Με τον θάνατο του George Michael, τελειώνουν οι pop stars όπως τους μάθαμε στα 80s

Ως έναν «πρίγκιπα» της ποπ, ένα ποπ είδωλο που ειδικά στην πατρίδα του, την Μεγάλη Βρετανία τον λατρεύουν και τον αγαπούν πολύ, αποχαιρετά ο Διεθνής Τύπος τον 53χρονο Τζορτζ Μάικλ ή Γιώργο Κυριάκο Παναγιώτου όπως ήταν το αληθινό του όνομα (είχε γεννηθεί στις 25 Ιουνίου του 1963 στο Λονδίνο από Κύπριο πατέρα και Αγγλίδα μητέρα).

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του που έγινε γνωστή αργά το βράδυ της Κυριακής 25 Δεκεμβρίου 2016, την ημέρα των Χριστουγέννων σόκαρε και λύπησε πολλούς διότι ο Τζορτζ Μάικλ υπήρξε ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης με υπέροχα διαχρονικά τραγούδια όπως την μπαλάντα «Careless whisper» που μπορεί να είχε κυκλοφορήσει το 1984 και περιλαμβανόταν στο άλμπουμ «Make it big» που εκτόξευσε στην σφαίρα της φήμης και της δημοσιότητας παγκοσμίως τους Wham (Τζορτζ Μάικλ και Άντριου Ρίτζλει) ωστόσο εμμέσως αποτέλεσε και την απαρχή της σόλο καριέρας του Μάικλ, η οποία ξεκίνησε το 1987 με το άλμπουμ «Faith» που έσκισε εμπορικά.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Max fm, εκφωνητής και δημοσιογράφος Μιχάλης Παπαγεωργίου μιλώντας στο thebest.gr, μας είπε πως αδικεί τον Τζορτζ Μάικλ όλη αυτή η σύνδεση που έγινε με το timing με τα Χριστούγεννα (ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός καλλιτέχνης) με το αγαπημένο και δημοφιλές κομμάτι του, το «Last Christmas». «Δείχνει ασχετοσύνη να αναφέρεσαι κυρίως σε αυτό και αναφέροντας το συγκεκριμένο κομμάτι ως τη μεγαλύτερη επιτυχία του», τόνισε ο Μιχάλης Παπαγεωργίου προσθέτοντας πως ο Τζορτζ Μάικλ είχε «στιγματίσει» τα ραδιοφωνικά χρόνια πολλών και πως τα τραγούδια του παίζονταν ανελλιπώς σε ραδιοφωνικές εκπομπές.

Ο ίδιος δεν θα ξεχάσει το «Faith» με το οποίο ο Τζορτζ Μάικλ λάνσαρε ένα καινούριο, απόλυτα μοντέρνο για την εποχή μουσικό και όχι μόνο στυλ που ακουμπούσε στην σόουλ μουσική. Όσο για αγαπημένα του κομμάτια από την 35χρονη πορεία του Μάικλ, ξεχωρίζει το «Everything she wants» από τα μέσα του ’80 αλλά και το «Too Funky» του 1992.

«Για μένα το “Too Funky” ήταν το καλύτερο του τραγούδι. Με τον χαμό και του Τζορτζ Μάικλ νιώθω σαν να τελειώνουν κατά κάποιο τρόπο οι pos stars όπως τους μάθαμε στα 80s», αναφέρει. Κι έχει δίκιο αν αναλογιστεί κανείς πως μετά τον «εμβληματικό» ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον που πέθανε τον Ιούνιο του 2009, την Γουίτνει Χιούστον που έσβησε τον Φεβρουάριο του 2012, μέσα στο 2016 έφυγαν για πάντα δύο ακόμη μεγάλα αστέρια των 80s, ο Prince και τώρα ο Τζορτζ Μάικλ.

Προσωπικά ξεχωρίζω την σόουλ μπαλάντα «Jesus to a child» από το εξαιρετικό άλμπουμ του «Older» που είχε κυκλοφορήσει στα τέλη του 1996, αρχές ’97. Ήταν η εποχή που όπως μας θύμισε ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, ο Μάικλ είχε αλλάξει look, εμφανιζόμενος με κοντοκουρεμένα ίσια μαλλιά και μουσάκι. Ήταν επίσης η εποχή που πλέον αισθανόταν «αδέσμευτος», έχοντας τότε επανακάμψει δριμύτερος στη μουσική σκηνή μετά το «διαζύγιο» του από την εταιρεία Sony και συνάπτοντας συμβόλαιο με την Dreamworks & Virgin. Σε συνέντευξη του τότε στο Γερμανικό περιοδικό Amica, είχε πει, «ήθελαν να μου προκαθορίσουν πότε και πως θα έκανα την παραγωγή σε κάθε δίσκο μου, αντίθετα στην Virgin έχω το προνόμιο να παίρνω εγώ όλες τις αποφάσεις και ευθύνες».

Ο Τζορτζ Μάικλ με αφορμή το άλμπουμ “Twenty Five”, είχε έρθει για μία μεγάλη, ιδιαίτερα επιτυχημένη συναυλία στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, το 2007 και μάλιστα είχε ευχαριστήσει το κοινό μιλώντας στα ελληνικά για την υποστήριξη του.

Υπήρξε ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης που ενίοτε τον χαρακτήρισαν και «ντίβα» όπως χαιδευτικά τον είχε προσφωνήσει η Μαντόνα σε απονομή βραβείων του MTV.

Είναι γεγονός πως δεν τα πολυπήγαινε καλά με την δημοσιότητα. Το άλμπουμ του «Faith» το 1987 είχε σαρώσει στις προτιμήσεις του κόσμου και παρά τον θρίαμβο, ο ίδιος είχε τότε αναγκαστεί να διακόψει την περιοδεία του λόγω υπερκόπωσης. «Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς αλλά για έναν ολόκληρο χρόνο φορούσα γυαλιά ηλίου, οποιαδήποτε επαφή με τα μάτια ήταν για μένα μία οδυνηρή εμπειρία», είχε εκμυστηρευθεί σε συνέντευξη του.

Την εποχή που γύρισε το περίφημο βίντεο κλιπ του χορευτικού τραγουδιού «Freedom» το ’90 σε σκηνοθεσία μάλιστα του Ντέιβιντ Φίντσερ με τα σούπερ μόντελ όπως την Λίντα Εβαγκελίστα, την Κρίστι Τέρλινγκτον, την Τατιάνα Πάτιτζ και την Σίντι Κρόφορντ να «λικνίζονται» στους ρυθμούς του, ο Τζορτζ Μάικλ ομολογούσε σε αμερικανικό περιοδικό ότι στο εξής θα απέφευγε τη δημοσιότητα γιατί δεν άντεχε τις συνέπειες της. Η δημοσιότητα ωστόσο τον ακολουθούσε κατά βήμα σε όλη τη πορεία του, συχνά με απρόβλεπτες συνέπειες όπως την εποχή πριν βγάλει το «Outside» το 1998, κομμάτι που αποτέλεσε την ψυχική κάθαρση του και έμμεση «εκδίκηση» του για την «διαπόμπευση» που του επιφύλαξαν οι Αμερικάνοι μετά την περιπέτεια στο Μπέβερλι Χιλς.

Η αλήθεια είναι πως το πιο τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο «Symphonica» του 2014 παρότι στην Μεγάλη Βρετανία έγινε χρυσό, δεν ήταν εξίσου καλό και αξιόλογο με τις παλιότερες δουλειές του, όπως αναφέρουν οι μουσικοκριτικοί και είναι γεγονός πως δεν πολυακούστηκε. Ετοίμαζε πάντως πράγματα για το μέλλον όπως κι ένα reunion ως Wham που θα περιελάμβανε και συναυλίες το 2017 και είναι πολύ κρίμα που αυτό δεν θα συμβεί.

Κλείνοντας θα πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε χορέψει σε κάποιο πάρτι σχολικό ή φοιτητικό ως μπλουζ το «Careless whisper» ή να μην έχετε κρατήσει το σχετικό βινύλιο ή την κασέτα με αυτό το τραγούδι, ένα μελωδικό, ρομαντικό κομμάτι με το ανάλογο βίντεο κλιπ με αισθητική 80s που συνεχίζει να ακούγεται πάντοτε ευχάριστα μέχρι σήμερα.

*Ένα ακόμη υπέροχο κομμάτι του ερμηνευτή και τραγουδοποιού Τζορτζ Μάικλ ήταν και το "Where did your heart go" του 1986.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ