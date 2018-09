Προβολή ταινίας: "Ο Άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη"

Συνεχίζονται οι κινηματογραφικές προβολές στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο όπου από την Δευτέρα 17/9 και έως και την Τετάρτη 19/9/2018 στις 21.30 προβάλλεται η νέα αξιόλογη ταινία του Βρετανού δημιουργού Τέρι Γκίλιαμ «Ο Άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη - Τhe man who killed Don Quixote» που ήταν η ταινία λήξης του φετινού Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών.

Το πολύπαθο φιλμ «Ο Άνθρωπος που Σκότωσε το Δον Κιχώτη», διανομής από την Seven Films, είναι μία ιστορία φαντασίας και περιπέτειας εμπνευσμένη από το κλασικό στόρι και τον ήρωα του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το Δον Κιχώτη.

Την ταινία έχει σκηνοθετήσει (μετά από πολύχρονες ταλαιπωρίες) ο Τέρι Γκίλιαμ, ο οποίος έχοντας δουλέψει συνολικά κοντά στα 30 χρόνια στο πρότζεκτ ανέφερε τα εξής:

«Δουλεύουμε σε αυτή την ταινία τόσο καιρό που η ιδέα και μόνο ότι μπορεί να ολοκληρωθεί φαντάζει σουρεαλιστική. Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα τα είχε παρατήσει χρόνια πριν, αλλά μερικές φορές είναι τα αγύριστα κεφάλια που κερδίζουν στο τέλος. Οπότε, ευχαριστώ όλους τους κακοπληρωμένους φαντασιόπληκτους που με βοήθησαν να μετατρέψω αυτό το μακροχρόνιο όνειρο σε ταινία!».

Το καστ του φιλμ απαρτίζεται από τον Άνταμ Ντράιβερ (Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει, Paterson, Σιωπή), το στενό συνεργάτη του Τέρι Γκίλιαμ, Τζόναθαν Πράις (Οι Πειρατές της Καραϊβικής, Οι Αδερφοί Γκριμ, Brazil, Το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει) στο ρόλο του Δον Κιχώτη, τον Δανό ηθοποιό Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Δαμάζοντας τα Κύματα, Mamma Mia!, Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ), την Όλγκα Κιριλένκο (Quantum of Solace, Oblivion, Μέχρι το Θαύμα), τη Τζοάνα Ριμπέιρο (Portugal Nao Esta a Venda, A Uma Hora Incerta), τον Τζέισον Γουάτκινς (The Lost Honour of Christopher Jefferies, Trollied, W1A), τη Ρόζι Ντε Πάλμα (Julieta, Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης) και τον Τζόρντι Μόλσα (Criminal, Στην Καρδιά της Θάλασσας, Blow).

Διάρκεια φιλμ: 132 λεπτά.

Από την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 στο σινε-Κάστρο στο Ρίο στις 21.30 (και έως την Κυριακή 23/9) αναμένεται να παιχθεί επίσης σε α’ προβολή, η κωμική περιπέτεια «Ο Κατάσκοπος που με Παράτησε - The Spy Who Dumped Me» της Σουζάνα Φόγκελ σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, διάρκειας 117 λεπτών.

Πρόκειται για κατασκοπική παρωδία, ένα θηλυκό buddy movie με στοιχεία κοσμοπολίτικης ταινίας δράσης, σε έναν ενίοτε διασκεδαστικό αλλά όχι ιδιαίτερα ισορροπημένο συνδυασμό, όπως έγραψε το flix.gr. Επίκεντρο είναι δύο κατά λάθος κατάσκοποι, τις οποίες ερμηνεύουν η Μίλα Κούνις (σύζυγος του Άστον Κούτσερ) και η εξαιρετική κωμικός Κέιτ ΜακΚίνον.

Υποδύονται δύο τριαντακάτι, ανώριμες και μάλλον loser φιλενάδες, οι οποίες εμπλέκονται άθελά τους σε ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό, όταν ο γοητευτικός σύντροφος της πρώτης αποκαλύπτεται ότι είναι κατάσκοπος κι έπειτα δολοφονείται μπροστά στα μάτια της. Όχι όμως πριν της εμπιστευτεί τη δύσκολη αποστολή: να παραδώσει ένα μυστηριώδες και περιζήτητο αντικείμενο κάπου στην Ευρώπη.

Στο φιλμ παίζουν ακόμα η Γκίλιαν Άντερσον, ο Σαμ Χιούαν, ο Πολ Ράισερ και ο Τζάστιν Θερού. Το φιλμ βγήκε στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής στις αρχές Αυγούστου και έχει κάνει έως σήμερα κοντά στα 35 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις συν άλλα 30 από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.