκε τον 53χρονο μουσικό νεκρό στο σπίτι του στο Γκόρινγκ, στο Όξφορντσιρ, ανήμερα τα Χριστούγεννα. Σε ανάρτησή του στο Twitter o Fadi Fawaz έγραψε «Θα μου λείπεις για πάντα».

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx