Παιδική παράσταση: “Χana Ζoo 11 Χρόνια Μαζί”

Κινηματογράφος » Πάνθεον

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον από την Πέμπτη 7/2 έως και την Τετάρτη 13/2/2019 θα προβληθεί στις 19:15 το φιλμ «Απαγορευμένες Συναντήσεις - The Reports on Sarah and Saleem» που κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Seven Films & της Rosebud.21. Μία απαγορευμένη ερωτική σχέση στην καρδι...