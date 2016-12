ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Αντώνης Κουνάβης

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Αντώνης Κουνάβης

Ναυτιλιακός πράκτορας Minoan Lines / Grimaldi Lines

Ο ναυτιλιακός πράκτορας Αντώνης Κουνάβης είναι κατ’ εξοχήν άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τη δεκαετία του 1980 και για 15 χρόνια αγωνιζόταν µε τη «βαριά» φανέλα του ιστορικού Αχιλλέα Πατρών και πάντοτε ήταν µέσα στα γήπεδα.

Ως άνθρωπος της µπάλας λοιπόν, στενοχωριόταν όταν άκουγε τους Πατρινούς να λένε: «Μα καλά δεν υπάρχουν δυο Πατρινοί να αναλάβουν την Παναχαϊκή, µετά την κακοποίησή της από αυτούς τους κυρίους όλα αυτά τα χρόνια;».

Η απόφαση να αναλάβουν την τύχη της Παναχαϊκής Πατρινοί πάρθηκε ένα πρωί Σαββάτου, πίνοντας καφέ ο Αντώνης Κουνάβης, ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας και ο Κώστας Χρυσανθόπουλος.

«Δεν µας πήρε πάνω από πέντε λεπτά να συµφωνήσουµε και την ίδια ηµέρα είχαµε συγκεντρωθεί πάνω από δέκα άτοµα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Κουνάβης.

Πλέον, δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία της οµάδας και πιστεύει πως µε την αγάπη του φίλαθλου κόσµου που στηρίζει ενεργά την προσπάθεια, αλλά και την παρουσία του τεχνικού διευθυντή της οµάδας Κώστα Κατσουράνη, η Παναχαϊκή θα βρεθεί εκεί που της αξίζει και πως δεν θα ξαναζήσει «πέτρινα χρόνια».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Γιάννης Κοντοθεόδωρος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Τάσος Κολοκυθάς

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Βασίλης Κεφάλας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Αλέξανδρος Βασιλάτος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Μέρος πρώτο: Γιώργος & Πέτρος Πλέσσας