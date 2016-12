ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Τάσος Κολοκυθάς

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Τάσος Κολοκυθάς

Επιχείρηση υγρών καυσίµων

Ο Τάσος Κολοκυθάς ήταν από µικρό παιδί λάτρης της Παναχαϊκής και θαυµαστής των µεγάλων άσων που πέρασαν από την Αγυιά, όπως των Κώστα Δαβουρλή, Θέµη Ρήγα, κ.ά.

Αυτές τις στιγµές, που έκαναν υπερήφανους τους φίλαθλους των «κοκκινόµαυρων» ελπίζει να αναβιώσει η οµάδα και στο µέλλον.

Εξάλλου για τον ίδιο η Παναχαϊκή Συµµαχία δεν αποτελεί παρά «χορηγός αναβίωσης αυτού του θεσµού που λέγεται Παναχαϊκή».

Σε αυτή την προσπάθεια σηµαντικό ρόλο παίζει η ανταπόκριση των Πατρινών, τόσο εντός γηπέδου, όσο και εκτός. «Το γεγονός ότι ο κόσµος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια, κάτι που το εισπράττουµε στο γήπεδο αλλά και έξω στο δρόµο, µας δίνει δύναµη και κουράγιο για να συνεχίσουµε για να φέρουµε την οµάδα εκεί που της αξίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τάσος Κολοκυθάς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Βασίλης Κεφάλας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Αλέξανδρος Βασιλάτος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Μέρος πρώτο: Γιώργος & Πέτρος Πλέσσας