Θεατρικό έργο «Το Ταξίδεμα»

Εικαστικά / Χορός » Μηχανουργείο πολυχώρος πολιτισμού

Tην Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, στις 20.00 θα γίνουν τα εγκαίνια του art project της Βασιλικής Κασπίρη «MeetMe …But, my dear, this is not Wonderland and you are not Alice» στο χώρο του Μηχανουργείου στην οδό Ευμήλου 2 - 4, πίσω από το ναό του Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα. Eπιμέλεια: Λιάνα Ζωζά. Οργάνωση: Γκα...