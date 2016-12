ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Τάκης Λαµπρόπουλος

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Τάκης Λαµπρόπουλος

Έµποριο ελαστικών

Ο Τάκης Λαµπρόπουλος έχει µεγάλη ιστορία και προσφορά στον τοπικό αθλητισµό. Ήδη από τη δεκαετία του ’80 συµµετείχε ενεργά στην ίδρυση του Πήγασου Μπεγουλακίου, από όπου κατάγεται, και στον οποίο διετέλεσε πρόεδρος. Στη συνέχεια ασχολείται µε τα διοικητικά στο «Πάτραι», από όπου αποχωρεί τη δεκαετία του ’90 για να ασχοληθεί, µετά από πρόταση του Γιώργου Τελώνη, µε τα διοικητικά του ΝΟΠ, την χρυσή εποχή της οµάδας. Στα δύσκολα, ο Τάκης Λαµπρόπουλος βγαίνει µπροστά και αναλαµβάνει πρόεδρος του Ναυτικού Οµίλου Πατρών, από το 1994 µέχρι το 1999.

Πέρα από τα διοικητικά ασχολείται και µε τον µηχανοκίνητο αθλητισµό, τρέχοντας σε αγώνες από το 1982 και για πάνω από δέκα χρόνια.

Μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση του ΝΟΠ ακολουθεί ένα διάλλειµα από τα διοικητικά, ωστόσο παραµένει ενεργός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, µε συνεχή παρουσία στα γήπεδα.

Ο Τάκης Λαµπρόπουλος ξαναµπαίνει ενεργά στο παιχνίδι, συµµετέχοντας αυτή τη φορά στην Παναχαϊκή Συµµαχία, απόφαση για την οποία είναι ιδιαίτερα ευτυχής.

Το µυστικό της επιτυχίας, όπως λέει, είναι ο συλλογικός τρόπος λειτουργίας της Συµµαχίας, ο αλληλοσεβασµός και η αµοιβαία εκτίµηση µεταξύ των «14», όπως και η άριστη συνεργασία µε την Ερασιτεχνική.

«Η προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί από όλη την Πάτρα και αυτό µας χαροποιεί και µας δίνει δύναµη να συνεχίσουµε µε τον ίδιο ζήλο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

