Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 27 Δεκεμβρίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ) – ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΣΤΟΑ)
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ
02:00 πμ – πρωί
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ) – ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΣΤΟΑ)
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983
ΠΑΡΑΛΙΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467