Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας συζητά το βιβλίο «Ένα κάποιο τέλος»

Η λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας που λειτουργεί στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα αυτή την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, στις 7 το απόγευμα, διοργανώνει συζήτηση για το βιβλίο «Ένα κάποιο τέλος», του Τζούλιαν Μπάρνς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Ένα βιβλίο για τη ρευστότητα του χρόνου και την αναξιοπιστία της μνήμης, για τη φιλία και τον έρωτα, για τον έρωτα και τον θάνατο, για την αγάπη και την προδοσία, για τις αυταπάτες και τις ψευδαισθήσεις της ζωής. Ένα αντίστροφο ταξίδι προς την αυτογνωσία που προκύπτει από τον αναστοχασμό και την επανεξέταση του παρελθόντος με όρους βιωμένης πια ζωής. Απλό, σοφό, καλογραμμένο, με πλήρως ανατρεπτικό και απροσδόκητο τέλος που το σφραγίζει η ωριμότητα, η οξεία παρατηρητικότητα, "η απόλυτη εξισορρόπηση μελαγχολίας και χιούμορ".

Το βραβευμένο με Booker μυθιστόρημα μεταφέρθηκε πέρυσι και στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία Ρίτες Μπάτρα με πρωταγωνιστές την Σαρλότ Ράμπλινγκ και τον Τζιμ Μπρόουντμπεντ.

Το «Ένα Κάποιο Τέλος - The Sense of an Ending» είχε προβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Αθήνα.

Η επόμενη συνάντηση και βιβλίο προγραμματίζεται για πριν το τέλος του Νοεμβρίου.

