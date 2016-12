Πάτρα: Ο νέος και ιδιαίτερος χώρος που ανοίγει στην πλατεία Γεωργίου- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ένας νέος και ιδιαίτερος χώρος ανοίγει στην καρδιά της Πάτρας τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για μια ιδέα που θα δούμε για πρώτη φορά να έρχεται στην πόλη και που αναμένεται να κερδίσει τους Πατρινούς που θέλουν να δοκιμάσουν νέες γεύσεις.

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας λοιπόν, στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το “Free way“.

Μαθαίνουμε οτι οι επιλογές που θα προσφέρει ο,νέος αλλά και πολλά υποσχόμενος, χώρος είναι πολλές. Από την μια ροφήματα και καφές για όλα τα γούστα. Από την άλλη snacks- σαλάτες βασισμένες στην ιδέα της υγιεινής διατροφής.

Το κατάστημα θα "ακολοθει τις αρχές" του self service και του take away.