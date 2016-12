Στις 29 Δεκεμβρίου 2016 βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες η περιπέτεια φαντασίας "Το Σινικό Τείχος" με τον Ματ Ντέιμον

H περιπέτεια εποχής «The Great Wall – To Σινικό Τείχος» σε σκηνοθεσία του 65χρονου Κινέζου σκηνοθέτη Ζανγκ Γιμού βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Δεκεμβρίου 2016, σε διανομή της εταιρείας UIP.

Το φιλμ που θα προβληθεί και σε 3D, κάνει την πρεμιέρα του αρχικά στην μεγάλη αγορά της Κίνας από αυτή την Παρασκευή 16/12 ενώ στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής θα ντεμπουτάρει στις 17 Φεβρουαρίου 2017.

Πρωταγωνιστούν ο Ματ Ντέιμον και οι Πέδρο Πασκάλ, Γουίλεμ Νταφόε, Άντι Λάου, Τζινγκ Τιάν, Λου Χαν.

Το τρέιλερ που ήδη είδαμε στα Στερ σίνεμας, στη Βέσο Μάρε είναι εντυπωσιακό.

Διάρκεια: 103 λεπτά.

ΥΠΟΘΕΣΗ

H πρώτη αγγλόφωνη παραγωγή του διάσημου, εικονοπλάστη σκηνοθέτη Ζανγκ Γιμού («Ήρωας», «Ιπτάμενα στιλέτα»), γυρισμένη εξ’ ολοκλήρου στην Κίνα, είναι μια μεγαλειώδης κινηματογραφική ταινία που αφορά σ’ ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του ανθρώπου, το Σινικό Τείχος, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Όταν δύο μισθοφόροι πολεμιστές (στους ρόλους οι Ματ Ντέιμον, Πέδρο Πασκάλ) κατά τη διάρκεια της αναζήτησής τους για πυρίτιδα, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Σινικό Τείχος, τότε διαπιστώνουν, κατάπληκτοι, τον πραγματικό λόγο που αυτό κατασκευάστηκε. Καθώς κύματα επιδρομών υπερφυσικών τεράτων που, σύμφωνα με το θρύλο, «ξυπνούν» κάθε 60 χρόνια, πολιορκούν το Τείχος, η αναζήτηση της μοίρας μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ηρωισμού κι αυτοσυνείδησης.

Οι δύο μισθοφόροι ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν τεράστιο στρατό επανδρωμένο με τους καλύτερους πολεμιστές της Κίνας προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή τη φαινομενικά ασταμάτητη δύναμη.

Η δράση της ταινίας τοποθετείται περίπου στο 1100 μ.Χ., την περίοδο της δυναστείας των Σονγκ και η ιστορία προτείνει ως αιτία κατασκευής του Σινικού Τείχους την ανάγκη προστασίας των Κινέζων από την επιδρομή του μυθικού τέρατος Τάο Τέι, που «ζωντανεύει» κάθε 60 χρόνια και εξορμά από το Όρος του Νεφρίτη με σκοπό να τραφεί με ανθρώπους. Όπως αναφέρει ο Τόμας Τουλ (εκ των παραγωγών της ταινίας) «όταν ήμουν νέος, μου είχαν πει ότι το υπέροχο Σινικό Τείχος της Κίνας ήταν το μόνο κατασκεύασμα του ανθρώπου που φαίνεται από το διάστημα. Αλήθεια ή όχι, ποτέ δεν το ξέχασα».

Κατά την έρευνα για τη συγγραφή του σεναρίου, οι Δυτικοί σεναριογράφοι ανακάλυψαν τον κινέζικο θρύλο για ένα τέρας που το αποκαλούσαν Τάο Τέι. Σε ένα κινέζικο βιβλίο φαντασίας που χρονολογείται 2500 χρόνια πριν, όπου γίνεται αναφορά σε διάφορα είδη τεράτων, τα Τάο Τέι περιγράφονται τόσο αδηφάγα που, σύμφωνα με το θρύλο, όταν δεν έχουν πλέον ανθρώπους να φάνε, αλληλοσπαράσσονται.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Ζαν Γιμού, που όλος ο κόσμος υποκλίθηκε στον τρόπο που σκηνοθέτησε τις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου (2008) είπε ότι «το Σινικό Τείχος αναφέρεται στους στίχους του Εθνικού μας Ύμνου. Συμβολίζει το έθνος, τη χώρα και την ιστορία μας. Είναι συνώνυμο του εθνικού πνεύματος της Κίνας. Στην ταινία συμβολίζει την ειρήνη και το εθνικό πνεύμα. Το δικό μας σενάριο παρουσιάζει την εκδοχή πως το Σινικό Τείχος κατασκευάστηκε για να προστατέψει την πατρίδα μας από τους εισβολείς. Υπό αυτήν την έννοια, δεν έχει διαφορά αν ο εισβολέας είναι άνθρωπος ή τέρας. Είναι μια ταινία για την κινέζικη ιστορία και τον πολιτισμό μας».

Αναφορικά με τα τέρατα της ταινίας ο σκηνοθέτης εξηγεί ότι «τα Τάο Τέι είναι αρχαία τέρατα που γεννήθηκαν από την απληστία του ανθρώπου. Είναι αδηφάγα και αποτελούν, σύμφωνα με το θρύλο, το μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου. Κι επειδή ο θρύλος γεννά πληθώρα ερωτημάτων όπως «ποιο είναι το αδύνατο σημείο τους, πόσα χρόνια μάχονται οι άνθρωποι εναντίον τους, πώς επιβιώνουν και πώς πεθαίνουν αυτά τα τέρατα», η ταινία αυτή διαφέρει από όλες τις άλλες του είδους.

Με εξαίρεση τα μυθικά τέρατα, όλη η υπόλοιπη ιστορία έχει να κάνει με «κανονικούς» ανθρώπους, χωρίς υπερφυσικές δυνάμεις. Το Σινικό Τείχος είναι κάτι που υπάρχει, κάτι που κατασκευάστηκε. Σε αυτό το ρεαλιστικό πλαίσιο κατασκευάσαμε κι εμείς τα όπλα που χρησιμοποιούνται στην ταινία και «χορογραφήσαμε» τη δράση. […] Το σενάριο γράφτηκε από Αμερικανούς κι εγώ πρότεινα κάποια πράγματα από τη δική μου, κινέζικη, οπτική.

Τους άρεσαν οι ιδέες μου και το σενάριο αναθεωρήθηκε προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες Δυτικών και Κινέζων. Αυτό ήταν το δυσκολότερο εγχείρημα.»

Τα Τάο Τέι είναι μέρος της κινεζικής παράδοσης, σύμφωνα με την οποία ο Δράκος είχε εννέα γιούς, ένας εκ των οποίων ήταν το αδηφάγο Τάο Τέι. Στην ταινία υπάρχουν τρία είδη. Οι Κηφήνες που είναι οι πρώτοι που επιτίθενται ακολουθώντας τις διαταγές της Βασίλισσά τους, οι υπερμεγέθεις Ιππότες, η προσωπική φρουρά της Βασίλισσας που αποστολή τους είναι να την προστατεύουν και η Βασίλισσα που είναι η αρχηγός των Τάο Τέι και δίχως εκείνη τα Τάο Τέι δε σκέφτονται και τελικά εξολοθρεύονται, αφού πρώτα παγώσουν.

Ο 45χρονος συμπαθής σταρ Ματ Ντέιμον, που τον ξαναείδαμε στο ρόλο του Τζέισον Μπορν τον περασμένο Σεπτέμβρη, δήλωσε πανευτυχής για αυτή την πρώτη του συνεργασία με τον Γιμού.

«Ο Ζανγκ Γιμού είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του πλανήτη. «Ζωγραφίζει» εικόνες, όπως κανείς άλλος. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί τα χρώματα, το μέγεθος στο οποίο φτάνει το τελικό αποτέλεσμα… Βλέπεις μια ταινία του και δε χρειάζεται να δεις το όνομά του. Φαίνεται πως την υπογράφει εκείνος. Ήθελα πολύ καιρό τώρα να δουλέψω μαζί του. Επιτέλους τα καταφέραμε. Μεγάλη τιμή για όλους μας! Έχουμε δει το έργο του και είναι τιμή να συμμετέχουμε σε κάτι δικό του».

Για την ιστορία ο Ντέιμον είπε ότι «είναι ιστορική ταινία φαντασίας. Όπως στο “Game of Thrones” νομίζεις πως είσαι κάπου στο Μεσαίωνα, έτσι και με αυτή την ταινία, το Σινικό Τείχος δεν είναι αυτό που ξέρουμε. Η ταινία επικεντρώνεται στην ιδέα πως το Τείχος φτιάχτηκε για να υπερασπίσει τη Βόρεια Κίνα από τα μυθικά τέρατα Τάο Τέι που μοιάζουν με αμάλγαμα δράκου, γρύπα και αρκούδας κι επιτίθενται σε ορδές.

Για να τα αντιμετωπίσουν οι Κινέζοι έχουν συγκεντρώσει ομάδες επίλεκτων πολεμιστών που, από γεννησιμιού τους, έχουν εκπαιδευτεί για να υπερασπίζονται την πατρίδα τους και απαρτίζουν το Ανώνυμο Τάγμα. […] Οπτικά η ταινία είναι το κάτι άλλο. Ο τρόπος που ενορχηστρώνει τις μάχες, ο τρόπος που αποτυπώνει τον Γουίλιαμ (τον ήρωα που υποδύομαι) να χειρίζεται το τόξο είναι μοναδικός. Τα τέρατα επίσης είναι τόσο άψογα κινηματογραφημένα».

Ο 61χρονος Γουίλεμ Νταφόε επισημαίνει με τη σειρά του ότι «ένα από τα πολύ καλά στοιχεία της ταινίας “Το Σινικό Τείχος”, εκτός του ότι είναι μια πολύ καλή περιπέτεια φαντασίας, είναι ο τρόπος που αποτυπώνει τις πολιτισμικές διαφορές Ανατολής και Δύσης και τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις κάθε λαού».

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της UIP, ένα από τα βασικά προβλήματα της παραγωγής ήταν η γλώσσα. Με περισσότερους από 100 μεταφραστές ο Γιμού επικοινωνούσε το όραμά του στους Αμερικανούς συντελεστές κι εκείνοι αντίστοιχα ανταποκρίνονταν. Οι Κινέζοι ηθοποιοί έμαθαν αγγλικά (με όσο το δυνατόν καλύτερη προφορά) έτσι ώστε να καταλαβαίνουν τι έλεγαν και να μην καταφεύγουν απλώς σε μίμηση και αναπαραγωγή λέξεων.

Η 28χρονη Τζινγκ Τιάν προκειμένου να ανταποκριθεί στις γλωσσικές απαιτήσεις, μετέβη στη Αμερική και μελετούσε 12 ώρες ημερησίως προκειμένου να μάθει τη γλώσσα. Επίσης ο Άντι Λάου μελέτησε επισταμένως, αλλά και πάλι χρειάστηκε δύο εβδομάδες προκειμένου να εξοικειωθεί με το –γραμμένο στα αγγλικά- σενάριο και άλλες δύο για να μάθει το ρόλο του.

Ο διάσημος Κινέζος ηθοποιός και επί δεκαετία συνεργάτης του Ζανγκ Γιμού, Άντι Λάου ανέφερε πως «πρόκειται για Χολιγουντιανή παραγωγή και ο Γιμού έκανε μοναδική δουλειά καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπαρασταθεί κινηματογραφικά η κινεζική παράδοση. Είναι δύσκολο για εμάς να βρούμε την ισορροπία. Έτσι ο Γιμού βρήκε το δικό του τρόπο να αποτυπώσει κινηματογραφικά την κινεζική παράδοση χρησιμοποιώντας τεχνικές που χρησιμοποιούν οι Δυτικοί κινηματογραφιστές».

Στη συγγραφή του σεναρίου συνεργάστηκε και ο Τόνι Γκιλρόι.

Τέλος η συγκεκριμένη ταινία είναι η πιο ακριβή και μεγάλη παραγωγή που έχει ποτέ γυριστεί στην Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος της πλησίασε τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Τα γυρίσματα κράτησαν πέντε μήνες και πραγματοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου στην Κίνα. Τα πάντα κατασκευάστηκαν από την αρχή ώστε να είναι όσο πιο αληθοφανές γίνεται το τελικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, το Σινικό Τείχος της ταινίας (ως σκηνικό) εκτείνεται σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο και έχουν χρησιμοποιηθεί 200.00 τούβλα για το εξωτερικό του. Το υπόλοιπο Τείχος δημιουργήθηκε από ειδικά εφέ. Πάνω από 500 άτομα δούλεψαν ως κομπάρσοι, με τον υπόλοιπο στρατό να είναι ψηφιακός. Τα αμέτρητα Τάο Τέι δε, δημιουργήθηκαν εξαρχής ψηφιακά.

Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα με επικές σκηνές δράσης, το σενάριο του οποίου υπογράφουν οι Κάρλο Μπερνάρντ και Νταγκ Μίρο (Prince of Persia, The Sorcerer’s Apprentice) καθώς και ο Τόνι Γκίλροϊ (Τριλογία του Bourne), βασισμένο σε μια ιστορία του Μαξ Μπρουκς (World War Z) και των Έντουαρντ Ζβικ και Μάρσαλ Χέρσκοβιτζ (The Last Samurai).

*Η ταινία αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ