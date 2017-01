ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Κώστας Χρυσανθόπουλος

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους

Κώστας Χρυσανθόπουλος

Ιδιοκτήτης εταιρίας γερανών-ειδικών µεταφορών

Ο Κώστας Χρυσανθόπουλος γνωρίζει το ποδόσφαιρο από «πρώτο χέρι». Από µικρός ήταν παίκτης σε οµάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, από τη δεκαετία του ’80 και µέχρι το 1997, όταν και κρέµασε τη φανέλα στον «Κεραυνό» Αγίου Βασιλείου, εξαιτίας των αυξηµένων επαγγελµατικών του υποχρεώσεων. Ακολούθησε ένα διάλλειµα από τα ποδοσφαιρικά δρώµενα, όχι όµως από τον αθλητισµό, καθώς πάντοτε πήγαινε στο γήπεδο για τους αγώνες της οµάδας µπάσκετ του Απόλλωνα.

Επόµενος σταθµός, για µια εξαετία, η ενασχόλησή του µε τον υγρό στίβο, στη διοίκηση του ΝΟΠ, στην οποία συµµετείχε µετά από παρότρυνση των Τάκη Λαµπρόπουλου και Γιώργου Τελώνη.

Τα τελευταία, έξι χρόνια είναι πρόεδρος του «Κεραυνού» Αγίου Βασιλείου, της γενέτειράς του. Η οµάδα έχει ανοδική πορεία και παίζει, πλέον, στο Α’ Τοπικό. Πάντα παρακολουθούσε την πορεία της Παναχαϊκής και όπως επισηµαίνει από την αρχή της καθοδικής της πορείας, επί Λουκόπουλου ακόµη, είχε προτείνει δηµόσια η οµάδα να πάει στο Α’ Τοπικό και να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. «Η Παναχαϊκή είναι Παναχαϊκή, όπου και να παίζει», σηµειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσανθόπουλος.

Όταν λοιπόν, η οµάδα απαξιώθηκε, προσπαθούσε να βρει ανθρώπους να βοηθήσουν. Ωστόσο συνάντησε κλειστές πόρτες.

«Ο πόθος µου ήταν να εµπλακώ µε ανθρώπους υγιείς που θέλουν να προσφέρουν στην οµάδα. Γι’ αυτό και συµφωνήθηκαν όλα σε έναν καφέ µε τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα και τον Αντώνη Κουνάβη, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσανθόπουλος.

Εκείνο που χαρακτηρίζει τους «14» της Παναχαϊκής Συµµαχίας είναι το γεγονός ότι είναι όλοι επαγγελµατίες και έχουν την ίδια νοοτροπία, εξηγεί ο κ. Χρυσανθόπουλος και δηλώνει ότι στόχος είναι να προστεθούν στην κοινή προσπάθεια και άλλοι Πατρινοί µε την ίδια νοοτροπία και διάθεση προσφοράς στην οµάδα.

