ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Γιάννης Κοντοθεόδωρος

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Γιάννης Κοντοθεόδωρος

Όµιλος επιχειρήσεων επεξεργασίας, συσκευασίας, εµπορίας και διακίνησης λιπασµάτων της Ν.Δ. Ελλάδος

Για τον Γιάννη Κοντοθέοδωρο η ιδέα της Παναχαϊκής έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στην ψυχή του. Μεγάλωσε στο γήπεδο της Αγυιάς και είχε φορέσει τη «βαριά» φανέλα της τη «χρυσή εποχή» της οµάδας, τη δεκαετία του ’70.

Αυτοί ήταν και οι λόγοι που δέχθηκε αµέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη, να συµµετάσχει στην Παναχαϊκή Συµµαχία και να βοηθήσει την οµάδα που τόσο αγαπά.

«Χαίροµαι πάρα πολύ που καταφέραµε να δηµιουργήσουµε την Παναχαϊκή Συµµαχία για να βοηθήσουµε την οµάδα, διότι όλοι έχουµε µέσα µας την ιδέα της Παναχαϊκής. Η οµάδα θα γίνει µεγάλη διότι υπάρχει υγεία και καθαρότητα από όλους µας», λέει ο κ. Κοντοθέοδωρος, χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή του για το γεγονός.

Για το τέλος αφήνει µια ευχή, αναφορικά µε το µέλλον της οµάδας. Εύχεται το κενό του αείµνηστου φίλου του Γιώργου Σαραντόπουλου, της παλιάς δόξας της οµάδας που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, να το αναπληρώσουν νέοι παίχτες της Παναχαϊκής.

