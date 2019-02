Η σειρά κοσμημάτων “Pin your love up …” από του Αγ. Βαλεντίνου

Η Γκαλερί Cube, Μιαούλη 39, στην Πάτρα εγκαινιάζει τη συνεργασία της με την Ειρήνη Κανελλοπούλου και τα "ζαχαρωτά για μάγισσες"... και φιλοξενεί την καινούρια σειρά κοσμημάτων της “Pin your love up …”. Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει πρωτότυπα και μοναδικά δαχτυλίδια και καρφίτσες που σχεδιάστηκαν με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και αποκλειστικά για την Cube.

Η Ειρήνη Κανελλοπούλου δημιουργεί και προτείνει τα κοσμήματα “Pin your love up …” για όποιον επιθυμεί να τα προσφέρει ή να τα φορέσει, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της μόδας, αλλά πάντα στο πλαίσιο της κομψότητας και του διαφορετικού all time classic. Το κλασικό σύμβολο του έρωτα, η καρδιά, μετατρέπεται μέσα από τις σύγχρονες και εντυπωσιακές σχεδιαστικές γραμμές της δημιουργού σε ιδιαίτερα συμβολικά κοσμήματα και όπως η ίδια προσθέτει: “υπάρχουν λογιών λογιών καρδιές ...

καρδιές μεταξένιες

καρδιές πληγωμένες

καρδιές άφθαρτες, καρδιές φθαρτές, που κολλήθηκαν ξανά...

καρδιές παθιασμένες

καρδιές ντροπαλές

καρδιές μικρές, άλλες μεγάλες ...

καρδιές ζεστές, κάποιες ψυχρές ...

καρδιές πολύχρωμες και κάποτε σκοτεινές

.... μα όλες τους ξεχωριστές και με αναμνήσεις ... που κάποτε ήρθαν κοντά, με όλες τις αισθήσεις και έμειναν μαζί ή τελικά χωρίστηκαν...”.

Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι υφάσματα πολυτελή, με ιδιαίτερες υφές, όπως άγριο μετάξι, ταφτά ή βελούδο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι μοναδικά εντυπωσιακό. Η επιλογή της να δημιουργήσει και καρφίτσες, εκτός από τα δαχτυλίδια, βασίζεται στην επιθυμία της, για μια σύγχρονη επιστροφή στη πολυτέλεια του vintage.

Τη σειρά κοσμημάτων της Ειρήνης Κανελλοπούλου, “Pin your love up …” θα τη βρείτε στην Cube, στις 14 Φεβρουαρίου 2019 αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο 10.00 – 14.00

Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00,

Κυριακή κλειστά.

*Η Ειρήνη Κανελλοπούλου σπούδασε στη Σχολή Διακοσμητικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, στο Urbino της Ιταλίας και στη συνέχεια “Aρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Διακόσμηση” στην AKTO. Αναλαμβάνει τη Μελέτη Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και κατασκευάζει κοσμήματα και αξεσουάρ.

Η οπτική της Ειρήνης Κανελλοπούλου, σε σχέση με το κόσμημα ...

“Θυμάμαι τον εαυτό μου πολύ μικρή να φτιάχνω κολιέ από πευκοβελόνες και σκουλαρίκια από ένα χορταράκι που είναι σαν φαναράκι όταν είναι φρέσκο ...

Την ανάγκη αυτή για δημιουργία την είχα από παιδί ... στο δημοτικό, βραχιόλια στις φίλες από κλωστές και μενταγιόν από πηλό.

Αργότερα φύλλα χρυσού, ψηφιδωτά, μακέτες, βιομηχανικά αντικείμενα, κοσμήματα ...

Στην Ιαπωνία ένα φθαρμένο, ραγισμένο αντικείμενο, πολύ συχνά επιδιορθώνεται με φύλλα χρυσού. έτσι το ελάττωμα του γίνεται μοναδικότητα και προσθέτει ομορφιά στην ιστορία του!

Η "μοναδικότητα" είναι μια έννοια που με απασχολεί σε σχέση με το κόσμημα, γιατί είναι κάτι που θα φορέσεις πάνω σου, πέρα από την αρχέγονη ανάγκη της ένδυσης...

Πρέπει να συμβολίζει κάτι για σένα που το φέρεις...

Δεν γνωρίζω, γιατί είχα από πάντα αυτή την έντονη ανάγκη για δημιουργία, θα την αποκαλούσα "ενστικτώδη ανάγκη".

Τα υλικά που χρησιμοποιώ δεν έχουν οριοθετηθεί ... χρησιμοποιώ τα πάντα!

Παρατηρώ τη φύση, εμπνέομαι από την αρχαία Ελλάδα και την Άπω Ανατολή και αγαπώ πολύ τα ζώα ...

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, όλα αυτά έχουν μια παράξενη σύνδεση μέσα μου και το αποτέλεσμα όλων αυτών, εκφράζεται μέσω των αντικειμένων που δημιουργώ.

Είναι κάτι σαν σμίκρυνση και σύμπτυξη όλου αυτού του κόσμου...

Προσδοκώ ο κόσμος να καταλάβει πως "πολύτιμο" είναι κάτι που φτιάχτηκε από τα χέρια κάποιου ανθρώπου, να το αγαπήσει και να το φυλάξει, γιατί θα σημαίνει κάτι γι’αυτόν ...και όχι λόγω υλικού.

Έτσι ίσως οι ανθρώπινες σχέσεις στον πλανήτη μας, κάποια στιγμή να μπουν στη σωστή τους διάσταση ... αγάπη, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και όχι λόγω συμφερόντων”.