ΔΕΙΤΕ δέκα διαχρονικές Χριστουγεννιάτικες Ταινίες!

Τα Χριστούγεννα, είναι για πολλούς η αγαπημένη εορτή του χρόνου. Το ίδιο όμως θα λέγαμε ότι συμβαίνει και με το Χόλιγουντ, καθώς οι εταιρείες παραγωγής στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, μας έχουν εφοδιάσει με άφθονο σχετικό υλικό και άπειρα μέτρα, σελιλόιντ...

Μαζί λοιπόν με τις ευχές της Κινηματογραφικής Στήλης του Tvxs.gr για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένες γιορτές με υγεία, καθίστε αναπαυτικά και πάμε παρέα ένα μαγικό ταξίδι σε δέκα (10) χαρακτηριστικές δημιουργίες με θέμα τι άλλο, από τα Χριστούγεννα.

Love Actually του Ρίτσαρντ Κέρτις (Μ. Βρετανία - 2003)

Δέκα διαφορετικές ιστορίες ανάμεσα σε πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους και που συναντώνται στο Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο με τη βοήθεια του έρωτα. Χιου Γκραντ, Έμα Τόμσον, Λιαμ Νίσον, Άλαν Ρίκμαν, Ρόουαν Άτκινσον, Λόρα Λίνεϊ, Κόλιν Φερθ, Κίρα Νάιτλι και πολλοί ακόμη Βρετανοί σταρ, πρωταγωνιστούν σε μία ευχάριστη ερωτική κομεντί, με αρκετές δόσεις χιούμορ (κεντρική φωτογραφία άρθρου).

Ο γεννημένος το 1956 στη Νέα Ζηλανδία, σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Κέρτις, θεωρείται παράλληλα κι ένας από πιο πετυχημένος Άγγλους σεναριογράφους, έχοντας υπογράψει ταινία όπως το "Notting Hill", "Four Weddings and a Funeral". Το 2003 κάθεται για πρώτη φορά στην καρέκλα του σκηνοθέτη, για την ταινία "Love Actually". Θα ακολουθήσει το αρκετά καλό φιλμ "Pirate Radio" (Ράδιο Κύματα), με τους Μπιλ Νάι και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, ενώ πέρσι είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του: "Όσα Φέρνει Ο Χρόνος" (About Time - 2013), με τους Ρέιτσελ Μακάνταμς, Μπιλ Νάι και Ντόνολ Γκλίσον.

Μόνος στο Σπίτι (Home Alone) του Κρις Κολόμπου (Η.Π.Α. - 1990)

Ο 8χρονος Kevin αναγκάζεται να περάσει μόνος του τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων μετά από μία τραγική αμέλεια των γονιών του. Καλείται όμως ταυτόχρονα να υπερασπιστεί και την οικογενειακή ιδιοκτησία από τα χέρια δύο "κακόμοιρων" διαρρηκτών που περνούν κυριολεκτικά τα πάνδεινα, από τις απίθανες εμπνεύσεις του μικρού Kevin.

Απολαυστική κωμωδία, απλή μεν αλλά ευχάριστη και απενοχοποιημένη. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο αθώο παιδικό μουτράκι του 10χρονου τότε Κάλκιν Μακόλεϊ και των δύο γκαφατζήδων ληστών, του Ντάνιελ Στερν και του πολύ καλού Τζο Πέσι, γνωστού μέχρι τότε κυρίως μέσα από ταινίες με θέμα τη Μαφία. Η ταινία σημείωσε στην εποχή της τεράστια εμπορική επιτυχία με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν κι άλλες που όμως δεν είχαν το ίδιο αισθητικό, ούτε εμπορικό αποτέλεσμα.

Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (The Nightmare Before Christmas) του Χένρι Σέλικ (Η.Π.Α. - 1993)

Μεταφερόμαστε στο στοιχειωμένο σπίτι, σε μια πόλη μεταμφιέσεων του Βασιλιά Κολοκύθα, Τζακ Σκέλιγκτον, ο οποίος προσπαθεί να κυριαρχήσει πανηγυρικά στην περίοδο των Χριστουγέννων και να αλλάξει τους ρυθμούς της πόλης. Ενάντια στη συμβουλή της Σάλλι (Κάθριν Ο Χάρα), της μοναχικής ζαβολιάρας κούκλας, που έχει κρυφά αισθήματα για αυτόν, ο Τζακ βάζει σε δράση τρία άτομα για το έθιμο του Halloween - τους Λοκ, Σοκ και Μπάρελ - για να τον βοηθήσουν να απαγάγει τον Άγιο Βασίλη.

Όμως, ακόμα και όταν ο Τζακ συνειδητοποιεί το λάθος του, θα πρέπει να παλέψει με τον κακό Ούγκι Μπούγκι, πριν επαναφέρει τα πράγματα και να αποκαταστήσει τη γιορτινή διάθεση της πόλης. Γιατί να την δεις; Ε, διότι απλά, Χριστούγεννα χωρίς animation, δε γίνεται...

Σε σκηνοθεσία του Henry Selick και με την πολύτιμη βοήθεια του Tim Burton, η ιστορία "Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης" (υποψήφιο για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερα οπτικά εφφέ) συμπληρώνει φέτος εικοσιένα χρόνια από την πρώτη προβολή της και αποκτά πλέον και δικαιωματικά την αξία του κλασσικού...

Gremlins του Τζο Ντάντε (Η.Π.Α. - 1984)

Ο Μπίλυ (Ζακ Γκάλιγκαν) είναι ένας νεαρός ο οποίος δέχεται από τον πατέρα του το πιο περίεργο χριστουγεννιάτικο δώρο που έλαβε ποτέ, ένα μικροσκοπικό πλασματάκι που ακούει στο όνομα Γκίζμο.

Ο Γκίζμο είναι ένα παράξενο και χαριτωμένο, μαλλιαρό πλασματάκι, με πεταχτά αυτιά και μεγάλα μάτια, που όμως συνοδεύεται και από ένα προφορικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο απαγορεύει ρητά την επαφή του με νερό, την πρόσληψη τροφής μετά τα μεσάνυχτα και την έκθεση στο φως. Ο Μπίλι όμως θα αποδειχθεί απρόσεκτος, με ολέθριες συνέπειες τόσο για τον ίδιο και την οικογένειά του, όσο και για ολόκληρη την πόλη...

Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε τον Joe Dante (Innerspace - 1987) και στο σενάριο τον Chris Columbus, που στη συνέχεια θα τον συναντήσουμε να υπογράφει τη σκηνοθεσία σε πιο δημοφιλής δημιουργίες. Όπως το "Μόνος στο Σπίτι" (Home Alone - 1990) που ήδη παρουσιάσαμε παραπάνω, αλλά και τα δύο πρώτα Harry Potter: το "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" του 2001 και το "Harry Potter and the Chamber of Secrets" του 2002.

Πάρτι Φαντασμάτων (Scrooged) του Ρίτσαρντ Ντόνε (Η.Π.Α. - 1988)

Ένας αντιπαθητικός διευθυντής τηλεόρασης, δέχεται την παραμονή των Χριστουγέννων την επίσκεψη τριών φαντασμάτων, που τον κάνουν να αναθεωρήσει τις απόψεις του για τη ζωή. Ο σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Ντόνερ μεταφέρει στην σύγχρονη εποχή το περίφημο παραμύθι του Ντίκενς.

Εμπνευσμένο, από το σχετικό μυθιστόρημα του Τσαρλς Ντίκενς (A Christmas Carol) το φιλμ, είναι μια υπέροχη κωμωδία, με τον απολαυστικό Μπιλ Μάρεϊ, σ' έναν από τους ρόλους, που τον καθιέρωσαν. Ευρηματικό χιούμορ σε μία δημιουργία που κατάφερε να αποσπάσει και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, στην κατηγορία Καλύτερου Makeup.

Άγρυπνος στο Σιάτλ (Sleepless in Seattle) της Νόρα Έφρον (Η.Π.Α. - 1993)

Ένας μικρός που έκανε έκκληση στο ραδιόφωνο να βρεθεί σύζυγος για τον χήρο πατέρα του, διαλέγει ως υποψήφια νύφη μία δημοσιογράφο, η οποία μένει στην άλλη άκρη της Αμερικής. Η πιο ρομαντική ταινία της κατηγορίας, δε θα μπορούσε παρά να ανήκει σε μία γυναίκα, σκηνοθέτη.

Αν και πολλές φορές το ξεχνάμε, το background της ιστορίας, των υπέροχων: Τομ Χανκς, Μεγκ Ράιαν και Μπιλ Πούλμαν, διαδραματίζεται όντως Χριστούγεννα, οπότε δε θα μπορούσε να απουσιάσει από τη σχετική μας, κατηγορία.

Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από την ταινία "Μεγάλε μου Έρωτα" (An Affair to Remember, 1957) και αποσπάσματα της χρησιμοποιήθηκαν σε χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. Ενώ η συνάντηση των δύο πρωταγωνιστών στο φινάλε της ταινίας στο Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ αποτελεί κι αυτή έμμεση αναφορά στη συνάντηση των Κάρι Γκραντ και Ντέμπορα Κερ στο προαναφερθέν φιλμ, η οποία όμως εδώ δεν πραγματοποιείται ποτέ, εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στον χαρακτήρα της Κερ.

Η χημεία μεταξύ των Τομ Χανκς και Μεγκ Ράιαν, ήταν κάτι παραπάνω από ταιριαστή με αποτέλεσμα πέντε χρόνια μετά να τους ξαναδούμε παρέα στο "Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας" (1998). Για την ιστορία να πούμε ότι η ταινία έλαβε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Πρωτότυπου Σεναρίου και Τραγουδιού και τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας (You Have Got Mail) της Νόρα Έφρον (Η.Π.Α. - 1998)

Ε, αφού διαλέξαμε την πρώτη δημιουργία της, θα ήταν αδικία να παραλείψουμε τη δεύτερη ταινία στη σχετική κατηγορία της Έφρον, με Τομ Χανκς και Μεγκ Ράιαν, να και πάλι απολαυστικοί.

Η ιδιοκτήτρια ενός παραδοσιακού βιβλιοπωλείου είναι ερωτευμένη με έναν ανώνυμο συνομιλητή της στο Internet, ο οποίος όμως τυχαίνει να είναι ο διευθυντής του ανταγωνιστικού πολυκαταστήματος βιβλίων που άνοιξε απέναντί της.

Και αυτή η ταινία της Έφρον, είναι βασισμένη σε μία άλλη παλαιότερη δημιουργία και συγκεκριμένα στο "The shop around the corner" του 1940, σε σκηνοθεσία του Ernst Lubitsch, με τους Margaret Sullavan και James Stewart, στους αντίστοιχους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

«Μια Νύχτα Χριστουγέννων» (A Christmas Tale / Un conte de Noël - 2008) του Αρνό Ντεπλεσέν (Γαλλία)

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Ζινιόν μαθαίνει ότι έχει λευχαιμία και πρέπει να βρει έναν πιθανό δοτή μυελού ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς της, που ήρθαν για να περάσουν μαζί τις γιορτές. Το πρόβλημα είναι πως ο μόνος συμβατός δότης είναι ο Ανρί, το μεσαίο από τα τρία παιδιά της και “μαύρο πρόβατο” της οικογένειας...

Στην ταινία «A Christmas Tale» ο Ντεπλεσέν στήνει ένα υπέροχο γαϊτανάκι χαρακτήρων και εξερευνά τις εξαιρετικά εύθραυστες, αλλά και ανθεκτικές οικογενειακές σχέσεις, μέσα από ένα φιλμ διάρκειας δυόμιση ωρών το οποίο έχει την τύχη να διαθέτει ένα σπουδαίο σύνολο, αξιόλογων Ευρωπαίων ηθοποιών. Πρωταγωνιστούν: Κατρίν Ντενέβ, Ματιέ Αμαλρίκ, Εμανουέλ Ντεβός.

«Καλά Χριστούγεννα» (Joyeux Noel - 2005) του Κριστιάν Καριόν (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ρουμανία, Νορβηγία, Ιαπωνία, Η.Π.Α.)



Η υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Κριστιάν Καριόν, «Καλά Χριστούγεννα» (Joyeux Noel - 2005), μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη, μία συγκλονιστική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Τα πρώτα Χριστούγεννα από την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον χειμώνα του 1914, περισσότεροι από ένα εκατ. στρατιώτες, αψηφώντας τις εντολές των ανωτέρων τους, εγκατέλειψαν τα χαρακώματα και ανταλλάσσοντας ευχές γιόρτασαν με τον εχθρό, παίζοντας ποδόσφαιρο σε μια αυθόρμητη εκεχειρία που έμεινε στην παγκόσμια ιστορία. Η ταινία δείχνει πώς οι άνθρωποι μπορούν να συμφιλιωθούν ακόμα και όταν πολεμούν σε αντίπαλους στρατούς. Μία εξαιρετική αντιπολεμική ταινία, η οποία αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς και απέσπασε μία Υποψηφιότητα για Όσκαρ και μία για Χρυσή Σφαίρα, στην Κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Πρωταγωνιστούν: Γκιγιόμ Κανέ, Νταϊάν Κρούγκερ, Ιαν Ρίτσαρντσον, Μπένο Φούρμαν, Γκάρι Λούις, Ντάνιελ Μπρουλ. Μία Υπέροχη Ζωή (It is a Wonderful Life) του Φρανκ Κάπρα (Η.Π.Α. - 1946)

«Κανείς δεν είναι φτωχός όταν έχει κοντά του άτομα που τον αγαπάνε...»

Ο Τζορτζ Μπέιλι (Τζέιμς Στιούαρτ) είναι ένας καλόκαρδος, συμπονετικός άνθρωπος που νοιάζεται πάντα για τους συνανθρώπους του. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Μπέιλι, απογοητευμένος και πιεσμένος από οικονομικά χρέη είναι έτοιμος να θέσει τέλος στη ζωή του. Τότε εμφανίζεται ο φύλακας άγγελος του, για να δείξει στον Μπέιλι πόσο πολύτιμος είναι για τη ζωή πολλών ανθρώπων και ότι αξίζει πολλά περισσότερα από όσο ο ίδιος νομίζει.

Για το τέλος, αφήσαμε επίτηδες την ταινία του Φρανκ Κάπρα, ασπρόμαυρη και από το μακρινό, 1946. Μία από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γυριστεί στην ιστορία του Κινηματογράφου, με θέμα τα Χριστούγεννα, αγαπημένη και κλασσική.

Η ταινία παρότι ήταν υποψήφια για πέντε (5) Όσκαρ - μεταξύ των οποίων για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Ά Ανδρικού Ρόλου, για τον υπέροχο Τζέιμς Στιούαρτ - ωστόσο δεν κατάφερε να αποσπάσει κανένα, αλλά ούτε και να έχει ανάλογη εμπορική επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες της εποχής.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε η διανομή της ταινίας, ήταν και το γεγονός, ότι το FBI και συγκεκριμένα η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, την χαρακτήρισε ως «μεταφέρουσα φιλο-κομμουνιστικά μηνύματα».

Η αιτιολογία ήταν ότι το φιλμ του Φρανκ Κάπρα, απεικονίζει τον ήρωα της ταινίας να προσφέρει τα πάντα στην κοινότητα που ζει, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τον τραπεζίτη ως τσιγκούνη και φιλοχρήματο... Με τα χρόνια όμως η ταινία απέκτησε την προσοχή που της άξιζε και καθιερώθηκε.

Είτε λοιπόν σας αρέσουν οι εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων, είτε όχι (σαν τον Μπιλ Μάρεϊ στο "Πάρτι Φαντασμάτων"), δώστε μία ευκαιρία στις ταινίες που προαναφέραμε. Με κάποιες, θα γελάσετε, με άλλες θα συγκινηθείτε και όσο για το "It is a Wonderful Life", θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μία πραγματικά, σπουδαία ταινία. Καλές σας προβολές και καλά Χριστούγεννα...