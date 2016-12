Μια βραδιά αφιερωμένη στον Τζορτζ Μάικλ αύριο Τρίτη στο Κελλάρι της Μαιζώνος με τον Κωνσταντίνο Γεωργίου στα decks

Μια βραδιά αφιερωμένη στον Τζορτζ Μάικλ είναι η αυριανή στο Κελλάρι της Μαιζώνος. Με dj τον Κωνσταντίνο Γεωργίου την Τρίτη το βράδυ από τις 9 το γνωστό wine bar της Μαιζώνος θα πλημμυρίσει από τις αξέχαστες μουσικές και τα τραγούδια του pop ινδάλματος της εφηβείας μας.

Last Christmas, Careless wisper, You wake me up before you go go και πολλά ακόμη κομμάτια του σε ένα μουσικό tribute. Τον αποχαιρετάμε χορεύοντας.

GEORGE MICHAEL: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΠ ΥΜΝΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΙΓΗΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- Η ΖΩΗ, ΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ