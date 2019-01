«Μαίρη η Βασίλισσα της Σκοτίας»

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον ξεκινά να προβάλλεται από την Πέμπτη 24/1/2019 έως και την Τετάρτη 30/1 στις 19:15 και στις 21:30, η ταινία εποχής «Μαίρη η Βασίλισσα της Σκοτίας» σε σκηνοθεσία Τζόσι Ρουρκ.

Πρωταγωνιστούν οι Σαόρσι Ρόναν και Μάργκοτ Ρόμπι που πέρυσι ήσαν και υποψήφιες για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, η πρώτη για το «Lady Bird» και η Ρόμπι για το «Εγώ η Τόνια».

Το φιλμ «Μαίρη η Βασίλισσα της Σκοτίας» προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ καλύτερων κοστουμιών και καλύτερου μακιγιάζ/κομμώσεων. Nα προσθέσουμε πως η Ρόμπι ως βασίλισσα Ελισάβετ Ι που λέγεται πως είναι εξαιρετική, αναμενόταν να είναι υποψήφια στα Όσκαρ και προφανώς δεν χώρεσε στον πολύ ανταγωνιστικό φέτος β’ γυναικείο. Την θέση της όπως δείχνουν τα πράγματα πήρε η Μαρίνα Ντε Ταβίρα του «Ρόμα».

Η Ρόμπι προτάθηκε πάντως τόσο από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών - SAG όσο και στα BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Διάρκεια: 125 λεπτά

Η νεαρή Μαίρη στην ηλικία των 15 ετών, παντρεύτηκε για να κληρονομήσει το θρόνο της Καθολικής Γαλλίας. Στα 18 της όμως έμεινε χήρα και αψήφησε τις πιέσεις να ξαναπαντρευτεί. Αντ' αυτού, επέστρεψε στη μητρική της Σκοτία για να διεκδικήσει τον θρόνο που της ανήκε δικαιωματικά.

Στο μεταξύ η Σκοτία και η Αγγλία βρίσκονται κάτω από την εξουσία της επιβλητικής Ελισάβετ Ι. Οι Προτεστάντες έχουν ξανά τον έλεγχο και ο ετεροθαλής αδελφός της Μαίρη κινεί τα νήματα ερήμην της. Οι δυνάμεις εξουσίας στη Σκοτία θεωρούν ότι μια γυναίκα στο θρόνο είναι μια πράξη ενάντια στη φύση και στο θέλημα του Θεού.

Η Ελισάβετ αντιμετωπίζει τις δικές της πιέσεις να κάνει διπλωματικό γάμο για χάρη του Αγγλικού θρόνου. Η Μαίρη θα καταλάβει σύντομα ότι σχηματίζεται μια συνωμοσία εναντίον της, μια λαϊκή εξέγερση, αλλά και ένα συνεχές κύμα μισογυνισμού που την θέτει υπό αμφισβήτηση. Οι δυο γυναίκες αλληλοθαυμάζονται και τους δένει το γεγονός ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε θέση εξουσίας. Ανάμεσά τους θα καλλιεργηθεί μια σχέση καχυποψίας, φόβου αλλά και γοητείας.

Αντίπαλες στην εξουσία και στην αγάπη, γυναίκες με εξουσία σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, οι δυο τους πρέπει να αποφασίσουν πώς να παίξουν το παιχνίδι του γάμου έναντι της ανεξαρτησίας. Η Μαίρη προσφέρει τη φιλία της και έναν συμβιβασμό για τις αντικρουόμενες διεκδικήσεις τους, όμως τα αιμοδιψή ένστικτα των αυλικών τους, μπαίνουν ανάμεσά τους. Η Μαίρη θα αψηφήσει τους συμβούλους της και θα πολεμήσει με όλους, για να κερδίσει το βασίλειο. Οι πιέσεις των διπλωματών, οι σεξιστικές προκαταλήψεις και οι άκαρπες προσπάθειες για αρμονική λύση, θα γεννήσουν ένα δράμα εξουσίας, επιβίωσης και θηλυκής αντιδικίας, που θα κάνει τις δυο γυναίκες να μείνουν στην ιστορία - και να αλλάξουν την πορεία της.

Στην ταινία παίζουν ακόμα οι Τζακ Λόουντεν, Τζο Άλγουιν, Τζέμα Τσαν, Μάρτιν Κόμπστον, Ισμαήλ Κόρντοβα, Μπρένταν Κόιλ, Ίαν Χαρτ, Έιντριαν Λέστερ, Τζέιμς Μακάρντλ, Ντέιβιντ Τέναντ και ο Γκάι Πιρς.

Η πρωτοπόρος Αγγλίδα θεατρική σκηνοθέτης Τζόσι Ρουρκ, κάνει το εντυπωσιακό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την ταινία «Μαίρη Η Βασίλισσα της Σκοτίας», η οποία εξερευνά την ταραχώδη ζωή της χαρισματικής Μαίρη Στιούαρτ και βασίζεται στο βιβλίο “Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart” του Τζον Γκάι. Η ιστορία φέρνει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστές λεπτομέρειες, τόσο για την Μαίρη όσο και για την Ελισάβετ Ι, με μοντέρνο τρόπο γραφής, αλλά και με έμφαση στην κλασικότητα της αφήγησης, με τρόπο που απευθύνεται άμεσα στις γυναίκες του σύγχρονου κόσμου.

Σύμφωνα με τα πραγματικά γεγονότα οι 2 αυτές ιστορικές προσωπικότητες ουδέποτε συναντήθηκαν, στην ταινία πάντως έχουν μία σκηνή μαζί που μάλιστα γυρίστηκε από τις τελευταίες και εκεί συναντήθηκαν και οι πρωταγωνίστριες Μάργκοτ Ρόμπι και Σαόρσι Ρόναν.

Για τους παραγωγούς της ταινίας, πρόκειται για επιστροφή στα γνώριμα εδάφη της Ελισάβετ, καθώς είχαν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη εποχή στο δράμα του Σεκάρ Καπούρ «Ελισάβετ» (1998) αλλά και στη συνέχειά του με τίτλο «Ελίζαμπεθ - Η χρυσή εποχή», δύο βραβευμένες με Oscar ταινίες με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία είχε προταθεί για το Όσκαρ ερμηνείας αλλά έχασε. Αυτήν τη φορά όμως, το δραματικό βάρος πέφτει περισσότερο στη Μαίρη, μια παρεξηγημένη φιγούρα με άγνωστες προσωπικές πτυχές.

*Η ταινία "Μαίρη η Βασίλισσα της Σκωτίας" έχει ήδη φτάσει σε εισπράξεις τα 16 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ συν άλλα 8 από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Το φιλμ βγαίνει στην Ελλάδα σε διανομή της Tulip entertainment.