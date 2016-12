ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Σωτήρης Λαϊνιώτης

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Σωτήρης Λαϊνιώτης

Διευθύνων σύµβουλος της Εταιρείας BBD ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

Παλιός αθλητής στο πόλο µε τον Θρίαµβο Πατρών τη δεκαετία του ’90 (που αργότερα έγινε ΝΕΠ), ο Σωτήρης Λαϊνιώτης υπήρξε από µικρό παιδί άνθρωπος του αθλητισµού. Όχι µόνο στα κολυµβητήρια, αλλά και στα τερέν του µπάσκετ, όπου διακρίθηκε ως διαιτητής, καταφέρνοντας να γίνει το 1995 ο νεότερος Έλληνας διεθνής διαιτητής σε ηλικία 25 ετών και να παίξει σε σηµαντικούς αγώνες. Από το 2000 µέχρι το 2006, όταν και αποχώρησε για οικογενειακούς και επαγγελµατικούς λόγους, σφύριζε σε αγώνες της Euroleague.

Βέβαια, ο Σωτήρης Λαϊνιώτης µεγάλωσε µε το ποδόσφαιρο, καθώς ο πατέρας του ήταν στη Θύελλα Πατρών και η αγάπη προς το άθληµα ήταν οικογενειακή υπόθεση.

Αυτό άλλωστε ήταν και το κίνητρό του να συµµετάσχει στην Παναχαϊκή Συµµαχία, αλλά και το γεγονός ότι στην προσπάθεια συµµετέχουν αξιόπιστοι και αξιόλογοι επιχειρηµατίες της πόλης.

Όπως λέει ο ίδιος «η πρωτοβουλία ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη και προχωρά σύµφωνα µε τους αρχικούς σχεδιασµούς». Γι’ αυτό άλλωστε και δηλώνει αποφασισµένος να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχει το εγχείρηµα σε όφελος της Παναχαϊκής, του ποδοσφαίρου και της Πάτρας.

