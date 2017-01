ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Χρήστος Μιχαλάκος

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Χρήστος Μιχαλάκος

Εµπόριο κρεάτων CARNA

Για τον Χρήστο Μιχαλάκο, ο αθλητισµός και ιδιαίτερα ο «βασιλιάς» των σπορ, το ποδόσφαιρο, είναι η αγάπη και το µεράκι του. Γι αυτό και τόσα χρόνια όταν άκουγε τους Πατρινούς να αναρωτιούνται εάν υπάρχουν «πέντε επιχειρηµατίες να αναλάβουν την Παναχαϊκή», σκεπτόταν ότι κάτι πρέπει να γίνει προκειµένου να ξεφύγει η οµάδα της Πάτρας από το τέλµα. Έτσι, όταν δέχθηκε την πρόταση να συµµετάσχει στην Παναχαϊκή Συµµαχία δεν το σκέφτηκε καθόλου και είπε αµέσως το «ναι».

Όπως λέει ο ίδιος, είναι µια ευκαιρία για τους επιχειρηµατίες που συµµετέχουν στο εγχείρηµα «να αποδείξουµε στην τοπική κοινωνία, ότι τις επιχειρήσεις που έχουµε στην πόλη αξίζει να τις έχουµε». Στόχος του: «είναι µέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια να δει κάτι καλό η πόλη και να φτάσει η Παναχαϊκή εκεί που της αξίζει».

Κατά τον κ. Μιχαλάκο, η Πάτρα ως τρίτη πόλη της Ελλάδας, δεν είναι δυνατόν να µην έχει µια σοβαρή ποδοσφαιρική οµάδα που να πρωταγωνιστεί στα γήπεδα.

Με γνώµονα τα παραπάνω συµµετέχει στην κοινή προσπάθεια, την οποία χαρακτηρίζει ως «στοίχηµα που µπορεί να κερδηθεί» και εύχεται στο µέλλον να βρεθούν και άλλοι Πατρινοί, οι οποίοι να συµµετάσχουν στο εγχείρηµα.

Όσο για την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην πρωτοβουλία, «αυτή είναι θετικότατη και αποτελεί κινητήριο δύναµη για τους ανθρώπους της Συµµαχίας να συνεχίσουν την προσπάθεια ώστε να φτάσει η Παναχαϊκή εκεί που της αξίζει. Κάτι το οποίο θα αρχίσουµε να το βλέπουµε σιγά – σιγά», καταλήγει ο κ. Μιχαλάκος.

