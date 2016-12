GEORGE MICHAEL: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΠ ΥΜΝΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΙΓΗΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- Η ΖΩΗ, ΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ

Xιονισμένες βουνοκορφές και ξανθές ανταύγειες στη φράντζα και τη χαίτη. Μεγάλη παρέα φίλων στο σπιτάκι-σαλέ. Μοιραία και υπαινικτικά βλέμματα στην παλιά, αξεπέραστη αγάπη με το «άφρο» καρέ στο γιορτινό τραπέζι και στο έλατο με τις γιρλάντες. Γκρο –πλαν «αλά Βουγιουκλάκη» στο πρόσωπό του, με «κορνίζα» το μπουφάν με την πλούσια, γούνινη κουκούλα. Κάπως έτσι, τα κορίτσια «έλιωναν» τη δεκαετία του ’80 ατενίζοντας το 20χρονο νέο pop idol Τζορζ Μάικλ, ενώ γεννιόταν ο «ύμνος» των Χριστουγέννων «Last Christmas», που έμελε να μεσουρανεί και τρεις δεκαετίες μετά. Τραγούδι που αποδείχθηκε τραγικά προφητικό, αφού ο super star πέθανε πρόωρα ανήμερα Χριστούγεννα του 2016 μόλις στα 53 του.

Tότε, ο George ήταν μέλος του ντουέτου Wham (το 1983 κυκλοφόρησαν τα παγκόσμια χιτ «Wake me up before you go- go», «Freedom», «Careless Whisper») το οποίο λίγο μετά διαλύθηκε, ώστε εκείνος να ακολουθήσει για 20 χρόνια σόλο καριέρα. Εντωμεταξύ ως μέλος του γκρουπ Bandaid τραγούδησε τo εορταστικό τραγούδι «Do you know it’s Christmas» και χάρισε τα δικαιώματα του «Last Christmas» σε φιλανθρωπίες. Ο πρώτος σόλο δίσκος του, «Faith» το 1987, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ηταν οι μέρες που έκανε θραύση με το τολμηρό τραγούδι «I want your sex».

Χριστούγεννα του 2016 η παραγωγός του ανακοίνωσε τον ήσυχο θάνατό του- το πιθανότερο από ανακοπή- στο σπίτι του στο Oxfordshire. Mε 100 εκατομμύρια δίσκους στο ενεργητικό του, ο κυπριο-λονδρέζος σούπερ σταρ είχε να «βγει» για περιοδεία οκτώ χρόνια, αλλά είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012 και πρόπερσι κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ Symphonica, που «έσκισε» στη Βρετανία. Πολυβραβευμένος αλλά καταπονημένος από τις χρόνιες καταχρήσεις και στιγματισμένος ως ναρκομανής gay με «άσεμνη» συμπεριφορά, είχε ομολογήσει πως έπασχε από χρόνια κατάθλιψη. Oλη τη ζωή του πάλευε με τους δαίμονές του.

«Την εποχή των Wham θεωρούσα πως ήμουν bisexual και σχετιζόμουν με γυναίκες. Όταν τελικά συνειδητοποίησα πως ήμουν ομοφυλόφιλος σοκαρίστηκα» είχε πει. Το 1991 γνωστοποιήθηκε πως ο σύντροφός του, ένας βραζιλιάνος χορευτής έπασχε από Aids. «Τρομοκρατήθηκα, δεν σκεφτόμουν τόσο το ότι και εγώ μπορεί να ήμουν άρρωστος, όσο το ότι η οικογένειά μου θα μάθαινε επισήμως πως ημουν gay» είχε δηλώσει. Στη συνέχεια όπως γράφτηκε, ο θάνατος της μητέρας του τον συγκλόνισε, ενώ έπασχε από εμμονή με το ανώνυμο, δημόσιο σεξ, πάθος που δεν ευνοούσε για μόνιμο ερωτικό δεσμό. Πάντως λίγες εβδομάδες πριν το θάνατό του είχε αποκαλέσει «αγάπη της ζωής του» τον Τεξανό διακινητή έργων τέχνης Κένι Γκος με τον οποίο συνδεόταν για 13 χρόνια (ως το 2011) και «ακουγόταν» πως τα ξαναβρήκαν.

Με την αναγγελία του θανάτου του Ελτον Τζον, Μπόι Τζορτζ και Μαντόνα έσπευσαν πρώτοι να εκφράσουν τη θλίψη τους.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ο George Michael χαρακτηρίζεται από τα διεθνή media ως «extraordinary talent», «great artist» αλλά και «style icon». To eighties χτένισμά του, τα μονά σκουλαρίκια κρίκοι και σταυροί, τα κοντά τζιν μπουφάν, οι ανδρικές φανέλες, τα σκισμένα τι-σερτ, τα αθλητικά σορτς στη σκηνή, τα αμερικάνικα καπέλα του μπέιζμπολ, τα χρωματιστά σακάκια, τα χαλαρά πουκάμισα επηρέασαν τη μόδα στις συναυλιακές εμφανίσεις πολλών καλλιτεχνών. Όπως αναφέρει η Daily Mail ήταν πάντα το «όνειρο κάθε φωτογράφου». H βρετανική Vogue επισημαίνει πως τα μουσικά του βίντεο «Too Funky» και «Freedom» έγιναν τα ποπ εμβλήματα της κουλτούρας μιας ολόκληρης εποχής, που απογείωσε τη δύναμη της μόδας και των supermodels.