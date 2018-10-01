Εγκαινιάζεται η έκθεση έργων ενηλίκων & παιδιών του Εικαστικού Εργαστηρίου
Αγίου Ανδρέου 14, Πάτρα 26221
Ο χρόνος για την πραγματοποίηση της ετήσιας έκθεσης των τμημάτων ενηλίκων και παιδιών του Εικαστικού Εργαστηρίου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, μετρά αντίστροφα.
Στην έκθεση, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της στις 20.00 το βράδυ της Παρασκευής 28 Σεπτεμβρίου 2018 στην «Αγορά Αργύρη», στην οδό Αγ. Ανδρέου και Ζαίμη θα παρουσιαστούν δουλειές από τα εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, κατασκευών και αγιογραφίας, των εργαστηρίων Πατρών και Βραχνεΐκων.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, με ώρες λειτουργίας, από τις 9.00 το πρωί έως τη 1.00 μετά το μεσημέρι και από τις 5.00 το απόγευμα έως τις 9.00 το βράδυ τις καθημερινές και από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 μετά το μεσημέρι τα Σάββατα.
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν πάνω από 1200 δημιουργίες από 400 μαθητές οι οποίοι έχουν φοιτήσει στα τμήματα του εικαστικού εργαστηρίου.
Στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου δίδαξαν οι:
ΖΩΓΡΑΦΟΙ : ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ, ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, BRESSOUD GANAELLE.
ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΒΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΟΙ:
ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΞΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ ΙΟΛΗ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ, ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ,
ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ, ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΥΝΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΛΥΔΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ,ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΩΝΗ, ΓΚΙΝΗ ΑΛΙΣΙΑ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ,
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΑΝΑΗ, ΓΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΕΡΒΙΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ, ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΙΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΠΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΖΑΡΑΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΖΗΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΖΗΚΟΣ ΘΑΝΟΣ,
ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΖΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΟΥΑ ΘΕΟΔΩΡΑ,
ΘΩΜΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΚΑΪΑ ΑΛΜΕΡΙΝΤΑ, ΚΑΛΛΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ, ΚΑΝΔΗΛΑ ΜΟΡΦΩ – ΜΑΡΙΑ, ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ, ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΘΟΣ, ΚΑΡΙΩΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΕΛΛΗ, ΚΑΣΠΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ,
ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΟΛΓΑ, ΚΑΤΣΑΝΗ ΑΓΑΠΗ, ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΝΙΚΗ,
ΚΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΛΑΜΠΑΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΟΚΚΟΡΗ ΝΕΦΕΛΗ, ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,
ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΧΑΡΑ, ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΣΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΟΣΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΝΑ, ΚΟΥΒΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΚΡΕΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΚΡΟΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΛΙΑ, ΛΑΖΑΡΗ ΘΕΚΛΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ,
ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ,
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΜΑΡ ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ, ΛΟΝΤΕΡ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ, ΜΑΜΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΝΕΤΑ ΘΕΩΝΗ, ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΝΙΚΗ, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΖΩΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΧΡΥΣΤΑ, ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΤΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗ,
ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ, ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ, ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ, ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΠΑΡΛΑ ΛΙΖΕΛΟΤ,
ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΜΠΙΖΑ ΟΛΥΜΠΙΑ,ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ,ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΗ,ΜΠΟΪΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΜΕΝΙΑ, ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΠΟΥΧΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ,
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΩΡΑΪΤΗ ΟΛΓΑ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΖΩΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΑΡΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΓΑΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑ, ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΓΙΑ,ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ,
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΗ,ΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ,ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΡΑΦΗΛ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΝΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΤΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΕΓΙΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗ, ΠΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΛΥΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΙΝΑ,
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΣΕΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΤΑ, ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΚΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ, ΣΚΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΥΛΑ ΑΝΘΗ, ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΣΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΣΠΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΠΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ – ΔΑΦΝΗ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΦΥΡΗ ΜΥΡΤΩ, ΤΖΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ, ΤΖΩΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΡΩΪΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΤΣΑΦΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ,
ΤΣΑΦΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΤΣΑΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΥΠΑΤΙΑ, ΤΣΙΜΑΣ ΦΩΤΗΣ – ΙΑΣΩΝΑΣ, ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΡΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΣΙΡΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
ΤΣΙΡΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,ΤΣΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΦΟΙΝΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΧΑΪΔΑΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΧΑΡΑ, ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ,ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΟΙ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΣΩΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΡΥΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,
ΖΑΡΓΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΑΒΟΥΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΟΖΑΝΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΟΚΚΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΑ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΤΣΑΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΜΑΡΘΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ,
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΜΟΥΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΜΠΕΡΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΜΠΡΑΚΟΥΛΗ ΚΑΜΕΛΑ, ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ, ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΣΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΝΙΚΗ,
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ,ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑ,ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΤΖΟΥΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΤΣΑΟΥΣΙ ΦΩΤΕΙΝΗ,ΦΑΡ ΜΠΑΣΜΑ ΑΝΤΙΜ ΣΙΧΑΜ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΧΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ,ΒΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΩ, ΒΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ,
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΒΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΑΣΩΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗ ΚΟΡΙΝΑ, ΒΡΥΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
ΓΚΑΝΤΖΟΥΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ, ΔΟΥΒΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΑ, ΖΕΡΒΑ ΑΘΗΝΑ, ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ,ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΘΗΝΑ,ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΖΩΗ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ,
ΚΥΡΣΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΕΖΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΣΚΑ, ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΛΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗ – ΣΙΔΕΡΗ ΜΥΡΤΩ, ΝΑΑΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΝΙΦΟΡΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΝΤΑΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΤΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΡΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΕΡΑΦΙΜΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ,
ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΙΛΙΝΤΖΗΡΗ ΜΥΡΤΩ, ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΣΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΖΟΥΤΗ ΑΡΧΟΝΤΩ, ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΙΜΑ ΡΟΔΟΘΕΑ,
ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΟΙ:
ROELANDS MARIA, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΜΑΙΡΗ, ΑΣΩΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΑΣΟΥΚΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ, ΔΑΣΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΔΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ – ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΟΥΒΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ, ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΜΙΡΑΝΤΑ, ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΥΛΩΝΑ ΝΑΣΗ,
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΣΚΑΡΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΚΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΝΤΟΜΙΝΙΚ.
Στον ίδιο χώρο
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