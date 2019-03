Θεατρική παράσταση «Το Τίμημα» του Άρθουρ Μίλλερ

"Ο Καθηγητής και ο τρελός"

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, θ’ αρχίσει να προβάλλεται από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και θα συνεχιστεί έως την Τετάρτη 3/4 στις 19:15 και 21:30, η ταινία «Ο Καθηγητής και ο τρελός - The Professor and The Madman» του Π. Μπ. Σέμραν.

Η συγκεκριμένη ταινία που κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στις 28/3 σε διανομή της Tanweer, παρουσιάζει την ιστορία του Λεξικού της Οξφόρδης για την αγγλική γλώσσα, βασισμένη στο ομώνυμο best-seller του Σάιμον Γουίντσεστερ, με πρωταγωνιστές τον Μελ Γκίμπσον (Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για το επικό "Braveheart") και τον Σον Πεν (βραβείο Όσκαρ α'΄ανδρικού ρόλου για το "Milk"), στους αντίστοιχους ρόλους του τίτλου.

Παίζουν ακόμα οι ηθοποιοί Νάταλι Ντόρμερ, Ίαν Γκρούφουντ, Τζέρεμι Ίρβιν, Έντι Μάρσαν, Τζένιφερ Ελ, Ντέιβιντ Ο' Χάρα, Στίβεν Ντιλέιν, Στιβ Γκαν.

Η ταινία είναι ένα βιογραφικό δράμα με στοιχεία μυστηρίου.

Λονδίνο, 1872. Ο καθηγητής Τζέιμς Μάρεϊ (Μελ Γκίμπσον) αρχίζει να συγκεντρώνει ορισμούς με αφορμή την πρώτη έκδοση του Λεξικού της Οξφόρδης για την αγγλική γλώσσα. Λαμβάνει πάνω από 10,000 λήμματα από έναν δόκτορα Γουίλιαμ Μάινορ (Σον Πεν), ο οποίος είναι τρόφιμος σε άσυλο φρενοβλαβών εγκληματιών.

Πρόκειται για μία συμπαραγωγή των ΗΠΑ και της Ιρλανδίας του 2019.

Παραγωγή: Νικολά Σαρτιέρ, Γκαστόν Πάβλοβιτς

Σκηνοθεσία: Π. Μπ. Σέμραν

Σενάριο: Τοντ Κομάρνικι, Π. Ντ. Σέρμαν

Φωτογραφία: Κάσπερ Τούξεν

Μοντάζ: Ντίνο Γιονσάτερ

Μουσική: Μπέαρ ΜακΚρίρι.